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Para qué sirve rociar agua con romero y laurel en la puerta del hogar

Entre los remedios caseros más difundidos aparece una fórmula sencilla con hojas y tallos aromáticos, asociada a la limpieza del ambiente y al intento de alejar especies que suelen entrar desde el exterior

Mano rociando el marco de una puerta de madera. En primer plano, romero atado y hojas de laurel sobre una superficie de madera. Casa con jardín.
La mezcla de romero y laurel se usa para perfumar la entrada del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Rociar una mezcla de agua con romero y laurel en la entrada de la casa suele presentarse como un recurso casero para perfumar el ambiente y ayudar a ahuyentar insectos.

La evidencia científica disponible señala que algunas plantas aromáticas tienen compuestos con efecto repelente, aunque su alcance resulta más limitado que el de los productos evaluados por organismos sanitarios.

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Infografía que muestra el uso de agua de romero y laurel para ahuyentar insectos, con imágenes de la preparación, aplicación y pictogramas de precauciones.
Los compuestos aromáticos del romero muestran efectos repelentes variables según la concentración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué recomiendan rociar agua con romero y laurel en la puerta de casa

El interés por esta preparación se apoya en las propiedades aromáticas de ambas plantas. El romero contiene aceites esenciales que fueron estudiados por su acción sobre distintos insectos.

Una revisión publicada en la base de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos reunió ensayos sobre aceites esenciales y consignó que el romero mostró actividad repelente frente a ciertas especies, aunque con resultados variables según la concentración y las condiciones de uso.

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Los trabajos científicos suelen evaluar extractos o aceites esenciales en condiciones controladas, no mezclas caseras hechas solo con agua y hojas. Por eso, trasladar esos resultados a una preparación doméstica exige cautela. La literatura disponible permite afirmar que el aroma de estas plantas puede contribuir a incomodar a algunos insectos, pero no que garantice protección sostenida en el ingreso de una vivienda.

Primer plano de una mano sosteniendo un bote de aerosol plateado sin etiquetas, liberando una nube de insecticida hacia un mosquito en el aire.
El laurel se asocia al uso tradicional por su olor intenso en cocinas, alacenas y accesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del laurel, la información pública disponible es más acotada en comparación con otras especies botánicas usadas como repelentes. Su uso tradicional en el hogar aparece asociado al olor intenso de sus hojas, sobre todo en alacenas, cocinas y accesos. Aun así, la recomendación más prudente consiste en no presentarlo como una barrera infalible ni como sustituto de las medidas de control validadas por autoridades sanitarias.

Los organismos internacionales ponen el foco en estrategias con eficacia comprobada. La Organización Mundial de la Salud indica que, para reducir la presencia de mosquitos y otros vectores, resultan relevantes las mejoras en la vivienda. Como colocar mosquiteros o mallas en puertas y ventanas, además de eliminar criaderos de agua acumulada cerca del hogar.

El organismo también aconseja vaciar, tapar y limpiar recipientes con agua al menos una vez por semana para cortar el ciclo de reproducción de los mosquitos.

Frasco de vidrio ámbar con gotero sobre una mesa de madera, con aceite, tres hojas secas de menta y una araña cerca de una ventana.
La preparación no reemplaza productos aprobados ni medidas validadas por autoridades sanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer la mezcla de romero y laurel para rociar en casa

Como preparación doméstica, la fórmula más difundida consiste en:

  • Hervir agua con ramas de romero y hojas de laurel
  • Dejar reposar la infusión
  • Colarla la mezcla
  • Pasarla a un rociador limpio

Luego se aplica en el marco de la puerta, cerca del umbral o en sectores ventilados del ingreso. Ese uso apunta más a generar un aroma herbal en la entrada que a reemplazar productos diseñados para el control de insectos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Organización Mundial de la Salud prioriza mosquiteros y mallas en puertas y ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se utiliza esta mezcla, conviene tomar recaudos básicos. La preparación debe conservarse por poco tiempo, en un envase limpio, y no corresponde aplicarla sobre alimentos, ojos, mucosas ni superficies delicadas sin probar antes una pequeña cantidad. Tampoco hay evidencia suficiente para afirmar que una solución casera de este tipo prevenga enfermedades transmitidas por mosquitos.

Cuando la preocupación principal pasa por los insectos, los lineamientos sanitarios privilegian otras acciones en paralelo. La OMS recomienda revisar canaletas, desagües, floreros, bebederos de mascotas, baldes y cualquier recipiente que pueda juntar agua. El organismo también subraya la importancia de cubrir tanques y depósitos, mantener limpios los drenajes y desechar objetos en desuso que funcionen como criaderos.

Romero, jarra con agua, olla en estufa, romero hirviendo, líquido marrón en olla, colador, botella ámbar con atomizador y etiqueta "Agua de Romero".
Vaciar, tapar y limpiar recipientes con agua cada semana ayuda a cortar el ciclo del mosquito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En espacios interiores, las recomendaciones sanitarias incluyen usar telas mosquiteras en puertas y ventanas, aprovechar sistemas de ventilación y cubrir la piel cuando hay alta exposición a insectos.

Otras especias que sirven como repelente de insectos

Dentro del grupo de productos botánicos, varias plantas y especias fueron estudiadas por su posible efecto repelente. Una revisión científica sobre aceites esenciales informó actividad frente a mosquitos en especies como albahaca, menta, salvia, cilantro y vetiver, aunque el rendimiento cambió según la especie del insecto, la formulación y tiempo de exposición.

Tres hombres con batas blancas y guantes examinando hojas de laurel frescas y secas en mesas de laboratorio con microscopios, computadoras y equipos de análisis.
No hay evidencia suficiente de que esta solución casera prevenga enfermedades transmitidas por mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese dato ayuda a ordenar expectativas. Que una planta tenga compuestos con potencial repelente no implica que cualquier preparado casero funcione igual ni durante el mismo tiempo que un producto aprobado para uso sanitario.

En la práctica, especias y hierbas aromáticas como citronela, albahaca, clavo de olor, menta o lavanda suelen emplearse para perfumar ambientes o acompañar otras medidas domésticas. Su uso puede formar parte de una rutina de higiene del hogar, pero la prevención más sólida sigue ligada a eliminar agua estancada y bloquear el ingreso de insectos.

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