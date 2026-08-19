Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Los 4 objetos que sobran en el toilette, según expertas en organización

La clave no pasa por sumar accesorios ni soluciones de guardado, sino por reducir la cantidad de elementos visibles y ordenar con un criterio más preciso

Ilustración de acuarela de un baño. Muestra lavabo rosa, espejo ovalado, lámpara, toalla a cuadros, inodoro, botones dorados, vela, cuadro de hombre, puerta y papel higiénico.
Las organizadoras profesionales proponen reducir objetos visibles antes de sumar soluciones de guardado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un espacio mínimo puede concentrar más objetos de los que parece. En esa lógica, cuatro decisiones de descarte pueden cambiar la organización del toilette o baño de visitas, un ambiente que suele quedar fuera de las rutinas de orden. Aunque recibe uso frecuente y acumula productos, repuestos y objetos fuera de lugar.

La premisa aparece en un artículo de House Beautiful, que reunió recomendaciones de organizadoras profesionales de Dallas y Los Ángeles para revisar qué conviene retirar de ese ambiente. El enfoque no se centra en incorporar accesorios nuevos, sino en reducir lo innecesario y redefinir qué elementos deben permanecer a la vista y cuáles tienen que salir.

PUBLICIDAD

Según ese reporte, el problema no siempre surge por falta de espacio físico, sino por ausencia de criterios de guardado. Una de las especialistas consultadas señaló que muchos baños pequeños no fueron pensados con una lógica funcional. Otra agregó que ese ambiente suele operar como punto de descarga para objetos que pertenecen a otras áreas de la casa.

Lavabo de mármol, grifo dorado en la pared, encimera de travertino, dispensador de jabón, vasos, jabonera, toalla oscura, espejo ovalado, pared texturizada.
El toilette acumula repuestos y productos fuera de lugar por falta de criterios de organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Objetos de uso sanitario expuestos

El primer elemento que las especialistas aconsejan revisar es uno de los más habituales. El reporte consignó que una de ellas recomienda retirar de la vista el destapador de inodoro y el cepillo sanitario expuestos, y reemplazarlos por contenedores cerrados. La observación apunta a una cuestión visual, pero también al orden general.

PUBLICIDAD

La propuesta no implica eliminar esos objetos, sino guardarlos de otro modo. En un baño de visitas, donde la superficie disponible suele ser reducida, cada elemento visible influye sobre la percepción de limpieza. Para las organizadoras citadas por el medio, dejar esas piezas a la vista agrega ruido visual a un espacio que, por escala, se desborda con facilidad.

Vista de un baño moderno con azulejos claros, estantes esquineros blancos llenos de botellas y tubos de productos, un espejo de madera, un lavabo y un grifo cromado.
Guardar en contenedores cerrados los elementos sanitarios mejora la percepción de orden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Productos estacionales, adornos y textiles gastados

Otro foco de acumulación aparece después de reuniones o celebraciones. El artículo indicó que velas aromáticas, jabones temáticos, decoraciones de temporada y toallas de mano asociadas a fechas festivas suelen quedar almacenados o expuestos mucho después de haber cumplido su función inicial.

Otra de las especialistas recomendó descartar cualquier producto con moho o cubierto de polvo y donar los envases sin abrir que ya no se planea usar. También sugirió retirar textiles estacionales en mal estado, incluidas toallas decorativas envejecidas. La idea de base es reducir la cantidad de piezas de uso ocasional y dejar solo lo indispensable para el funcionamiento diario.

Un baño con bañera, inodoro, lavabo de pedestal, espejo, estantes de madera, cestas de mimbre, paredes rosas y suelo de mosaico blanco y negro.
Velas aromáticas y jabones temáticos se vuelven acumulación cuando quedan tras la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Artículos personales que pertenecen a otros baños

El tercer grupo reúne objetos que no necesariamente sobran, pero sí están mal ubicados. Una especialista sostuvo que los artículos de tocador personales y medicamentos deben volver al baño principal si no forman parte del uso regular del toilette. Otra sumó a esa lista cepillos de dientes infantiles, peines y otros elementos que suelen quedar sobre la mesada después de la rutina diaria.

Ese desplazamiento cambia el criterio de organización. De acuerdo con las especialistas consultadas, el baño de visitas funciona mejor cuando conserva una selección acotada de insumos: jabón, toallas de mano, papel higiénico de repuesto y pocos elementos más.

Vista detallada de un baño con estantes de madera oscura llenos de productos de cuidado personal, cepillos, velas y pequeños altavoces sobre un mostrador de mármol.
Medicamentos y artículos personales funcionan mejor si vuelven al baño principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Exceso de productos de limpieza y objetos sobre la mesada

La cuarta revisión combina guardado y superficie. Una de las especialistas propuso trasladar los productos de limpieza a una zona común de almacenamiento, como una alacena o un lavadero, para concentrarlos en un solo lugar y evitar compras duplicadas. Esa medida también libera espacio en muebles pequeños que, en muchos casos, tienen una sola puerta o un único estante útil.

La otra planteó que la mesada no necesita una acumulación de adornos ni accesorios. Su lista de básicos incluye jabón, toallas de mano, aromatizador, cesto y caja de pañuelos con funda. Fuera de ese núcleo, los objetos adicionales tienden a ocupar superficie sin mejorar el uso cotidiano.

Interior de un baño con baldosas claras, una ventana abierta, un extractor de aire en el techo, un lavamanos, guantes y un paño colgados en una barra y un letrero de seguridad.
Concentrar productos de limpieza en un solo lugar evita compras duplicadas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se advirtió sobre compras apresuradas de organizadores. Antes de sumar cajas, cestas o divisores, las especialistas aconsejaron medir el espacio y resolver primero qué objetos seguirán allí. La secuencia, según ese criterio, empieza por retirar, clasificar y recién después elegir contenedores acordes al volumen real.

Temas Relacionados

HogarBañoLimpiezaDecoraciónToiletteNewsroom BUEAccesoriosDecorarLimpiarBaños

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Científicos argentinos logran anticipar el rechazo en trasplantes renales mediante la medición de un virus

Un estudio realizado por expertos del CEMIC-CONICET muestra que un análisis de sangre puede ayudar a personalizar los cuidados y disminuir riesgos en quienes reciben un órgano

Científicos argentinos logran anticipar el rechazo en trasplantes renales mediante la medición de un virus

Para qué sirve rociar agua con romero y laurel en la puerta del hogar

Entre los remedios caseros más difundidos aparece una fórmula sencilla con hojas y tallos aromáticos, asociada a la limpieza del ambiente y al intento de alejar especies que suelen entrar desde el exterior

Para qué sirve rociar agua con romero y laurel en la puerta del hogar

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Una demora puntual puede extenderse al resto de la jornada y afectar operaciones sin relación directa con el evento original, advierte el meteorólogo Eric Bott

Los 4 fenómenos meteorológicos que más retrasan los vuelos, según un experto

Microplásticos en la cocina: qué utensilios conviene evitar y cuáles reemplazar

Tablas, recipientes, sartenes y botellas de uso diario pueden convertirse en una fuente silenciosa de exposición, sobre todo cuando presentan desgaste, rayones o contacto frecuente con altas temperaturas

Microplásticos en la cocina: qué utensilios conviene evitar y cuáles reemplazar

¿Qué deben saber los padres sobre “farmear aura”? Guía para comprender el impacto del fenómeno en la Generación Z

Se trata de una competencia simbólica donde carisma, seguridad y originalidad definen el reconocimiento entre pares, desplazando antiguos desafíos virales y transformando la manera en que los jóvenes se vinculan y construyen su reputación en el mundo digital y presencial

¿Qué deben saber los padres sobre “farmear aura”? Guía para comprender el impacto del fenómeno en la Generación Z

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

El triple sobre la chicharra con el que la selección argentina femenina ganó un partido clave en el Preclasificatorio Olímpico

El Inter Miami de Messi visitará a Philadelphia Union por una nueva fecha de la MLS: hora, TV y formaciones

Racing y Belgrano se medirán por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Platense buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores ante Coquimbo: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

Wanda Nara mostró cómo sigue su tratamiento por la leucemia, entre jeringas y extracciones: “Hoy arranqué así”

Karol Sevilla le confesó a Mario Pergolini la crisis que afrontó luego del éxito de Soy Luna: “No era yo”

La noticia familiar que impactó al Turco García y su pareja Mariela Prieto mientras ella participa de Gran Hermano

Valeria Lynch sorprendió al cantar con una banda callejera en plena avenida Corrientes: el video que se hizo viral

Murió a los 68 años Pucho Ponce, histórico bajista de Los Tekis

INFOBAE AMÉRICA

Las memorias de Sonia Gandhi: el amor, la pérdida y su decisión de rechazar el cargo más importante de la India

Las memorias de Sonia Gandhi: el amor, la pérdida y su decisión de rechazar el cargo más importante de la India

El tránsito por el estrecho de Ormuz volvió a caer mientras crece la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

75 municipios de Honduras quedan en Alerta Roja por sequía

Los chats de Nadia Beller que complican a Fernando Cerimedo y el mensaje del presidente Rodrigo Paz sobre el caso

Continúa la suspensión de clases en 473 centros educativos tras intensas lluvias y alerta climática en Costa Rica