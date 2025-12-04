Seis recetas originales de pan casero: integral, con semillas y otras opciones para innovar

El mundo del pan casero va mucho más allá de una clásica receta. Explorar ingredientes, técnicas y sabores permite crear piezas originales, sorprendentes y deliciosas, ideales para quienes buscan darle un giro novedoso al tradicional pan de todos los días.
Cada una de estas seis recetas se distingue por su aroma y textura particulares. Desde panes con semillas súper nutritivos hasta versiones sin harina o repletas de sabor gracias a hierbas y vegetales: una pequeña colección para animarse a innovar y disfrutar.
1. Pan integral multisemillas
Ingredientes:
1- 300 g de harina integral
2- 200 g de harina 000
3- 10 g de levadura seca
4- 350 ml de agua tibia
5- 30 ml de aceite de oliva
6- 10 g de sal
7- 2 cucharadas de mix de semillas (sésamo, chía, lino, girasol)
8- 1 cucharadita de azúcar o miel
9- 1 cucharada extra de semillas para decorar
Paso a paso:
1- Disolver la levadura y el azúcar o miel en el agua tibia, reposar 10 minutos.
2- Mezclar en un bol las harinas y la sal.
3- Agregar la mezcla de levadura, el aceite y las semillas.
4- Integrar y amasar 10 minutos.
5- Tapar y dejar levar 1 hora.
6- Dar forma al pan, humedecer la superficie y espolvorear con las semillas extra.
7- Colocar en molde, reposar 30 minutos.
8- Hornear a 200°C, 35-40 minutos.
2. Focaccia con romero y aceitunas
Ingredientes:
1- 500 g de harina 000
2- 10 g de levadura seca
3- 300 ml de agua tibia
4- 30 ml de aceite de oliva (más extra para terminar)
5- 10 g de sal
6- 1 cucharada de hojas frescas de romero
7- 80 g de aceitunas negras descarozadas
Paso a paso:
1- Disolver la levadura en el agua tibia.
2- Mezclar la harina y la sal, agregar aceite y la mezcla de agua con levadura.
3- Amasar 8-10 minutos, dejar levar 1 hora.
4- Estirar la masa sobre placa aceitada.
5- Hacer hoyuelos con los dedos, cubrir con aceitunas, romero y rociar con aceite.
6- Reposar 20 minutos.
7- Hornear a 220°C unos 20-25 minutos.
3. Pan de zapallo y nueces
Ingredientes:
1- 350 g de puré de zapallo cocido y escurrido
2- 350 g de harina 000
3- 100 g de harina integral
4- 10 g de sal
5- 12 g de levadura fresca
6- 2 cucharadas de aceite de oliva
7- 80 g de nueces picadas
8- 100 ml de agua tibia
Paso a paso:
1- Disolver la levadura en el agua tibia, reposar 10 minutos.
2- Mezclar ambas harinas y la sal en un bol.
3- Agregar el puré de zapallo, el aceite, la levadura activada y mezclar bien.
4- Sumar las nueces y amasar 7-8 minutos.
5- Dejar levar tapado 1 hora.
6- Dar forma de pan, colocar en placa y dejar reposar 30 minutos.
7- Hornear a 200°C durante 35-40 minutos.
4. Pan de centeno y cerveza negra
Ingredientes:
1- 250 g de harina de centeno
2- 250 g de harina 000
3- 10 g de levadura seca
4- 10 g de sal
5- 330 ml de cerveza negra
6- 1 cucharadita de miel
7- 1 cucharada de semillas de girasol (opcional)
Paso a paso:
1- Entibiar la cerveza, disolver allí la levadura y la miel.
2- Mezclar las harinas y la sal en un bol.
3- Agregar la mezcla de cerveza y unir todo.
4- Incorporar semillas si se desea.
5- Amasar brevemente, tapar y reposar 1 hora.
6- Formar el pan, dejar levar 30 minutos más.
7- Hornear a 200°C por 35 minutos.
5. Pan de ajo y perejil
Ingredientes:
1- 500 g de harina 000
2- 10 g de levadura seca
3- 300 ml de agua tibia
4- 10 g de sal
5- 2 dientes de ajo triturados
6- 1 puñado de perejil fresco picado
7- 50 ml de aceite de oliva
Paso a paso:
1- Disolver la levadura en el agua tibia.
2- Mezclar la harina y la sal en un bol, agregar ajo y perejil picados.
3- Incorporar el aceite y la mezcla de agua con levadura.
4- Amasar 8 minutos, tapar y dejar reposar 1 hora.
5- Dar forma, colocar en placa y reposar 25 minutos.
6- Espolvorear perejil extra y un toque de aceite.
7- Hornear a 200°C durante 30-35 minutos.
6. Pan sin harina (a base de avena)
Ingredientes:
1- 300 g de avena arrollada fina
2- 2 huevos
3- 200 g de yogur natural
4- 2 cucharaditas de polvo de hornear
5- 1 cucharadita de sal
6- Semillas de sésamo y girasol al gusto
7- 1 cucharada de aceite
Paso a paso:
1- Procesar la avena hasta obtener una harina gruesa.
2- Mezclar con los huevos, el yogur, el aceite, la sal y el polvo de hornear.
3- Añadir semillas a gusto.
4- Colocar en molde para pan con papel manteca.
5- Espolvorear semillas arriba.
6- Hornear a 180°C por 35 minutos, hasta que esté firme y dorado.