Cada cuánto conviene limpiar las cortinas y qué cuidados recomiendan las especialistas

Las cortinas acumulan polvo, partículas en suspensión y olores cuando quedan fuera de la rutina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cortinas suelen quedar fuera de la rutina doméstica, pero también acumulan polvo, humedad y partículas en suspensión. Su limpieza periódica, con una frecuencia ajustada al ambiente, al tipo de tela y nivel de uso, forma parte del mantenimiento del hogar y contribuye a una mejor calidad del aire interior.

No existe una regla universal sobre cada cuánto limpiarlas. Aunque distintas guías sanitarias e instituciones especializadas coinciden en que los textiles del hogar funcionan como reservorios de contaminantes biológicos y polvo.

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En ese marco, el artículo de House Beautiful recogió las opiniones de Johanna Lyle, Blair Moore y Chloe Heath, tres profesionales del diseño de interiores que subrayaron una idea central. Argumentan que la frecuencia depende del estado real de las cortinas, tejido y entorno en el que están instaladas.

La frecuencia de limpieza varía según el ambiente, el tipo de tela y el nivel de uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La humedad y el polvo obligan a ajustar la limpieza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la humedad persistente y crecimiento microbiano en interiores deben evitarse o reducirse al mínimo porque están asociados con efectos adversos para la salud. En sus guías señala que el exceso de humedad favorece la aparición de moho, hongos y bacterias en superficies y materiales del hogar, incluidos los textiles.

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Esa recomendación ayuda a entender por qué no todas las cortinas requieren el mismo cuidado. En baños, cocinas o cuartos con poca ventilación, exposición al vapor, salpicaduras y condensación puede exigir controles más frecuentes. La OMS también remarca que la prevención del exceso de humedad y ventilación adecuada son medidas clave para evitar la contaminación biológica en el interior de las viviendas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) agrega que el polvo doméstico, ácaros, polen y otros alérgenos pueden reducirse. Aunque no eliminarse por completo, con limpieza regular. En su guía recomienda mantener la humedad relativa del hogar entre 30% y 50% y aspirar de forma periódica alfombras, tapizados y otras superficies textiles.

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La humedad persistente favorece la aparición de moho y crecimiento microbiano en textiles del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los textiles del hogar pueden retener alérgenos y humedad

Las cortinas comparten una característica con otros materiales textiles del hogar: su capacidad de retener partículas. La EPA incluye a los muebles de tela, alfombras y otras superficies similares entre los espacios donde pueden acumularse contaminantes biológicos. Aconseja una rutina de limpieza, junto con control de humedad y ventilación.

En la misma línea, Health Canada sostiene que la humedad interior debe mantenerse entre 30% y 50%. Señala que telas, alfombras y cortinas pueden mostrar signos de exceso de humedad, condensación o moho. El organismo recomienda inspeccionar visualmente esos materiales y actuar cuando aparezcan manchas, olor a humedad o daños por agua.

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Baños y cocinas requieren controles más frecuentes por vapor, grasa, salpicaduras y condensación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este marco institucional coincide con lo planteado por Lyle en el medio citado: no hay una periodicidad fija que sirva para todas las casas. La diseñadora sostuvo que algunas telas juntan polvo con mayor rapidez y algunos ambientes más propensos a ensuciarse. Moore planteó además que conviene respetar las instrucciones de cuidado de cada tela y recurrir a limpieza profesional cuando el material lo requiera.

El mantenimiento puede organizarse en varias etapas

Más que una limpieza intensiva constante, las recomendaciones disponibles apuntan a un esquema gradual. Según Heath, muchas cortinas pueden sostenerse con sacudidas regulares, aspirado suave y vapor. Mientras que una limpieza más profunda puede reservarse para momentos puntuales o para telas delicadas.

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La ventilación y el control de la humedad reducen la contaminación biológica en el interior de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las guías consultadas permiten ordenar esa rutina con algunos criterios básicos:

Observar el entorno donde están colocadas las cortinas, sobre todo si hay vapor, grasa, humo o condensación

Revisar el tipo de tela y seguir las indicaciones de cuidado del fabricante o del servicio profesional

Sacudir o retirar polvo de manera periódica para evitar acumulación visible

Aspirar con accesorios adecuados para tapizados cuando el tejido lo permita

Ventilar los ambientes y controlar la humedad relativa del hogar

Actuar rápido ante filtraciones o mojado, porque los materiales húmedos favorecen la aparición de moho

La EPA recomienda reparar filtraciones, secar los materiales mojados dentro de las 24 horas si es posible y sostener rutinas de limpieza que reduzcan la acumulación de contaminantes. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) añade que, si hay moho visible u olor a humedad, no alcanza con limpiar la superficie: también debe resolverse el problema que originó ese crecimiento.

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Las manchas, el olor a humedad y la condensación cerca de ventanas son señales de intervención temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos conviene recurrir a especialistas

No todas las cortinas admiten el mismo tratamiento. Las telas pesadas, naturales o con instrucciones de cuidado restrictivas pueden requerir limpieza especializada. Moore remarcó ese punto en declaraciones recogidas por House Beautiful, al recomendar acudir a profesionales que conozcan el comportamiento de cada tejido.

Las autoridades sanitarias no fijan una frecuencia única para lavar cortinas, pero sí establecen señales de alerta que justifican intervenir antes:

Polvo visible acumulado

Olor a humedad

Manchas por salpicaduras o grasa

Condensación frecuente cerca de ventanas

Antecedentes de filtraciones o daños por agua

Las cortinas no exigen una limpieza constante, pero tampoco conviene dejarlas fuera del cuidado general del hogar. Su mantenimiento depende del ambiente, material y exposición a humedad o polvo. Aparece un criterio compartido por especialistas en diseño y organismos internacionales de salud pública: prevenir la acumulación de suciedad y controlar la humedad es la forma más eficaz de conservar estos textiles y limitar problemas en el aire interior.

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