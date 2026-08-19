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Receta de osobuco al vino tinto con puré de papas, rápida y fácil

Una opción ideal para disfrutar en familia, con una salsa intensa y una textura que se desarma al cortar, además requiere de pocos pasos y permite obtener un resultado sabroso sin complicaciones

Plato con osobuco humeante y puré de papas, salsa, romero, pan casero con mantequilla, granos de pimienta y hojas de laurel sobre servilleta en mesa de madera.
La preparación de osobuco al vino tinto con puré de papas requiere 1 hora y 35 minutos entre preparación y cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nada como el aroma de un osobuco al vino tinto invadiendo la cocina en pleno invierno, es un plato que remite a sobremesas largas, pan casero para mojar la salsa y ese calor de hogar que solo los guisos pueden dar en Argentina.

Este clásico suele aparecer en reuniones familiares o domingos en los que el tiempo no apura y el hambre pide algo más que un simple bife. Esta preparación, abundante en colágeno y sabor, encuentra en el puré de papas la combinación perfecta para una comida reconfortante.

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Receta de osobuco al vino tinto con puré de papas

El osobuco al vino tinto con puré de papas es un guiso donde el osobuco se cocina lentamente en una salsa de vino tinto, verduras y hierbas, hasta que la carne se desprende sola del hueso. Se sirve acompañado de un puré de papas bien cremoso, ideal para absorber la salsa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora 20 minutos

Ingredientes

Olla con guiso de osobuco, trozos de carne, huesos con médula, zanahoria, cebolla, hojas de laurel y salsa. Cucharón de madera en el borde de la olla.
La receta rinde 4 porciones abundantes de osobuco al vino tinto con puré de papas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 rodajas de osobuco (aprox. 1,2 kg)
  • 2 cebollas grandes
  • 2 zanahorias
  • 2 dientes de ajo
  • 1 morrón rojo
  • 2 hojas de laurel
  • 1 ramita de tomillo
  • 500 cc de vino tinto seco
  • 500 cc de caldo de carne
  • 1 cucharada de puré de tomate
  • 2 cucharadas de harina
  • 3 cucharadas de aceite de girasol
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 kg de papas
  • 60 g de manteca
  • 100 cc de leche
  • Nuez moscada a gusto

Cómo hacer osobuco al vino tinto con puré de papas, paso a paso

  1. Salpimentar el osobuco y pasarlo apenas por harina.
  2. Calentar el aceite en una olla grande y dorar las rodajas de osobuco de ambos lados. Reservar.
  3. En la misma olla, rehogar la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria cortados en cubos.
  4. Cuando estén tiernos, incorporar el puré de tomate y mezclar.
  5. Volver el osobuco a la olla, sumar el vino tinto y dejar que evapore el alcohol a fuego fuerte, sin tapar (3-4 minutos).
  6. Agregar el caldo, laurel y tomillo. Tapar, bajar el fuego y cocinar a fuego bajo durante 1 hora y 20 minutos. La carne debe quedar bien tierna.
  7. Mientras tanto, pelar y cortar las papas. Hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén blandas.
  8. Pisarlas en caliente, agregar la manteca y la leche caliente. Batir enérgicamente hasta lograr un puré liso. Sazonar con sal, pimienta y nuez moscada.
  9. Rectificar la sal y pimienta de la salsa, retirar las hierbas y servir el osobuco con abundante salsa y el puré de papas.
Un tenedor corta un trozo de osobuco con hueso sobre puré de papas cremoso, bañado en salsa oscura, decorado con granos de pimienta y perejil fresco.
La receta de osobuco al vino tinto con puré de papas propone un guiso ideal para compartir en familia durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 650 kcal
  • Grasas: 28 g
  • Carbohidratos: 52 g
  • Proteínas: 46 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. El osobuco puede freezarse hasta 3 meses. El puré de papas, 2 días (no se recomienda congelar porque cambia su textura).

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