Siete formas de preparar papas fritas: recetas clásicas y gourmet para todos los gustos

El Día Mundial de la Papa Frita se celebra cada 20 de agosto como una efeméride dedicada a uno de los platos más populares del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita, una efeméride dedicada a uno de los platos más populares y extendidos del mundo. Aunque no existen datos históricos precisos sobre el motivo por el que se eligió esa fecha, la jornada se instaló como un homenaje a una preparación que logró atravesar fronteras y adaptarse a la cocina de cada región. Desde su versión más clásica hasta las propuestas con salsas, quesos, especias o hierbas, las papas fritas conservan un lugar central en la gastronomía global.

La historia de la papa comenzó hace unos 7000 años en la región andina de Bolivia y Perú, donde este tubérculo fue cultivado por primera vez. Su expansión la convirtió en un alimento básico en distintas partes del mundo, aunque la receta de las papas fritas en bastones surgió en Europa y todavía hoy su origen se disputa entre Francia y Bélgica. Con el tiempo, esta preparación sumó variantes y estilos que van del corte tradicional a las versiones gourmet. A continuación, siete recetas de papas fritas con ingredientes y procedimiento para celebrar la fecha.

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1. Papas fritas clásicas

Las papas fritas clásicas forman parte de las siete recetas propuestas para celebrar el Día Mundial de la Papa Frita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 papas grandes

Aceite para freír

Sal

Procedimiento

Pelar las papas y cortalas en bastones. Lavar los bastones para quitar parte del almidón Secarlos muy bien con un repasador limpio o papel de cocina. Freír las papas en aceite a temperatura media durante unos minutos. Retirarlas y dejarlas descansar 5 minutos. Volver a freírlas en aceite más caliente hasta que queden doradas. Agregar sal y servir de inmediato.

2. Papas rústicas con cáscara

Papas rústicas con cáscara, una alternativa al horno con más textura y un perfil de sabor más intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 papas

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal

Pimienta

Procedimiento

Lavar bien las papas y cortarlas en gajos, sin sacarles la cáscara. Mezclarlas con aceite de oliva, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta. Distribuirlas en una fuente para horno. Cocinarlas a horno fuerte durante 35 a 40 minutos. Darlas vuelta a mitad de cocción. Servirlas doradas.

3. Papas con cheddar y panceta

Papas con cheddar y panceta, una opción abundante que suma queso fundido, crocante y un toque salado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 preparación de papas fritas clásicas

150 gramos de queso cheddar

100 gramos de panceta

2 cucharadas de cebolla de verdeo picada

Procedimiento

Preparar las papas fritas clásicas. Cocinar la panceta hasta que quede crocante. Derretir el cheddar a baño maría o a fuego muy bajo. Colocar las papas en una fuente. Sumar el cheddar por encima. Agregar la panceta crocante y la cebolla de verdeo. Servir caliente.

4. Papas bravas

Papas bravas, la variante inspirada en la cocina española que combina cubos dorados con una salsa de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 papas

Aceite para freír

Sal

Para la salsa

2 cucharadas de tomate triturado

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharada de aceite de oliva

Procedimiento

Cortar las papas en cubos medianos. Freírlas hasta que queden doradas por fuera. Para la salsa, calentar el aceite de oliva y cocinar el ajo unos segundos. Agregar el tomate triturado y el pimentón picante. Cocinar la mezcla unos minutos hasta que tome consistencia. Servir las papas con la salsa por encima.

5. Papas fritas gourmet con parmesano y ajo

Papas fritas gourmet con parmesano y ajo, una receta que eleva el plato tradicional con ingredientes simples y más carácter (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 papas grandes

2 dientes de ajo picados

50 gramos de queso parmesano rallado

Perejil picado

Sal

Aceite para freír

Procedimiento

Cortar las papas en bastones y freírlas con el método clásico de doble cocción. Dorar el ajo apenas en una sartén con unas gotas de aceite. Colocar las papas en un bol grande. Agregar el ajo, el parmesano rallado y el perejil picado. Mezclar con cuidado para que se integren los sabores. Servir enseguida.

6. Papas fritas con romero y sal marina

Papas fritas con romero y sal marina, una versión de perfil aromático que combina crocancia con un toque herbal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 papas grandes

Aceite para freír

1 cucharada de romero fresco picado

Sal marina

Pimienta negra

Procedimiento

Pelar las papas y cortarlas en bastones gruesos. Lavar los bastones y secarlos muy bien. Freír las papas en dos etapas hasta que queden crocantes por fuera y tiernas por dentro. Pasarlas a una fuente con papel absorbente. Agregar el romero fresco, la sal marina y un toque de pimienta negra. Mezclar apenas y servir calientes.

7. Papas fritas con alioli casero

Papas fritas con alioli casero, una preparación ideal para quienes buscan acompañar este clásico con una salsa cremosa y potente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 papas grandes

Aceite para freír

Sal

Para el alioli

1 diente de ajo

1 huevo

150 mililitros de aceite

1 cucharadita de jugo de limón

Sal

Procedimiento

Preparar las papas fritas clásicas y reservarlas calientes. Para el alioli, colocar el huevo, el ajo, el jugo de limón y la sal en un vaso para mixer. Sumar el aceite y procesar hasta obtener una crema espesa. Servir las papas en una fuente. Acompañarlas con el alioli casero aparte o por encima en pequeñas cucharadas.