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Croquetas de papa japonesas: la receta de korokke crujientes que triunfa en casa

Un bocado dorado, suave por dentro y con una textura irresistible, ideal para darle un giro diferente a la mesa

Seis croquetas de papa fritas, redondas y doradas, con salsa y cebolla de verdeo. Una croqueta cortada muestra relleno de papa, carne, zanahoria y guisantes.
Varias croquetas de papa japonesas (korokke) fritas se presentan humeantes sobre una tabla de madera, con una de ellas cortada para revelar su relleno de papa, carne, guisantes y zanahoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las croquetas de papa japonesas, conocidas como korokke, son una preparación que combina una cubierta crujiente con un relleno suave y reconfortante. Aunque pueden recordar a las croquetas conocidas en otras cocinas, su textura exterior tiene un sello particular gracias al panko, un tipo de pan rallado utilizado en numerosas preparaciones japonesas.

La papa es el corazón de esta receta. Una vez cocida y machacada, adquiere una consistencia que permite incorporar la carne molida y la cebolla hasta conseguir una mezcla uniforme. Después, las porciones se moldean y pasan por harina, huevo y panko antes de llegar al aceite caliente.

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El resultado es una pieza dorada que ofrece un contraste muy agradable entre el exterior crujiente y el interior suave. Además, no requiere ingredientes difíciles de encontrar, por lo que puede ser una opción sencilla para quienes quieren preparar en casa un platillo inspirado en la gastronomía japonesa.

Ingredientes y preparación de las croquetas de papa japonesas

Mesa con ingredientes: papas, carne molida, cebolla, harina, huevos, pan rallado. Croquetas de papa, una cortada, y una mano manipulando otra.
La mesa de una cocina presenta los ingredientes y el proceso de elaboración de las croquetas de papa japonesas, conocidas como korokke. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en tener todos los ingredientes listos antes de comenzar. La mezcla de papa y carne debe enfriarse antes de formar las croquetas, ya que esto facilita su manipulación y ayuda a conservar su forma durante el empanizado. El panko, por su parte, será el encargado de aportar la textura crujiente característica.

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Ingredientes:

  • 500 g de papa
  • 200 g de carne molida de res
  • 1/2 cebolla finamente picada
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 1 huevo
  • 1 taza de panko
  • 1/2 taza de harina de trigo
  • Aceite vegetal para freír
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Preparación:

  1. Pela las papas, córtalas en trozos y cuécelas en agua hasta que estén suaves.
  2. Escúrrelas y machácalas hasta obtener un puré.
  3. Derrite la mantequilla en una sartén y sofríe la cebolla hasta que quede transparente.
  4. Añade la carne molida, sal y pimienta. Cocina hasta que la carne esté completamente cocida.
  5. Incorpora la carne al puré de papa y mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  6. Deja enfriar la preparación y forma croquetas ovaladas con las manos.
  7. Pasa cada pieza por harina, después por huevo batido y finalmente por panko.
  8. Calienta suficiente aceite vegetal y fríe las croquetas hasta que estén doradas y crujientes.
  9. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  10. Sirve calientes.

Una receta sencilla para cambiar el menú

Croquetas fritas doradas sobre papel blanco, algunas cortadas mostrando puré, carne, guisantes y zanahorias. Decoradas con cebollín. Rodajas de limón al fondo.
Un plato de korokke, croquetas de papa japonesas, muestra su relleno de puré, carne molida, guisantes y zanahorias, espolvoreadas con cebollín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte del atractivo de las korokke está precisamente en su sencillez. La combinación de ingredientes cotidianos permite conseguir una preparación diferente sin convertir la cocina en un proceso complicado. El puré aporta suavidad, mientras que la carne y la cebolla dan mayor sabor al centro de cada croqueta.

El empanizado también tiene un papel protagonista. Al pasar las piezas por harina, huevo y panko se crea una cobertura que, al freírse, adquiere ese aspecto dorado que hace que las croquetas resulten tan apetecibles. Por eso, servirlas calientes permite disfrutar mejor el contraste de texturas que caracteriza a esta preparación.

Si buscas una alternativa para salir de las recetas habituales con papa, las croquetas japonesas pueden ser una buena elección. Son fáciles de moldear, tienen una presentación llamativa y reúnen en un solo bocado una mezcla de sabores y texturas que convierte ingredientes sencillos en una propuesta con inspiración japonesa.

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