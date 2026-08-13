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Cuánto debería durar una primera cita y por qué, según expertos

La ciencia y la psicología analizan estas dinámicas desde hace décadas y la respuesta contradice algunas creencias populares. Qué define un buen primer encuentro

Reloj de bolsillo antiguo con números romanos en primer plano, detrás una pareja sonriente en una mesa con comida y bebida borrosa.
Psychology Today señala que una o dos horas bastan para formar primeras impresiones y que prolongar la primera cita no garantiza mejores resultados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay una presión silenciosa en torno a la primera cita: la de hacerla durar. Como si el tiempo invertido fuera una señal de interés, o como si más horas garantizaran más conexión. Pero esa lógica tiene un problema: no es lo que muestra la evidencia.

Cuánto debería durar una primera cita es una pregunta que terapeutas especializados en vínculos empezaron a responder con más precisión. La respuesta que más se repite, 90 minutos, no es arbitraria: apunta a un equilibrio entre detectar si hay conexión real y evitar la presión de convertir un primer encuentro en algo que tiene que resolverlo todo.

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La escena es conocida: una primera cita que se estira durante horas suele leerse como señal de éxito. Pero esa ecuación, más tiempo igual a más conexión, no siempre se sostiene. Tanto terapeutas especializados en vínculos como la investigación académica sobre atracción apuntan en otra dirección: lo que define si una primera cita funciona no es cuánto dura, sino qué pasa en ese tiempo.

Por qué 90 minutos aparecen como el tiempo de referencia

Una primera cita de 90 minutos suele alcanzar para registrar afinidad real sin generar una sensación engañosa de cercanía (Magnific)
Una primera cita de 90 minutos suele alcanzar para registrar afinidad real sin generar una sensación engañosa de cercanía (Magnific)

Eli Kraiem, psicólogo clínico, terapeuta de parejas y profesor adjunto de la Ferkauf Graduate School of Psychology, considera que 90 minutos es tiempo más que suficiente. Ese margen, explicó en declaraciones recogidas por AOL Health, “se alinea bien con lo que sabemos sobre atención, energía emocional y desarrollo de los vínculos”. El objetivo de un primer encuentro no es determinar si esa persona será la pareja ideal, sino responder una pregunta mucho más concreta: ¿vale la pena volver a verla?

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Para la terapeuta de relaciones Melissa Paul, el margen es igual de claro. En declaraciones a Bustle, fue directa: “Dentro de los 90 minutos ya deberías tener una idea clara de cómo te sentís con esa persona”. La especialista agregó que limitarse a una hora y media también ayuda a evitar las citas maratónicas, que pueden generar una falsa sensación de cercanía antes de que haya base real para sostenerla.

Desde la psicología del comportamiento, Wendy L. Patrick sostuvo en Psychology Today que las primeras impresiones se forman rápido y que una o dos horas suelen ser suficientes para despertar interés genuino. Su argumento: cuanto más se extiende la cita, más fácil es que la novedad se diluya y el efecto del primer contacto se pierda.

El problema de confundir una charla fluida con compatibilidad

Uno de los riesgos de las citas largas es la lectura equivocada que pueden generar. Pasar muchas horas con alguien, reírse o hablar sin pausas no equivale automáticamente a afinidad real. La conversación puede fluir por entusiasmo, novedad o alivio compartido, sin que eso anticipe cómo funcionaría el vínculo fuera de ese contexto puntual.

Un hombre y una mujer sentados en una mesa de una cafetería, con bebidas y una flor. Al fondo se ven otras personas, mesas, cuadros y una pared de ladrillo.
Los expertos en vínculos cuestionan que una cita larga sea una prueba de compatibilidad y proponen evaluar comodidad, interés mutuo y ganas de repetir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación académica respalda este matiz. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences analizó más de 6.600 primeras citas y encontró que las impresiones tempranas de compatibilidad, y no la duración del encuentro, son el predictor más fuerte del interés romántico posterior. Lo que se percibe en los primeros minutos pesa más que las horas acumuladas después.

Con resultados similares, una investigación de la Universidad de Georgia publicada en Collabra: Psychology, demostró que la atracción en un primer encuentro no depende del entorno ni de la extensión de la salida, sino de la calidad de la conversación. Los participantes que se conectaron en ambientes incómodos reportaron niveles similares de cercanía y atracción que quienes lo hicieron en entornos ideales. “No es necesariamente el ambiente donde ocurre la interacción lo que más importa, sino la calidad de esa interacción”, concluyó Daisi Brand, autora principal del estudio.

Otra línea de evidencia apunta al rol de la sincronía. Un estudio publicado en Scientific Reports observó que la atracción durante un primer encuentro se asocia a la sincronía bioconductual: la coordinación inconsciente de respuestas fisiológicas y movimientos entre dos personas mientras interactúan. Cuando esa sincronía ocurre, suele manifestarse de forma temprana y no requiere horas para hacerlo.

En tanto, un estudio publicado en Personality and Social Psychology Bulletin agrega otro matiz: en speed dates, las personas que creían ser vistas favorablemente por su cita expresaban más interés romántico. Pero lo que realmente predecía que la otra persona se interesara no era el optimismo, sino la precisión de esa lectura. Quienes lograban percibir con mayor exactitud cómo los veía su cita generaban más interés romántico en retorno. La evidencia parace ser clara: la conexión, en otras palabras, no se produce por proyectar una buena impresión, sino por leer bien a quien se tiene enfrente.

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