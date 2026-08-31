Cómo secar flores: 4 métodos recomendados por expertos para conservarlas mejor

Secar flores en casa permite conservar ramos durante meses o años con materiales simples y baja humedad interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Secar flores en casa permite conservar arreglos y ramos durante meses o años con materiales simples y en espacios interiores de baja humedad. La elección del método depende del tiempo disponible, la forma que se busca preservar y el uso final de las flores, desde un ramo decorativo hasta piezas para enmarcar o incorporar a objetos artesanales.

El procedimiento exige reducir al mínimo la humedad y evitar la luz solar directa. La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) advierte en sus guías poscosecha sobre el impacto de la humedad en el deterioro de materiales vegetales ornamentales.

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La elección del método define si la flor mantiene volumen, queda plana o pierde parte de su forma original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que la Royal Horticultural Society (RHS) recomienda secar flores en lugares oscuros, ventilados y secos para limitar la pérdida de color y la aparición de moho.

En esa línea, la revista especializada en interiorismo y estilo de vida, Architectural Digest, reunió recomendaciones de floristas y especialistas sobre cuatro técnicas de uso frecuente.

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1. Secado al aire

Evitar el sol directo y reducir la humedad son condiciones clave para que el secado no deteriore color ni textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado al aire figura entre los métodos más extendidos por su bajo costo y posibilidad de conservar tallos rectos aptos para ramos. La RHS aconseja atar pequeños grupos de flores y colgarlos boca abajo en un ambiente seco y con circulación de aire.

Ese criterio coincide con lo publicado por el medio citado, que indicó que los expertos consultados sugieren agrupar pocas varas por manojo para facilitar una deshidratación pareja.

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El secado al aire requiere ventilación constante y manojos pequeños para lograr una deshidratación pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema suele requerir paciencia. La referencia temporal más repetida en las recomendaciones de especialistas ronda al menos dos semanas. Aunque algunas flores pueden necesitar más. La textura final ofrece señales claras:

Los pétalos deben sentirse secos y similares al papel

Los tallos no deben conservar humedad al tacto

La forma general debe mantenerse sin curvarse en exceso

La ventilación del ambiente resulta decisiva. La FAO ubica el control de la humedad entre los factores centrales para evitar pudriciones y pérdida de calidad en productos florales y vegetales. Esa advertencia ayuda a explicar por qué los especialistas desaconsejan baños, lavaderos o sótanos húmedos como lugares de secado.

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2. Prensado con libros o prensa

El prensado logra flores planas útiles para cuadros, álbumes y papelería, con presión uniforme y papel absorbente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El prensado apunta a un resultado distinto. No conserva volumen, pero permite obtener flores planas para cuadros, álbumes, papelería o recuerdos de eventos.

Smithsonian Institution describe el prensado como una técnica útil para preservar especímenes vegetales por largos períodos cuando se reduce la humedad de forma uniforme y evita la exposición a la luz intensa.

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Según Architectural Digest, esta opción aparece con frecuencia en la preservación de flores con valor sentimental, como las de bodas o celebraciones familiares. El método básico consiste en colocar la flor entre hojas absorbentes y aplicar peso con libros o con una prensa.

Los pétalos secos se sienten como papel y los tallos no conservan humedad al tacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que el resultado sea estable, conviene revisar estos puntos:

Usar flores frescas y en buen estado

Separar pétalos o acomodar la corola si la flor es muy densa

Cambiar el papel si retiene demasiada humedad

Dejar la pieza inmóvil hasta completar el proceso

La RHS también señala que la presión uniforme reduce deformaciones y mejora la conservación del color. El resultado suele integrarse mejor en marcos o cuadernos que en arreglos tridimensionales.

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3. Secado en horno a baja temperatura

El horno a baja temperatura acelera el proceso, pero exige vigilancia para evitar quiebres y pérdida de color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del horno acorta los tiempos y sirve cuando se necesita una tanda de flores secas en pocas horas. Las recomendaciones reunidas sitúan el proceso cerca de 200 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 93℃, con vigilancia constante para evitar quemaduras o quiebres excesivos.

La lógica de este método coincide con principios básicos de deshidratación térmica: calor moderado y control permanente.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explica en sus guías sobre secado de alimentos y materiales vegetales que la temperatura excesiva puede deteriorar color, estructura y textura. Aunque se trata de usos distintos, el principio físico es el mismo: si el calor sube demasiado rápido, el tejido pierde calidad.

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Dejar espacio entre piezas y retirar cada flor cuando esté frágil reduce daños por calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para disminuir riesgos, conviene:

Distribuir las flores con espacio entre sí

Usar una bandeja limpia y seca

Revisar el estado del material desde la primera hora

Retirar cada pieza apenas se note seca y frágil

Este sistema ofrece velocidad, aunque suele dar resultados menos uniformes que el secado lento o el gel de sílice.

4. Gel de sílice

El gel de sílice absorbe humedad con rapidez y preserva mejor los contornos en flores voluminosas o delicadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gel de sílice se utiliza para absorber humedad con rapidez y preservar mejor la forma original de la flor.

La International Union for Conservation of Nature (IUCN) y otras entidades científicas destacan el valor de los desecantes en tareas de conservación de muestras sensibles. En el ámbito doméstico, esa capacidad resulta útil para flores con pétalos complejos o cabezas voluminosas.

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De acuerdo con lo informado por Architectural Digest, el material se consigue en tiendas de manualidades y su textura se parece más a la arena que a un gel. La flor queda rodeada por el desecante dentro de un recipiente, lo que acelera la extracción de agua y ayuda a mantener contornos más definidos.

El gel de sílice rodea la flor dentro de un recipiente y extrae el agua más rápido, lo que ayuda a conservar la forma en pétalos complejos y permite reutilizar el desecante tras volver a secarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus ventajas principales aparecen:

Mejor conservación de la forma

Menor tiempo de secado que el aire

Resultados más estables en flores individuales

Posibilidad de reutilizar el material si se seca otra vez

La RHS considera útil este método para flores delicadas que pierden estructura con facilidad. Requiere más atención y más materiales que el secado al aire, aunque suele ofrecer un acabado más preciso.

Más allá del sistema elegido, las recomendaciones coinciden en tres cuidados posteriores: evitar sol directo, humedad y manipulación frecuente. La FAO y RHS vinculan esos factores con la pérdida de color, fragilidad y deterioro prematuro. Con ese resguardo, las flores secas pueden destinarse a ramos, cuadros, álbumes, coronas o piezas decorativas de larga duración.