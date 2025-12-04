Seis recetas originales de pan casero: integral, con semillas y otras opciones para innovar

Utilizar técnicas variadas y explorar el uso de aceite de oliva, levadura seca y diversos tipos de harinas posibilita obtener panes con aromas distintivos, incorporando detalles como mix de semillas o decoraciones que enriquecen tanto el sabor como el aspecto final de cada pieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo del pan casero va mucho más allá de una clásica receta. Explorar ingredientes, técnicas y sabores permite crear piezas originales, sorprendentes y deliciosas, ideales para quienes buscan darle un giro novedoso al tradicional pan de todos los días.

Cada una de estas seis recetas se distingue por su aroma y textura particulares. Desde panes con semillas súper nutritivos hasta versiones sin harina o repletas de sabor gracias a hierbas y vegetales: una pequeña colección para animarse a innovar y disfrutar.

1. Pan integral multisemillas

Preparar pan casero permite combinar ingredientes como harinas integrales, semillas de sésamo, chía, lino y girasol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 300 g de harina integral

2- 200 g de harina 000

3- 10 g de levadura seca

4- 350 ml de agua tibia

5- 30 ml de aceite de oliva

6- 10 g de sal

7- 2 cucharadas de mix de semillas (sésamo, chía, lino, girasol)

8- 1 cucharadita de azúcar o miel

9- 1 cucharada extra de semillas para decorar

Paso a paso:

1- Disolver la levadura y el azúcar o miel en el agua tibia, reposar 10 minutos.

2- Mezclar en un bol las harinas y la sal.

3- Agregar la mezcla de levadura, el aceite y las semillas.

4- Integrar y amasar 10 minutos.

5- Tapar y dejar levar 1 hora.

6- Dar forma al pan, humedecer la superficie y espolvorear con las semillas extra.

7- Colocar en molde, reposar 30 minutos.

8- Hornear a 200°C, 35-40 minutos.

2. Focaccia con romero y aceitunas

La focaccia casera integra ingredientes frescos como romero y aceitunas negras descarozadas, invitando a descubrir versiones del clásico pan italiano, donde la mezcla de hierbas y el aceite aportan una experiencia aromática y sabrosa única para compartir en familia o con amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 500 g de harina 000

2- 10 g de levadura seca

3- 300 ml de agua tibia

4- 30 ml de aceite de oliva (más extra para terminar)

5- 10 g de sal

6- 1 cucharada de hojas frescas de romero

7- 80 g de aceitunas negras descarozadas

Paso a paso:

1- Disolver la levadura en el agua tibia.

2- Mezclar la harina y la sal, agregar aceite y la mezcla de agua con levadura.

3- Amasar 8-10 minutos, dejar levar 1 hora.

4- Estirar la masa sobre placa aceitada.

5- Hacer hoyuelos con los dedos, cubrir con aceitunas, romero y rociar con aceite.

6- Reposar 20 minutos.

7- Hornear a 220°C unos 20-25 minutos.

3. Pan de zapallo y nueces

El pan de zapallo y nueces incluye puré cocido y escurrido de zapallo junto a nueces picadas y harinas mezcladas, generando una propuesta que destaca por la suavidad de la miga y un perfil de sabor diferente en comparación con las opciones habituales de panadería casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 350 g de puré de zapallo cocido y escurrido

2- 350 g de harina 000

3- 100 g de harina integral

4- 10 g de sal

5- 12 g de levadura fresca

6- 2 cucharadas de aceite de oliva

7- 80 g de nueces picadas

8- 100 ml de agua tibia

Paso a paso:

1- Disolver la levadura en el agua tibia, reposar 10 minutos.

2- Mezclar ambas harinas y la sal en un bol.

3- Agregar el puré de zapallo, el aceite, la levadura activada y mezclar bien.

4- Sumar las nueces y amasar 7-8 minutos.

5- Dejar levar tapado 1 hora.

6- Dar forma de pan, colocar en placa y dejar reposar 30 minutos.

7- Hornear a 200°C durante 35-40 minutos.

4. Pan de centeno y cerveza negra

Al elegir pan de centeno y cerveza negra se combinan harinas, levadura seca y un toque de miel, integrando semillas opcionales y logrando así una propuesta con notas intensas y una miga compacta que resulta novedosa para quienes innovan en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 250 g de harina de centeno

2- 250 g de harina 000

3- 10 g de levadura seca

4- 10 g de sal

5- 330 ml de cerveza negra

6- 1 cucharadita de miel

7- 1 cucharada de semillas de girasol (opcional)

Paso a paso:

1- Entibiar la cerveza, disolver allí la levadura y la miel.

2- Mezclar las harinas y la sal en un bol.

3- Agregar la mezcla de cerveza y unir todo.

4- Incorporar semillas si se desea.

5- Amasar brevemente, tapar y reposar 1 hora.

6- Formar el pan, dejar levar 30 minutos más.

7- Hornear a 200°C por 35 minutos.

5. Pan de ajo y perejil

Los panes preparados con ajo triturado y perejil fresco picado, junto a un toque de aceite de oliva, ofrecen perfiles de sabor aromáticos e intensos, transformando cada rebanada en una experiencia diferente y alejándose de las propuestas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 500 g de harina 000

2- 10 g de levadura seca

3- 300 ml de agua tibia

4- 10 g de sal

5- 2 dientes de ajo triturados

6- 1 puñado de perejil fresco picado

7- 50 ml de aceite de oliva

Paso a paso:

1- Disolver la levadura en el agua tibia.

2- Mezclar la harina y la sal en un bol, agregar ajo y perejil picados.

3- Incorporar el aceite y la mezcla de agua con levadura.

4- Amasar 8 minutos, tapar y dejar reposar 1 hora.

5- Dar forma, colocar en placa y reposar 25 minutos.

6- Espolvorear perejil extra y un toque de aceite.

7- Hornear a 200°C durante 30-35 minutos.

6. Pan sin harina (a base de avena)

El pan sin harinas tradicionales a base de avena procesada se convierte en una alternativa sencilla y rápida, donde el molde forrado con papel manteca y la cocción controlada aseguran un resultado final firme, dorado y apto para múltiples preferencias dietéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 300 g de avena arrollada fina

2- 2 huevos

3- 200 g de yogur natural

4- 2 cucharaditas de polvo de hornear

5- 1 cucharadita de sal

6- Semillas de sésamo y girasol al gusto

7- 1 cucharada de aceite

Paso a paso:

1- Procesar la avena hasta obtener una harina gruesa.

2- Mezclar con los huevos, el yogur, el aceite, la sal y el polvo de hornear.

3- Añadir semillas a gusto.

4- Colocar en molde para pan con papel manteca.

5- Espolvorear semillas arriba.

6- Hornear a 180°C por 35 minutos, hasta que esté firme y dorado.