Los expertos en psicología coinciden: la personalidad no define a tu alma gemela

La compatibilidad no depende solo de parecerse, sino de cómo dos personas construyen acuerdos en el tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quienes creen haber encontrado a su alma gemela suelen reconocer una sensación difícil de explicar: el impulso de revisar el teléfono al despertar, una conversación que se repite en la cabeza o la tranquilidad que aparece cuando alguien entiende un silencio. Sin embargo, la ciencia indica que la personalidad no define por sí sola la compatibilidad amorosa ni garantiza que exista una única pareja predestinada.

La idea de que hay una persona perfecta para cada quien ofrece una respuesta tranquilizadora frente a las dudas que atraviesan los vínculos. Promete que, al encontrar a la persona adecuada, todo debería fluir sin esfuerzo. Pero las investigaciones sobre relaciones describen un escenario más complejo: los afectos duraderos se sostienen en la cercanía, los acuerdos y los cuidados cotidianos.

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Una investigación dirigida por Ted Schwaba, de la Universidad Estatal de Míchigan, analizó datos de decenas de cohortes internacionales con muestras de entre 600.000 y 1,1 millones de personas. El objetivo fue observar cuánto influyen la genética, los rasgos de personalidad y la elección de pareja.

Los estudios indican que compartir rasgos de personalidad influye poco en la elección de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados indican que las parejas tienden a parecerse muy poco en algunos rasgos de los llamados Cinco Grandes, como la apertura a la experiencia y la extraversión. Las coincidencias fueron de 0,04 en apertura y de 0,03 en extraversión, valores que los autores calificaron como mínimos.

Dos personas pueden compartir el gusto por conocer gente, viajar o improvisar planes, pero eso no resuelve por completo el día a día. También pueden quererse y tener ritmos muy distintos. Una puede necesitar hablar enseguida después de una discusión; la otra, en cambio, puede necesitar silencio para entender qué siente. Esa diferencia no vuelve a nadie incompatible, aunque sí requiere atención.

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Los espacios compartidos acercan a las parejas

El estudio encontró una mayor similitud en el nivel educativo, con una correlación de 0,37 entre cónyuges. Detrás de esa cifra aparecen situaciones conocidas: compañeros de universidad, amistades que se transforman con el tiempo o personas que se conocen en un trabajo y comienzan a compartir preocupaciones, horarios y proyectos.

Una relación puede crecer entre diferencias de ritmo, silencios y formas distintas de expresar lo que se siente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proximidad importa. Muchas relaciones empiezan porque dos personas frecuentan los mismos lugares y tienen la oportunidad de observarse sin la presión de una primera cita. Antes de sentir que alguien llegó por destino, suele haber una conversación breve, una coincidencia de horarios o un gesto de confianza que se repite.

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Esa mirada puede quitarle peso a la búsqueda de una conexión perfecta e inmediata. El amor también puede crecer en la familiaridad, cuando alguien empieza a reconocer qué preocupa al otro, qué lo hace reír o de qué forma se le quiebra la voz cuando intenta decir que algo le duele.

Creer en el destino puede aumentar las dudas ante un conflicto

La idea del alma gemela suele venir acompañada de una expectativa exigente: si la relación es correcta, no debería costar. Pero los vínculos reales atraviesan cansancio, diferencias, problemas económicos, obligaciones familiares y momentos en que la paciencia se agota.

La cercanía cotidiana y los espacios compartidos suelen ser el inicio de muchos vínculos amorosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un reportaje de BBC Mundo, el profesor Jason Carroll, de la Universidad Brigham Young, plantea que una relación especial no aparece completa. Se construye con años de adaptación, disculpas y decisiones compartidas.

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La psicología distingue entre las creencias de destino, que presentan el amor como algo que debe sentirse natural, y las creencias de crecimiento, enfocadas en la capacidad de una pareja para afrontar dificultades. Quienes esperan una armonía permanente pueden interpretar el primer problema como una señal de que eligieron mal.

Pero sostener un vínculo no significa tolerar todo. Hay una diferencia entre aprender a conversar cuando aparecen desacuerdos y vivir con miedo a expresar una necesidad. Una relación saludable no debería obligar a nadie a caminar con cuidado constante, a callar para evitar una reacción o a sentir que pedir afecto es demasiado.

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Las parejas tienden a coincidir más en sus recorridos educativos que en rasgos como la extraversión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La química intensa puede confundirse con amor

Hay relaciones que generan una intensidad difícil de soltar. Una respuesta tardía cambia el ánimo del día. Una persona se aleja y vuelve, y esa alternancia deja al otro esperando una señal, como si todo dependiera de un mensaje.

La coach Vicki Pavitt señala que la química puede confundirse con compatibilidad cuando despierta patrones afectivos conocidos. A veces, lo que parece destino es una dinámica de incertidumbre: momentos de cercanía seguidos de distancia, promesas que no terminan de cumplirse y ansiedad ante la posibilidad de perder al otro.

La inquietud constante no confirma que un vínculo sea profundo. Puede ser una invitación a preguntarse cómo se siente estar allí. ¿Hay calma? ¿Se pueden poner límites? ¿Existe espacio para hablar sin temor a que todo termine?

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La socióloga Jacqui Gabb, de la Open University, siguió el día a día de parejas para su proyecto sobre relaciones duraderas. Entre los gestos que más ayudaban a las personas a sentirse valoradas aparecían acciones simples: una taza de té, flores recogidas en un paseo, preparar el auto en una mañana fría o recordar una preocupación importante.

La sensación de tener una pareja única puede nacer de esos cuidados cotidianos. No depende necesariamente de una compatibilidad perfecta ni de una historia sin conflictos. A veces se construye en la forma en que dos personas se acompañan mientras la vida cambia, con sus silencios, sus desacuerdos y sus pequeños intentos de volver a encontrarse.

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