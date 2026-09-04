El síntoma que muchos atribuyen a una mala postura y que, si persiste o se repite, puede esconder un problema neurológico

El entumecimiento y el hormigueo que persisten, se repiten o aparecen con debilidad pueden indicar un problema neurológico que requiere evaluación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un brazo dormido después de una mala postura rara vez enciende alarmas. El problema empieza cuando el hormigueo deja de ser pasajero, se repite o aparece junto con debilidad. En esos casos, el entumecimiento persistente puede ser señal de un problema neurológico que requiere evaluación médica.

Sentarse mal, dormir en una posición incómoda o pasar mucho tiempo apoyado sobre un brazo o una pierna puede provocar esas sensaciones. Por lo general, ceden al cambiar de postura y aliviar la presión sobre el nervio. Pero cuando el síntoma gana frecuencia, dura más de lo habitual o empieza a interferir con la rutina, deja de ser un episodio menor.

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Una mala postura, dormir incómodo o apoyar un brazo o una pierna por mucho tiempo puede causar entumecimiento pasajero que suele ceder al cambiar de posición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de ese cuadro puede haber desde una compresión momentánea sobre un nervio hasta una neuropatía o una afección de la columna vertebral. La diferencia, en muchos casos, no está en la intensidad inicial del síntoma sino en su persistencia, su repetición y los signos que lo acompañan.

En esa línea, Megan Everson, neurocirujana y especialista en columna del Sistema de Salud de Mayo Clinic en Eau Claire, advierte que el entumecimiento y el hormigueo aparecen cuando un nervio está dañado, irritado o comprimido en algún tramo de su recorrido.

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La compresión nerviosa puede empezar en la columna y hacerse sentir en brazos o piernas

Entre las causas más frecuentes figuran los llamados nervios pinzados, que ocurre cuando los tejidos circundantes —como huesos, cartílagos, músculos o tendones— ejercen demasiada presión sobre un nervio, lo que interfiere con su funcionamiento normal. Esa compresión puede originarse en el canal vertebral, como ocurre en la estenosis espinal, o aparecer más adelante, en otras zonas del cuerpo por donde pasan los nervios.

La compresión nerviosa puede comenzar en la columna vertebral y manifestarse en brazos o piernas, como ocurre con los nervios pinzados y la estenosis espinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos más conocidos es el síndrome del túnel carpiano, una afección en la que un nervio queda comprimido a la altura de la muñeca. Allí, el hormigueo y el entumecimiento suelen concentrarse en la mano y pueden volverse recurrentes.

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El deterioro de los nervios también puede estar asociado con enfermedades de base. Entre ellas, la diabetes es una de las causas más frecuentes de neuropatía, un trastorno en el que los nervios dejan de funcionar de manera adecuada.

Everson explicó que la neuropatía diabética suele comenzar en los pies y puede manifestarse con entumecimiento, hormigueo o sensación de ardor en ambos lados del cuerpo. Ese patrón, agregó, suele avanzar de manera progresiva, como si la persona usara calcetines o guantes.

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Además de la diabetes, hay otros factores capaces de dañar los nervios o alterar su funcionamiento. Entre ellos aparecen las deficiencias de vitaminas, la enfermedad renal, el consumo excesivo de alcohol, la exposición a ciertas toxinas y algunos medicamentos, incluidos tratamientos de quimioterapia.

El síndrome del túnel carpiano provoca hormigueo y entumecimiento en la mano por la compresión de un nervio a la altura de la muñeca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad y el estrés también pueden estar detrás de estas sensaciones. “La ansiedad y el estrés también pueden desencadenar entumecimiento y hormigueo”, afirmó la especialista. En esos contextos, la respiración acelerada puede provocar hormigueo alrededor de la boca o en las manos, algo que también puede ocurrir durante un ataque de pánico.

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El punto clave es distinguir cuándo consultar y cuándo ir de urgencia

No todos los episodios exigen alarma. Si el hormigueo desaparece rápido al cambiar de posición, en general no suele ser motivo de preocupación. Pero el cuadro merece atención cuando se vuelve constante, empeora con el tiempo o aparece junto con otros síntomas.

Las deficiencias de vitaminas, la enfermedad renal, el consumo excesivo de alcohol, ciertas toxinas y algunos medicamentos también pueden dañar los nervios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Aunque muchas causas no son emergencias, los síntomas persistentes deben evaluarse para identificar y tratar cualquier afección subyacente. Algunos síntomas requieren atención médica inmediata”, afirma Everson.

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La recomendación es consultar si el entumecimiento interfiere con las actividades diarias o si se acompaña de dolor, debilidad, problemas de equilibrio o dificultad para caminar. En esos casos, una evaluación médica puede ayudar a identificar la causa y definir el tratamiento.

El panorama cambia por completo cuando el entumecimiento aparece de forma repentina en un lado de la cara, un brazo o una pierna, sobre todo si se presenta junto con debilidad. Ese cuadro puede ser un signo de accidente cerebrovascular y requiere atención médica inmediata.

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También conviene acudir de urgencia si el entumecimiento afecta la ingle o la zona genital y aparece junto con pérdida del control de la vejiga o los intestinos, dificultad para orinar o debilidad en las piernas. Según explicó Everson, esos síntomas pueden estar vinculados con una lesión grave de la médula espinal.

Si los síntomas persisten, la evaluación suele comenzar con preguntas sobre el momento de inicio, la evolución del cuadro y la presencia de otros problemas asociados, como dolor o pérdida de fuerza.

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Después, una exploración física permite revisar cómo están funcionando los nervios y los músculos. Si hace falta, pueden indicarse estudios por imágenes, como radiografías, ecografías o resonancias magnéticas, además de pruebas específicas, incluida la electromiografía, para determinar si los nervios están enviando y recibiendo señales de manera adecuada.

El tratamiento cambia según la causa y no siempre revierte el daño

En los cuadros leves vinculados con la postura, cambiar de posición, corregir hábitos o mover con suavidad la extremidad afectada puede ser suficiente para que el síntoma desaparezca.

Cuando el problema persiste, el abordaje puede incluir fisioterapia para mejorar la movilidad y la fuerza, medicamentos para controlar el dolor neuropático, inyecciones para reducir la inflamación o cirugía en casos de compresión nerviosa importante.

Algunas causas pueden mejorar con tratamiento, mientras que otras, como la neuropatía diabética, suelen ser permanentes y obligan a controlar los síntomas para evitar mayor daño.

“El entumecimiento y el hormigueo ocasionales que desaparecen rápido después de cambiar de posición normalmente no son motivo de preocupación”, concluye la especialista. Si esas sensaciones persisten, avanzan o se combinan con otras señales de alarma, la recomendación es no postergar la consulta.