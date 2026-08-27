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Del brillo de Nicole Kidman al animal print de Sandra Bullock: una dupla que hizo magia en Londres

En la premiere de “Practical Magic 2″, las actrices apostaron por estilismos opuestos pero igual de impactantes que reforzaron la mística y el glamour de la esperada secuela

Sandra Bullock Nicole Kidman
Sandra Bullock y Nicole Kidman protagonizaron el estreno de ‘Practical Magic 2’ en Londres, atrayendo la atención en la alfombra roja del Odeon Luxe Leicester Square
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En el corazón de Londres, el estreno de “Practical Magic 2″ reunió a dos de las actrices más emblemáticas de Hollywood, quienes demostraron que el estilo tiene tantas facetas como la magia misma. Sandra Bullock (62) y Nicole Kidman (59) protagonizaron en la alfombra roja del Odeon Luxe Leicester Square una dualidad visual que captó todas las miradas y marcó el inicio de la gira promocional de la esperada secuela.

Ambas optaron por estilos radicalmente opuestos, logrando una sinergia que no solo acompañó la narrativa mística de la saga, sino que reafirmó su lugar como referentes internacionales de la moda.

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Bullock y Kidman regresan a la pantalla grande en la piel de las hermanas Owens con la misma fuerza con la que irrumpieron en 1998, pero ahora con una madurez estilística que evidencia la evolución del glamour en las premieres internacionales.

En esta ocasión, la alfombra roja fue el escenario de una elección estética cuidadosamente orquestada. Mientras Bullock apostó por un look animal print de Givenchy, Kidman eligió un vestido de lentejuelas de Chanel, confirmando que la moda y el cine pueden dialogar desde la diferencia.

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Sandra Bullock Nicole Kidman
Las actrices eligieron estilos opuestos, reflejando la dualidad temática de la saga y consolidándose como referentes internacionales de la moda (SOPA Images Limited/Alamy Live News)

Nicole Kidman: brillo etéreo y sofisticación contemporánea

La propuesta de la actriz de “Kill Bill” evocó la sofisticación propia de las divinidades clásicas y la visión moderna de la alta costura francesa. Su vestido, confeccionado en un tono menta helado o plateado, funcionó como una segunda piel luminosa gracias a la cobertura integral de micro-lentejuelas. El diseño partió de un corsé ajustado que definió su silueta, mientras que el escote strapless, protagonista arquitectónico de la prenda, permitió que cayeran múltiples cadenas doradas en cascada sobre los hombros y el pecho.

Nicole Kidman eligió un vestido de lentejuelas de Chanel, con corsé ajustado y escote strapless, resaltando una imagen etérea y sofisticada (REUTERS/Dylan Martinez)
Nicole Kidman eligió un vestido de lentejuelas de Chanel, con corsé ajustado y escote strapless, resaltando una imagen etérea y sofisticada (REUTERS/Dylan Martinez)

La falda rectilínea y fluida contrastó con la densidad de las lentejuelas, ofreciendo ligereza y movimiento. Una abertura lateral destacó la verticalidad de la figura de Kidman y exhibió unas sandalias doradas de tiras finas. Para complementar, la actriz eligió accesorios metálicos y una pulsera de diamantes, aliando plata y oro en un juego cromático que enriqueció el resultado final.

El estilismo se completó con una melena rubia suelta, dividida con raya al medio y ondas suaves, y un maquillaje natural en tonos rosados, logrando una imagen limpia que permitió que el vestido y los accesorios brillaran por sí mismos. La sencillez en el beauty look fue clave para no competir con el impacto visual del atuendo.

Sandra Bullock: fuerza felina y volumen escultórico

La actriz de “La Propuesta” optó por el camino contrario, con un estilismo donde la estructura y el volumen fueron protagonistas. Su elección recayó en un vestido animal print de leopardo, firmado por Givenchy para la colección ready-to-wear Fall/Winter 2026. El diseño, de corte strapless y escote cóncavo, incluyó un corsé interior que ciñó la cintura y un lazo de gran tamaño en la cadera derecha, creando una silueta tridimensional de fuerte impronta editorial.

Bullock apostó por un peinado con melena suelta y maquillaje ahumado en tonos cálidos, enfatizando una presencia magnética (REUTERS/Dylan Martinez)
Bullock apostó por un peinado con melena suelta y maquillaje ahumado en tonos cálidos, enfatizando una presencia magnética (REUTERS/Dylan Martinez)

La abertura frontal del vestido permitió ganar ligereza y dinamismo, dejando a la vista unas sandalias negras de tiras en forma de T. Como complemento, Bullock eligió una superposición de cadenas doradas con dijes, aportando un contraste desenfadado al estampado. El peinado, con melena castaña suelta y ondas naturales, y un maquillaje con suave ahumado en tonos cálidos, reforzaron la apuesta por una presencia magnética y terrenal.

La alfombra roja se transformó en un espacio de diálogo visual, donde ambas actrices encarnaron facetas opuestas de glamour y magia (REUTERS/Dylan Martinez)
La alfombra roja se transformó en un espacio de diálogo visual, donde ambas actrices encarnaron facetas opuestas de glamour y magia (REUTERS/Dylan Martinez)

Contraste y complicidad: una narrativa visual en la alfombra roja

El contraste entre ambas propuestas no solo respondió a decisiones de moda, sino que estableció un diálogo visual que rinde homenaje a la dualidad de sus personajes. Kidman encarnó la faceta más luminosa y etérea, mientras Bullock apostó por la solidez de los tonos cálidos y el volumen vanguardista. Esta combinación de estilos construyó una narrativa visual donde glamour, magia y complicidad confluyeron en una misma escena.

Así, la premiere de ”Practical Magic 2″ en Londres anticipó una gira promocional donde la moda seguirá desempeñando un papel fundamental en la narrativa de la película y la imagen de sus protagonistas.

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