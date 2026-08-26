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¿Por qué vuelve a aparecer el moho? El error común al limpiar las paredes y el método infalible para mantenerlas libres de humedad

La mancha visible es solo el síntoma: lo que alimenta al hongo suele quedar intacto tras cada intervención, y sin controlar su origen el problema reaparece y puede derivar en complicaciones para la salud

Vista cercana de una esquina de pared interior blanca severamente afectada por humedad, con grandes áreas de moho negro y pintura descascarada y manchada.
El moho vuelve a aparecer en las paredes cuando se limpia la mancha sin eliminar la humedad que alimenta al hongo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las manchas oscuras que reaparecen sobre la misma pared, semanas después de haberlas limpiado, son una de las señales más frustrantes del moho doméstico. La escena se repite en millones de hogares: se frota, se pinta por encima, el olor desaparece por un tiempo, y luego todo vuelve. No es mala suerte ni una cuestión de materiales defectuosos. Detrás de ese ciclo hay un error de base: atacar la mancha sin eliminar la condición que la genera.

El moho es un hongo cuyas esporas flotan de forma permanente en el ambiente y solo necesitan una superficie húmeda para proliferar. Baños, cocinas, sótanos y paredes expuestas a la condensación son sus espacios habituales. Su parte visible es apenas una fracción del problema: debajo de la mancha, las hifas pueden haberse introducido en capas más profundas del muro.

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Controlar la humedad interior, advirtió la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), es la única forma de interrumpir el ciclo, y que sin ese paso cualquier limpieza es transitoria.

Por qué vuelve a aparecer el moho en las paredes

El moho no aparece por azar. Siempre existe una fuente de humedad que lo alimenta e identificar el origen es el paso previo a cualquier solución que tenga perspectivas de ser duradera.

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En la mayoría de los hogares urbanos, los factores predominantes son la condensación y la falta de ventilación: los espacios reducidos y el uso de calefacción en invierno generan diferencias de temperatura entre el interior y las superficies exteriores, el vapor de baños y cocinas no encuentra salida, y la humedad se acumula sobre las paredes de forma sostenida.

Además de estos factores, son causas frecuentes las filtraciones en tuberías o cañerías —cuyas fugas mínimas pueden pasar desapercibidas durante semanas— y las pequeñas fisuras en techos o paredes que permiten el ingreso de agua desde el exterior.

Mano que sostiene lámina de plástico transparente con condensación, pegada con cinta adhesiva a una pared con moho y pintura descascarada.
La condensación, la falta de ventilación y las filtraciones explican gran parte de la humedad que favorece el moho en baños, cocinas y paredes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar el moho y evitar que vuelva a aparecer

Antes de aplicar cualquier producto, la preparación del área es un paso que no puede omitirse. Se recomienda el uso de guantes, mascarilla N95 y anteojos de protección, ya que al manipular la zona afectada las esporas se dispersan en el aire. Si el área comprometida supera el metro cuadrado (10 pies cuadrados), lo recomendable es sellar el espacio con plástico y generar ventilación hacia el exterior para evitar que las esporas se trasladen a otras habitaciones, según advierte la EPA.

Para zonas de menor tamaño, el tratamiento puede realizarse de forma doméstica con productos accesibles. Uno de los métodos más recomendados es el vinagre blanco, que posee propiedades antimicrobianas y actúa directamente sobre las esporas y las estructuras del hongo. Se puede aplicar con un pulverizador sobre la zona afectada, dejar actuar durante 10 minutos, y luego frotar con un paño o cepillo y enjuagar con agua tibia. No genera vapores tóxicos, lo que lo hace adecuado para cocinas y espacios con ventilación limitada.

Para casos con mayor presencia de moho, el cloro es uno de los métodos más efectivos: su poder desinfectante permite erradicar hongos y bacterias con rapidez. La preparación recomendada es diluir una parte de cloro en tres partes de agua, pulverizar sobre la superficie afectada y dejar actuar entre 10 y 15 minutos antes de frotar y enjuagar. En este caso, el uso de guantes es indispensable, y la ventilación del ambiente, obligatoria.

La EPA recomienda mantener la humedad relativa interior entre el 30% y el 50% durante todo el año; un higrómetro, disponible a bajo costo en ferreterías, permite monitorearlo con facilidad.

Mano enguantada de amarillo sujeta un pulverizador verde claro que rocía líquido sobre azulejos blancos con manchas de moho verdoso y negro.
El vinagre blanco sirve para limpiar moho en zonas pequeñas porque actúa sobre las esporas y no genera vapores tóxicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo pintar una pared que tuvo moho? Qué tener en cuenta

Pintar sobre una pared que tuvo moho sin haberlo tratado correctamente es uno de los errores más habituales. La pintura cubre la mancha de forma visual, pero no elimina el hongo ni interrumpe su crecimiento: en la mayoría de los casos, el moho perfora la capa nueva en pocas semanas. Para que el repintado sea efectivo, la superficie debe estar completamente libre de moho activo, seca, y la fuente de humedad original, eliminada.

Una vez que la superficie está limpia y seca, se recomienda aplicar una imprimación antihongos antes de la pintura definitiva. Estos productos crean una barrera que dificulta la adherencia de las esporas a la superficie. Existen en el mercado pinturas con componentes fungicidas incorporados, especialmente formuladas para baños y cocinas. Sin embargo, estos productos no son sustitutos del tratamiento previo: si el moho no fue eliminado desde la raíz, ninguna pintura será suficiente.

Si la pared presenta signos de deterioro estructural —como zonas blandas, descascaramiento profundo o olor persistente tras la limpieza—, la intervención de un especialista en remediación es necesaria. En esos casos, el material afectado puede requerir remoción, y repintarlo sin esa intervención previa solo posterga el problema.

Hombre arrodillado pintando una pared blanca con un rodillo. La pared tiene manchas oscuras de moho. Hay una bandeja de pintura en el suelo.
Pintar una pared con moho sin tratamiento previo no resuelve el problema, porque la pintura no elimina el hongo ni la fuente de humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos del moho en las paredes para la salud

Si bien no todos los tipos de moho provocan reacciones graves, su presencia en interiores suele desencadenar síntomas molestos, especialmente en quienes presentan alguna sensibilidad o condición respiratoria previa. Los efectos más comunes abarcan secreción nasal, picazón en los ojos, tos y congestión, síntomas que pueden intensificarse en personas alérgicas o asmáticas, según el doctor Nicholas Nassikas, profesor adjunto de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard. En línea, La Cleveland Clinic advirtió que, en personas con enfermedades crónicas o bajo tratamientos inmunosupresores, el contacto sostenido puede derivar en infecciones fúngicas en las vías respiratorias.

Un estudio publicado en el International Journal of Hygiene and Environmental Health identificó que la exposición infantil al moho doméstico incrementa el riesgo de desarrollar asma. En una muestra de más de 40.000 niños en Estados Unidos, el 11% de los que vivían en viviendas con moho presentaba asma, frente al 7% de quienes no estaban expuestos.

Por otro lado, una revisión de estudios en Environmental Health Perspectives, la exposición prolongada puede aumentar los niveles de estrés, depresión y ansiedad tanto en adultos como en niños.

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