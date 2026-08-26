Receta de tarta de calabaza con masa integral, rápida y fácil

La receta de tarta de calabaza combina un puré de calabaza con cebolla y queso sobre una base hecha con harina integral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma a tarta recién horneada suele despertar recuerdos de mesas compartidas, meriendas de invierno o el clásico “tupper” para la oficina. La tarta de calabaza con masa integral es un ejemplo perfecto de cómo la cocina argentina puede ser simple, práctica y reconfortante a la vez. La suavidad dulce de la calabaza se funde con el sabor rústico y tostado de la harina integral, logrando una combinación que invita a repetir.

En muchas casas argentinas, la tarta de calabaza es una de las opciones más elegidas para resolver un almuerzo apurado, una cena liviana o incluso para sumar a las viandas escolares. Su versión con masa integral es cada vez más popular, ya que permite disfrutar de una comida casera y sabrosa, pero con otro perfil.

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Es habitual encontrarla tanto en reuniones familiares como en picnics, y suele ser la solución ideal para aprovechar ese trozo de calabaza que espera en la heladera. La frescura de la verdura, la simpleza de la preparación y el resultado final —apto para todos los gustos— la volvieron un clásico moderno de la cocina cotidiana argentina.

Receta de tarta de calabaza con masa integral

La tarta de calabaza con masa integral es una preparación salada, donde el relleno se compone de un suave puré de calabaza, cebolla y queso, y la base es una masa hecha íntegramente con harina integral, logrando así una textura más firme y sabrosa que la versión tradicional.

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Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

250 gr de harina integral fina

60 ml de aceite de girasol o maíz

1 huevo

100 ml de agua fría (aproximadamente)

1 pizca de sal

800 gr de calabaza (pelada y sin semillas)

1 cebolla mediana

150 gr de queso fresco (tipo Port Salut o Cremoso)

2 huevos

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

2 cucharadas de queso rallado

El puré de calabaza debe quedar seco para evitar que la masa integral de la tarta se humedezca durante la cocción. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de calabaza con masa integral, paso a paso

Preparar la masa: En un bol, mezclar la harina integral, el huevo, una pizca de sal y el aceite. Agregar el agua de a poco hasta formar un bollo suave y no pegajoso. Dejar reposar tapado por 10 minutos. Estirar la masa: Sobre una mesada apenas enharinada, estirar la masa hasta lograr 3 mm de espesor. Forrar una tartera previamente aceitada, dejando masa para cubrir los bordes. Cocinar la calabaza: Cortar la calabaza en cubos y hervir (o cocinar al microondas) hasta que esté bien tierna. Escurrir y hacer un puré liso. Es fundamental que el puré esté bien seco para evitar que la masa se humedezca. Preparar el relleno: Picar y rehogar la cebolla en una sartén con un poco de aceite hasta que esté transparente. Mezclar la cebolla con el puré de calabaza, los 2 huevos, el queso fresco cortado en cubos, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Rellenar y hornear: Volcar el relleno sobre la masa cruda. Llevar a horno precalentado a 180 °C y cocinar por 30 minutos, o hasta que el relleno esté firme y levemente dorado. Para lograr una masa bien crocante, colocar la tartera en la parte baja del horno los primeros 10 minutos. Enfriar y servir: Dejar descansar 10 minutos antes de cortar para que tome cuerpo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 27 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapada. Freezer: hasta 2 meses (en porciones individuales, envueltas en film o recipiente hermético).