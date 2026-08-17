Cómo preparar el flan casero perfecto: guía de recetas con texturas suaves y cremosas

Seis recetas proponen versiones de vainilla, coco, café, chocolate, naranja y dulce de leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El flan es un postre clásico que nunca pasa de moda. Su textura suave y cremosa, junto con la posibilidad de incorporar distintos sabores, permite reinventarlo en la cocina de casa.

A continuación, seis recetas originales de flanes caseros, cada una con su toque especial, para sorprender en la mesa con opciones sencillas y deliciosas.

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1- Flan clásico de vainilla

El flan casero ofrece una textura suave y cremosa que admite múltiples sabores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de vainilla es el más tradicional y favorito en muchas familias. Su sabor suave y la facilidad para prepararlo lo convierten en un postre infaltable.

Ingredientes:

1 litro de leche entera

6 huevos

200 g de azúcar

1 chaucha de vainilla o 2 cucharaditas de esencia de vainilla

100 g de azúcar extra (para el caramelo)

Preparación:

Colocar los 100 g de azúcar en una sartén y calentar hasta obtener un caramelo dorado. Colocar este caramelo en la base de una flanera, moviendo para cubrir bien el fondo. Colocar la leche en una cacerola junto con la vainilla y calentar hasta casi hervir. Colocar a un lado para entibiar. Colocar los huevos y el azúcar en un bol y batir hasta integrar. Colocar la leche tibia sobre la mezcla de huevos, poco a poco, batiendo para unir. Colocar la mezcla resultante en la flanera sobre el caramelo. Colocar la flanera en una bandeja para horno con agua (baño maría) y hornear a 160°C durante aproximadamente 1 hora. Colocar el flan ya frío en la heladera antes de desmoldar y servir.

2- Flan de coco

El coco rallado aporta aroma y una nota tropical en la preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de coco suma un toque tropical, ideal para quienes disfrutan de sabores diferentes y aromas suaves.

Ingredientes:

400 ml de leche de coco

400 ml de leche entera

6 huevos

180 g de azúcar

80 g de coco rallado

100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Colocar el azúcar extra en una sartén y cocinar hasta lograr caramelo. Colocar el caramelo en el fondo de la flanera. Colocar la leche de coco, la leche entera y el azúcar en un bol y mezclar. Colocar los huevos en otro bol y batir. Colocar la mezcla de leches sobre los huevos y unir. Colocar el coco rallado y mezclar. Colocar la preparación en la flanera con caramelo. Colocar la flanera en un recipiente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora. Colocar el flan en la heladera para enfriar y luego desmoldar.

3- Flan de café

El café instantáneo intensifica el sabor y perfuma la base láctea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de café es una opción ideal para quienes buscan un postre con sabor intenso y aroma especial.

Ingredientes:

1 litro de leche entera

6 huevos

180 g de azúcar

2 cucharadas de café instantáneo

100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Colocar el azúcar extra en una sartén y cocinar hasta obtener caramelo. Colocar el caramelo en la flanera. Colocar la leche en una cacerola y calentar. Colocar el café instantáneo y disolver. Colocar los huevos y el azúcar en un bol y batir. Colocar la leche con café sobre los huevos, mezclando para integrar. Colocar la mezcla en la flanera. Colocar la flanera en una fuente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora. Colocar el flan frío en la heladera antes de servir.

4- Flan de chocolate

El chocolate semiamargo y el cacao amargo refuerzan el perfil del flan más goloso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de chocolate es la elección perfecta para los fanáticos del cacao y la textura cremosa en los postres.

Ingredientes:

900 ml de leche entera

100 g de chocolate semiamargo

6 huevos

180 g de azúcar

30 g de cacao amargo en polvo

100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Colocar el azúcar extra en una sartén, cocinar y colocar el caramelo en la flanera. Colocar la leche en una cacerola y calentar. Colocar el chocolate picado y el cacao en polvo, revolver hasta disolver. Colocar los huevos y el azúcar en un bol y batir. Colocar la leche chocolatada sobre los huevos y unir bien. Colocar la mezcla en la flanera. Colocar la flanera en baño maría y hornear a 160°C por 1 hora. Colocar en la heladera y desmoldar antes de servir.

5- Flan de naranja

El jugo y la ralladura de naranja suman frescura y un toque cítrico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de naranja ofrece una alternativa fresca y frutal, ideal para el verano o como cierre ligero de una comida.

Ingredientes:

700 ml de leche entera

300 ml de jugo de naranja natural

6 huevos

180 g de azúcar

Ralladura de 1 naranja

100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Colocar el azúcar extra en una sartén y preparar el caramelo. Colocar el caramelo en la flanera. Colocar la leche, el jugo de naranja y la ralladura en un bol y mezclar. Colocar los huevos y el azúcar en otro bol y batir. Colocar la mezcla líquida sobre los huevos y unir. Colocar la preparación en la flanera. Colocar la flanera en una fuente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora. Colocar el flan en la heladera y desmoldar al servir.

6- Flan de dulce de leche

El dulce de leche se disuelve en la leche caliente para una crema homogénea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de dulce de leche es una versión clásica y muy popular en Argentina, con un sabor intenso y tentador.

Ingredientes:

1 litro de leche entera

350 g de dulce de leche

6 huevos

100 g de azúcar extra para el caramelo

Preparación:

Colocar el azúcar extra en una sartén y preparar el caramelo. Colocar el caramelo en la base de la flanera. Colocar la leche en una cacerola y calentar. Colocar el dulce de leche y mezclar hasta disolver. Colocar los huevos en un bol y batir. Colocar la mezcla de leche y dulce de leche sobre los huevos y unir. Colocar en la flanera. Colocar la flanera en una fuente con agua y hornear a 160°C durante 1 hora. Colocar en la heladera, enfriar y desmoldar para servir.