Zendaya cumple años: los trucos de alta costura con los que conquistó la industria de la moda

Zendaya consolida su influencia global al reinventar códigos clásicos de la moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

Este 1 de septiembre, Zendaya celebra un nuevo año de vida consolidada como una de las figuras con mayor influencia en la moda internacional. Su capacidad para resignificar códigos clásicos y probar tendencias definió sus apariciones públicas, desde las alfombras rojas hasta sus recorridos por las calles de Nueva York.

El recorrido visual de la actriz reúne referencias cinematográficas, piezas de alta costura y propuestas urbanas. Cada atuendo responde a una idea concreta y, en muchos casos, dialoga con los personajes y los proyectos que presenta.

PUBLICIDAD

Los detalles de confección y la actitud sostienen una identidad estética que cambia sin perder coherencia (VCG)

Lejos de un único registro, Zendaya alterna diseños de confección elaborada con prendas de inspiración juvenil. Su estilo se apoya tanto en los detalles de cada pieza como en la forma en que construye una imagen integral con accesorios, peinados y maquillaje.

Alta costura con referencias cinematográficas

En las alfombras rojas, la actriz suele elegir diseños que combinan vanguardia y guiños temáticos. Uno de los vestidos más comentados fue el que llevó en la premiere de Spider-Man en Londres: un modelo blanco roto, con detalles de bisutería que evocaban una telaraña, firmado por Tamara Ralph Haute Couture.

PUBLICIDAD

Las transparencias, redes y superposiciones crean un efecto gráfico que define varias de sus apariciones (The Grosby Group)

La elección remitía de forma directa al universo visual del superhéroe y reforzaba el vínculo entre la moda y la narrativa cinematográfica. Ese recurso apareció también durante la premiere de Spider-Man en Shanghái, donde lució un vestido blanco y negro de Versace con una red superpuesta, detalles inspirados en una telaraña y un broche con forma de araña.

Otro de sus looks de impacto fue un vestido blanco con plumas en la espalda y una cola extensa, firmado por Matières Fécales. El diseño, inspirado en Atenea, retomó la estética mitológica de La Odisea durante la premiere en Nueva York. Zendaya completó el conjunto con accesorios de gran tamaño y un recogido con trenza.

PUBLICIDAD

Moda urbana con sello propio

La alta costura se convierte en relato cuando los atuendos integran referencias cinematográficas (Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP)

La versatilidad de Zendaya también se extiende a sus looks casuales. En sus apariciones urbanas, combina siluetas simples con accesorios que modifican por completo el resultado.

Los minivestidos claros y rectos, junto con botas altas metalizadas de taco aguja, forman parte de esa fórmula. En las calles de Nueva York, ese contraste entre una prenda de líneas simples y un calzado llamativo le dio a sus elecciones una impronta futurista.

PUBLICIDAD

Las líneas doradas y los tirantes de cadenas brillantes elevan una silueta de impacto en alfombra roja (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

En otros estilismos, los accesorios concentran la atención: aros dorados circulares de gran tamaño, diademas anchas y piezas de joyería que suman textura y volumen a cada conjunto.

Peinados y maquillaje como parte del look

El estilo de la actriz no se limita al vestuario. Sus peinados van desde ondas amplias y naturales hasta recogidos pulidos y trenzas gruesas, de acuerdo con el tono de cada aparición. También recurrió a cortes geométricos y flequillos rectos, con una estética más contemporánea.

PUBLICIDAD

Con prendas de corte simple y accesorios protagonistas, la actriz construyó un look urbano de inspiración futurista (MediaPunch)

El maquillaje acompaña esa variedad. Zendaya alterna ojos ahumados, cejas definidas y sombras metálicas con labios en tonos naturales o nude. El resultado mantiene una coherencia visual entre prendas, belleza y accesorios.

El método de vestir de Zendaya y los guiños a Spider-Man

Uno de los rasgos que distingue a la actriz es el uso de símbolos y colores vinculados a sus proyectos. La franquicia de Spider-Man ofrece algunos de los ejemplos más visibles: vestidos con redes de pedrería, aplicaciones que simulan telarañas y combinaciones de rojo y azul.

PUBLICIDAD

El color rojo es utilizado en las elecciones de Zendaya (Law Roach/INSTAGRAM).

Durante una presentación londinense de la saga, Zendaya llevó un diseño de archivo de John Galliano, de 1997: un vestido de satén azul con bordados dorados y estrellas. Sumó joyería corporal metálica, con pequeños dijes sobre el escote y la espalda que reforzaron la referencia a una telaraña.

El maquillaje alterna tonos metálicos y labios nude para sostener una narrativa visual precisa (Instagram)

Las transparencias, las redes y las superposiciones aparecen de forma recurrente en sus elecciones. Con esos recursos, Zendaya convierte cada estreno, gala o evento nocturno en una nueva interpretación de la moda de alfombra roja.

PUBLICIDAD