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Siete formas de preparar papas fritas: recetas clásicas y gourmet para todos los gustos

El día mundial invita a descubrir distintas alternativas para disfrutar este acompañamiento infaltable en mesas de todo el mundo. Desde opciones tradicionales hasta combinaciones con quesos, especias y salsas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Día Mundial de la Papa Frita se celebra cada 20 de agosto como una efeméride dedicada a uno de los platos más populares del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una efeméride dedicada a uno de los platos más populares y extendidos del mundo. Aunque no existen datos históricos precisos sobre el motivo por el que se eligió esa fecha, la jornada se instaló como un homenaje a una preparación que logró atravesar fronteras y adaptarse a la cocina de cada región. Desde su versión más clásica hasta las propuestas con salsas, quesos, especias o hierbas, las papas fritas conservan un lugar central en la gastronomía global.

La historia de la papa comenzó hace unos 7000 años en la región andina de Bolivia y Perú, donde este tubérculo fue cultivado por primera vez. Su expansión la convirtió en un alimento básico en distintas partes del mundo, aunque la receta de las papas fritas en bastones surgió en Europa y todavía hoy su origen se disputa entre Francia y Bélgica. Con el tiempo, esta preparación sumó variantes y estilos que van del corte tradicional a las versiones gourmet. A continuación, siete recetas de papas fritas con ingredientes y procedimiento para celebrar la fecha.

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1. Papas fritas clásicas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las papas fritas clásicas forman parte de las siete recetas propuestas para celebrar el Día Mundial de la Papa Frita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • Aceite para freír
  • Sal

Procedimiento

  1. Pelar las papas y cortalas en bastones.
  2. Lavar los bastones para quitar parte del almidón.
  3. Secarlos muy bien con un repasador limpio o papel de cocina.
  4. Freír las papas en aceite a temperatura media durante unos minutos.
  5. Retirarlas y dejarlas descansar 5 minutos.
  6. Volver a freírlas en aceite más caliente hasta que queden doradas.
  7. Agregar sal y servir de inmediato.

2. Papas rústicas con cáscara

Bandeja de madera con gajos de patata asados, hierbas y sal. Un tazón de salsa con cuchara. Fondo de cocina rústica, pared de piedra y utensilios de cobre
Papas rústicas con cáscara, una alternativa al horno con más textura y un perfil de sabor más intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 papas
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal
  • Pimienta

Procedimiento

  1. Lavar bien las papas y cortarlas en gajos, sin sacarles la cáscara.
  2. Mezclarlas con aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta.
  3. Distribuirlas en una fuente para horno.
  4. Cocinarlas a horno fuerte durante 35 a 40 minutos.
  5. Darlas vuelta a mitad de cocción.
  6. Servirlas doradas.

3. Papas con cheddar y panceta

Plato de papas fritas con queso, panceta y cebolla de verdeo. Al lado, vaso de cerveza, salsa, tenedor y cuchillo sobre servilleta en mesa de madera
Papas con cheddar y panceta, una opción abundante que suma queso fundido, crocante y un toque salado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 preparación de papas fritas clásicas
  • 150 gramos de queso cheddar
  • 100 gramos de panceta
  • 2 cucharadas de cebolla de verdeo picada

Procedimiento

  1. Preparar las papas fritas clásicas.
  2. Cocinar la panceta hasta que quede crocante.
  3. Derretir el cheddar a baño maría o a fuego muy bajo.
  4. Colocar las papas en una fuente.
  5. Sumar el cheddar por encima.
  6. Agregar la panceta crocante y la cebolla de verdeo.
  7. Servir caliente.

4. Papas bravas

Cazuela de barro con patatas y salsa roja, copa de vino tinto, botella de aceite, cuenco con salsa blanca, tenedor, servilleta y mesa de madera
Papas bravas, la variante inspirada en la cocina española que combina cubos dorados con una salsa de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 papas
  • Aceite para freír
  • Sal

Para la salsa

  • 2 cucharadas de tomate triturado
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Procedimiento

  1. Cortar las papas en cubos medianos.
  2. Freírlas hasta que queden doradas por fuera.
  3. Para la salsa, calentar el aceite de oliva y cocinar el ajo unos segundos.
  4. Agregar el tomate triturado y el pimentón picante.
  5. Cocinar la mezcla unos minutos hasta que tome consistencia.
  6. Servir las papas con la salsa por encima.

5. Papas fritas gourmet con parmesano y ajo

Plato hondo de papas fritas con queso rallado, láminas de ajo y perejil picado en una mesa de madera. Detrás, botellas de vino y aceite, y personas borrosas
Papas fritas gourmet con parmesano y ajo, una receta que eleva el plato tradicional con ingredientes simples y más carácter (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • 2 dientes de ajo picados
  • 50 gramos de queso parmesano rallado
  • Perejil picado
  • Sal
  • Aceite para freír

Procedimiento

  1. Cortar las papas en bastones y freírlas con el método clásico de doble cocción.
  2. Dorar el ajo apenas en una sartén con unas gotas de aceite.
  3. Colocar las papas en un bol grande.
  4. Agregar el ajo, el parmesano rallado y el perejil picado.
  5. Mezclar con cuidado para que se integren los sabores.
  6. Servir enseguida.

6. Papas fritas con romero y sal marina

Un plato blanco rectangular lleno de papas fritas gruesas con sal y romero. A la izquierda, un tazón negro con salsa y una cuchara
Papas fritas con romero y sal marina, una versión de perfil aromático que combina crocancia con un toque herbal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • Aceite para freír
  • 1 cucharada de romero fresco picado
  • Sal marina
  • Pimienta negra

Procedimiento

  1. Pelar las papas y cortarlas en bastones gruesos.
  2. Lavar los bastones y secarlos muy bien.
  3. Freír las papas en dos etapas hasta que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro.
  4. Pasarlas a una fuente con papel absorbente.
  5. Agregar el romero fresco, la sal marina y un toque de pimienta negra.
  6. Mezclar apenas y servir calientes.

7. Papas fritas con alioli casero

Plato con patatas fritas, perejil y sal. Cuenco con salsa blanca, aceite, pimentón y cuchara. Vaso de cerveza. Vaso de agua. Mesa de madera. Personas desenfocadas
Papas fritas con alioli casero, una preparación ideal para quienes buscan acompañar este clásico con una salsa cremosa y potente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 4 papas grandes
  • Aceite para freír
  • Sal

Para el alioli

  • 1 diente de ajo
  • 1 huevo
  • 150 mililitros de aceite
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • Sal

Procedimiento

  1. Preparar las papas fritas clásicas y reservarlas calientes.
  2. Para el alioli, colocar el huevo, el ajo, el jugo de limón y la sal en un vaso para mixer.
  3. Sumar el aceite y procesar hasta obtener una crema espesa.
  4. Servir las papas en una fuente.
  5. Acompañarlas con el alioli casero aparte o por encima en pequeñas cucharadas.

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