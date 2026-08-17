Cómo preparar el flan casero perfecto: guía de recetas con texturas suaves y cremosas

El flan es un postre clásico que nunca pasa de moda. Su textura suave y cremosa, junto con la posibilidad de incorporar distintos sabores, permite reinventarlo en la cocina de casa.
A continuación, seis recetas originales de flanes caseros, cada una con su toque especial, para sorprender en la mesa con opciones sencillas y deliciosas.
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1- Flan clásico de vainilla
El flan de vainilla es el más tradicional y favorito en muchas familias. Su sabor suave y la facilidad para prepararlo lo convierten en un postre infaltable.
Ingredientes:
- 1 litro de leche entera
- 6 huevos
- 200 g de azúcar
- 1 chaucha de vainilla o 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 100 g de azúcar extra (para el caramelo)
Preparación:
- Colocar los 100 g de azúcar en una sartén y calentar hasta obtener un caramelo dorado. Colocar este caramelo en la base de una flanera, moviendo para cubrir bien el fondo.
- Colocar la leche en una cacerola junto con la vainilla y calentar hasta casi hervir. Colocar a un lado para entibiar.
- Colocar los huevos y el azúcar en un bol y batir hasta integrar.
- Colocar la leche tibia sobre la mezcla de huevos, poco a poco, batiendo para unir.
- Colocar la mezcla resultante en la flanera sobre el caramelo.
- Colocar la flanera en una bandeja para horno con agua (baño maría) y hornear a 160°C durante aproximadamente 1 hora.
- Colocar el flan ya frío en la heladera antes de desmoldar y servir.
2- Flan de coco
El flan de coco suma un toque tropical, ideal para quienes disfrutan de sabores diferentes y aromas suaves.
Ingredientes:
- 400 ml de leche de coco
- 400 ml de leche entera
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- 80 g de coco rallado
- 100 g de azúcar extra para el caramelo
Preparación:
- Colocar el azúcar extra en una sartén y cocinar hasta lograr caramelo. Colocar el caramelo en el fondo de la flanera.
- Colocar la leche de coco, la leche entera y el azúcar en un bol y mezclar.
- Colocar los huevos en otro bol y batir. Colocar la mezcla de leches sobre los huevos y unir.
- Colocar el coco rallado y mezclar.
- Colocar la preparación en la flanera con caramelo.
- Colocar la flanera en un recipiente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora.
- Colocar el flan en la heladera para enfriar y luego desmoldar.
3- Flan de café
El flan de café es una opción ideal para quienes buscan un postre con sabor intenso y aroma especial.
Ingredientes:
- 1 litro de leche entera
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- 2 cucharadas de café instantáneo
- 100 g de azúcar extra para el caramelo
Preparación:
- Colocar el azúcar extra en una sartén y cocinar hasta obtener caramelo. Colocar el caramelo en la flanera.
- Colocar la leche en una cacerola y calentar. Colocar el café instantáneo y disolver.
- Colocar los huevos y el azúcar en un bol y batir.
- Colocar la leche con café sobre los huevos, mezclando para integrar.
- Colocar la mezcla en la flanera.
- Colocar la flanera en una fuente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora.
- Colocar el flan frío en la heladera antes de servir.
4- Flan de chocolate
El flan de chocolate es la elección perfecta para los fanáticos del cacao y la textura cremosa en los postres.
Ingredientes:
- 900 ml de leche entera
- 100 g de chocolate semiamargo
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- 30 g de cacao amargo en polvo
- 100 g de azúcar extra para el caramelo
Preparación:
- Colocar el azúcar extra en una sartén, cocinar y colocar el caramelo en la flanera.
- Colocar la leche en una cacerola y calentar. Colocar el chocolate picado y el cacao en polvo, revolver hasta disolver.
- Colocar los huevos y el azúcar en un bol y batir.
- Colocar la leche chocolatada sobre los huevos y unir bien.
- Colocar la mezcla en la flanera.
- Colocar la flanera en baño maría y hornear a 160°C por 1 hora.
- Colocar en la heladera y desmoldar antes de servir.
5- Flan de naranja
El flan de naranja ofrece una alternativa fresca y frutal, ideal para el verano o como cierre ligero de una comida.
Ingredientes:
- 700 ml de leche entera
- 300 ml de jugo de naranja natural
- 6 huevos
- 180 g de azúcar
- Ralladura de 1 naranja
- 100 g de azúcar extra para el caramelo
Preparación:
- Colocar el azúcar extra en una sartén y preparar el caramelo. Colocar el caramelo en la flanera.
- Colocar la leche, el jugo de naranja y la ralladura en un bol y mezclar.
- Colocar los huevos y el azúcar en otro bol y batir.
- Colocar la mezcla líquida sobre los huevos y unir.
- Colocar la preparación en la flanera.
- Colocar la flanera en una fuente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora.
- Colocar el flan en la heladera y desmoldar al servir.
6- Flan de dulce de leche
El flan de dulce de leche es una versión clásica y muy popular en Argentina, con un sabor intenso y tentador.
Ingredientes:
- 1 litro de leche entera
- 350 g de dulce de leche
- 6 huevos
- 100 g de azúcar extra para el caramelo
Preparación:
- Colocar el azúcar extra en una sartén y preparar el caramelo. Colocar el caramelo en la base de la flanera.
- Colocar la leche en una cacerola y calentar. Colocar el dulce de leche y mezclar hasta disolver.
- Colocar los huevos en un bol y batir.
- Colocar la mezcla de leche y dulce de leche sobre los huevos y unir.
- Colocar en la flanera.
- Colocar la flanera en una fuente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora.
- Colocar en la heladera, enfriar y desmoldar para servir.
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