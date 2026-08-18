Receta de carlota de duraznos, rápida y fácil

El almíbar de los duraznos modifica la textura de las vainillas hasta darles una consistencia similar a la de un bizcochuelo tierno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Carlota de duraznos es el emblema de los postres frescos que definen las reuniones familiares. Representa ese recurso infalible que aparece cuando el calor de la tarde exige algo dulce, pero liviano, logrando un equilibrio ideal entre la cremosidad y la frescura de la fruta. Su presencia en la mesa es sinónimo de practicidad y de ese sabor reconfortante que evoca las meriendas de verano y el sonido de las cucharas golpeando el vidrio de la fuente.

Esta preparación se convirtió en un pilar de nuestra gastronomía hogareña por su capacidad de transformar elementos simples, como las vainillas y la fruta en conserva, en una pieza de repostería elegante. A diferencia de las versiones internacionales más complejas, la carlota local apuesta por la textura aireada y el dulzor justo del almíbar. Es, por excelencia, el postre que democratizó el sabor dulce en las casas argentinas sin necesidad de ser un experto pastelero.

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Receta de Carlota de duraznos

Se trata de una estructura de galletitas tipo vainilla que contienen un relleno aireado de crema y frutas. Es un postre de ensamble que no requiere cocción, donde la humedad del almíbar transforma la textura de la masa hasta volverla similar a un bizcochuelo tierno y húmedo.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 20 minutos.

Preparación activa: 20 minutos.

Frío de heladera: 4 horas (mínimo).

Ingredientes

2 paquetes de vainillas (aprox. 24 unidades).

1 lata de duraznos en almíbar (820 gr).

1 lata de leche condensada (395 gr).

200 ml de crema de leche (nata para montar).

200 gr de queso crema firme.

1 chorrito de esencia de vainilla.

La Carlota de duraznos se popularizó en los hogares argentinos por la practicidad de las vainillas y los duraznos en conserva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Carlota de duraznos, paso a paso

Abrir la lata de duraznos y separar la fruta del almíbar. Reservar ambos por separado. Cortar los duraznos en cubos pequeños, dejando 2 mitades para decorar al final. Batir en un bol la crema de leche a medio punto. Incorporar la leche condensada, el queso crema y la esencia de vainilla. Mezclar con movimientos envolventes hasta lograr una crema homogénea y sostenida. Pasar rápidamente las vainillas por el almíbar de la lata. Es fundamental no empaparlas demasiado para que no se desarmen. Cubrir la base y los laterales de un molde (tipo budinera o fuente rectangular) con las vainillas humedecidas. Volcar la mitad de la mezcla de crema sobre la base y distribuir una capa de los duraznos picados. Colocar otra capa de vainillas humedecidas y cubrir con el resto de la crema. Llevar a la heladera por al menos 4 horas para que la preparación tome consistencia y los sabores se integren. Decorar antes de servir con las mitades de durazno restantes cortadas en gajos finos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 8 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 380 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 48 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva perfectamente en la heladera por un máximo de 3 días. Se recomienda mantener el molde tapado con papel film para que la crema no absorba olores de otros alimentos. No es apta para freezer, ya que la textura de la fruta y la crema se altera al descongelar.