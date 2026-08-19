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Receta de mermelada de naranja con cáscara, rápida y fácil

Esta conserva casera combina pulpa, azúcar y limón para lograr un equilibrio entre dulzor y toque amargo, con un paso a paso simple

Confitura, jalea, frutas ácidas, sabor intenso, conserva casera, preparación artesanal, receta familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Frascos de mermelada de naranja casera listos para disfrutar en desayunos o meriendas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aroma de la mermelada de naranja con cáscara recién hecha llena cualquier cocina de recuerdos y promesas de desayunos especiales. El brillo del cítrico, el equilibrio entre dulzor y un toque amargo, y la textura de los trocitos de piel hacen que cada frasco sea un pequeño tesoro casero.

Esta mermelada es una de las conservas más apreciadas en todo el mundo, perfecta para acompañar tostadas, galletitas o para sumar sabor a postres y tartas. La temporada de naranjas suele ser el momento ideal para preparar varias tandas y disfrutar durante todo el año.

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Receta de mermelada de naranja con cáscara

La mermelada de naranja con cáscara es una conserva casera elaborada con naranjas frescas, azúcar y jugo de limón. Utiliza tanto la pulpa como la piel en finas tiritas, lo que le otorga ese sabor característico y una textura con pequeños trozos de cáscara.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 20 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 1 kg de naranjas (bien jugosas)
  • 1 piel de naranja (solo la parte de color, sin el blanco)
  • 800 gr de azúcar
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 vaina de vainilla (opcional)
  • Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética (cantidad necesaria)

Cómo hacer mermelada de naranja con cáscara, paso a paso

Confitura, jalea, frutas ácidas, sabor intenso, conserva casera, preparación artesanal, receta familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de pulpa y cáscara brinda a esta mermelada su sabor único y equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Pelar las naranjas eliminando la mayor parte posible de la parte blanca (albedo) para evitar un amargor excesivo.
  2. Lavar la piel de 1 naranja, quitar la parte blanca y cortar sólo la parte de color en tiritas finas.
  3. Cortar las naranjas peladas en trozos pequeños y procesar en batidora o licuadora durante 1 minuto para lograr una mezcla homogénea.
  4. En una olla grande, mezclar la pulpa procesada, las tiritas de cáscara, el azúcar, el jugo de limón y la vaina de vainilla abierta (si se usa).
  5. Llevar a fuego fuerte y, una vez que rompe hervor, bajar a mínimo. Cocinar revolviendo cada tanto durante aproximadamente 1 hora, o hasta que la preparación espese. Consejo: comprobar el punto colocando una cucharadita en un plato frío; si al enfriar no escurre, ya está lista.
  6. Envasar en frascos esterilizados, llenando hasta el borde y cerrando en caliente. Importante: dar vuelta los frascos y dejar enfriar boca abajo para facilitar el sellado al vacío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 20 porciones (frascos chicos).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 0,1 gr
  • Carbohidratos: 27 gr
  • Proteínas: 0,3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva saludable, mermelada de naranja, semillas de chía, fibra, omega 3. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparar mermelada en casa permite aprovechar la fruta de estación y controlar los ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En frascos esterilizados y bien cerrados, dura hasta 1 año en un lugar fresco y oscuro. Una vez abierto, conservar en heladera y consumir dentro de los 20 días.

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