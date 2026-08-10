El argentino que se consagró campeón del mundo de Just Dance contó cómo fue su preparación: “Entrenaba dos o tres horas por día”

Franco Vitali se consagró campeón del mundo de Just Dance en los Games of the Future 2026 disputados en Kazajistán

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A los 25 años, Franco Vitali combina dos actividades que, a primera vista, parecen pertenecer a mundos completamente distintos. Es licenciado en Biotecnología, egresado de la Universidad Nacional de Hurlingham, y actualmente realiza un doctorado como becario del CONICET. Al mismo tiempo, juega Just Dance desde los nueve años y participa en competencias desde 2016. Después de años de entrenamiento, acaba de consagrarse campeón de los Games of the Future 2026, disputados en Kazajistán.

Durante mucho tiempo, el videojuego fue para él una actividad ligada al entretenimiento y a los amigos. Con los años, sin embargo, empezó a ocupar otro lugar: aparecieron los torneos, los entrenamientos y la necesidad de estudiar cada canción para encontrar la manera más efectiva de conseguir puntos. “Just Dance siempre fue para mí una forma de ejercicio y de ocio con amigos, pero ahora es también algo competitivo. Nunca sentí que chocaran las dos cosas”, contó en diálogo con Infobae a la Tarde.

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Una preparación que empezó meses antes

Llegar hasta el título internacional requirió bastante más que conocer las coreografías. Desde febrero, Vitali comenzó a preparar específicamente la competencia de Kazajistán y aumentó progresivamente las horas de entrenamiento. Cuando recibió la lista de canciones que podían formar parte del torneo, la preparación se volvió todavía más específica: consiguió una Switch 2 prestada y empezó a practicar entre dos y tres horas por día, además de intentar reproducir en su casa las condiciones que encontraría durante la competencia.

Vitali explicó que en Just Dance la puntuación competitiva exige ajustar movimientos y no copiar de forma exacta al personaje de la pantalla

“Cuando me dieron la lista de canciones empecé a entrenar dos o tres horas por día, y también simulaba el torneo, haciendo canciones seguidas como en la competencia real”, explicó. La idea era acostumbrarse no solamente a los movimientos, sino también al desgaste físico que implica bailar varias canciones consecutivas y mantener la precisión cuando el cansancio empieza a aparecer.

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En ese proceso también tuvo un papel importante su grupo de amigos. Juntos compartían trucos, analizaban canciones y discutían pequeñas modificaciones capaces de mejorar la puntuación. En Just Dance, seguir al personaje que aparece en pantalla no siempre es suficiente: la experiencia de los jugadores permite detectar cuándo conviene anticipar un movimiento, hacerlo más amplio o modificar ligeramente su ejecución. “A veces hay que hacer el paso antes o más abierto, más cerrado. No siempre la mejor puntuación sale copiando exactamente al coach de la pantalla”, explicó.

Ese conocimiento acumulado es una parte central de la disciplina competitiva. Detrás de una presentación que puede parecer sencilla para quien observa desde afuera hay horas de repetición y análisis para encontrar esas pequeñas diferencias que pueden definir un resultado.

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Del laboratorio a la consola

La historia de Vitali resulta particular también por el lugar desde el que llegó a la competencia. Su actividad académica está vinculada con la investigación científica y, como becario doctoral del CONICET, trabaja en un área relacionada con la ecología química y el encuentro y aceptación de hospedadores en parasitoides de moscas de la fruta. Su perfil profesional, por lo tanto, está mucho más asociado a un laboratorio que a un escenario de deportes electrónicos.

La preparación de Franco Vitali incluyó estudiar la lista de canciones y simular en su casa las condiciones del torneo en Kazajistán (Infobae en Vivo)

La noticia de que iba a viajar a Kazajistán sorprendió incluso a algunas de las personas con las que comparte ese ámbito. Vitali prefirió esperar hasta tener confirmada su participación antes de contarles a sus directores que iba a competir. Finalmente, el torneo coincidió con el receso universitario y pudo organizar el viaje sin afectar sus obligaciones académicas. “Esperé a tener todo confirmado para contarles que me iba a Kazajistán. Me felicitaron y justo coincidió con el receso universitario, así que no chocó con mis obligaciones”, relató.

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La reacción suele repetirse cuando cuenta en el laboratorio o en la universidad que también compite internacionalmente en Just Dance. “Se sorprenden, pero lo toman con mucha alegría”, señaló. Para Vitali, en cambio, ambas actividades no son necesariamente opuestas. La constancia que requiere la investigación también aparece en el entrenamiento: observar, detectar errores, repetir y buscar una mejora, incluso cuando se trata de un detalle mínimo.

La experiencia de representar a la Argentina

El campeonato de Kazajistán llegó después de varios años de participación en el circuito y también de un crecimiento de los jugadores argentinos. En la edición anterior de los Games of the Future, la representación nacional había terminado en el tercer puesto. Esta vez, Vitali consiguió subir al escalón más alto del podio en una disciplina que durante años tuvo entre sus principales referentes a jugadores de Rusia y otros países europeos.

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“El año pasado quedamos terceros y ahora primeros. Los rusos siempre fueron potencia, el campeón anterior era ruso y este año pude ganarles”, destacó. Para el argentino, el resultado también fue una forma de comprobar que el trabajo desarrollado durante los últimos años podía competir al mismo nivel que el de los principales jugadores internacionales.

El campeón de Just Dance advirtió que la próxima edición todavía no tiene sede ni calendario confirmados y que el sistema de clasificación podría cambiar (Captura de video)

La experiencia en Astaná no se limitó al escenario. Los participantes compartieron hotel durante el torneo y Vitali destacó especialmente el clima que se generó entre jugadores de distintos países. “Fue todo muy amistoso”, contó, aunque también reconoció que hubo momentos de tensión propios de una competencia internacional.

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La organización de los Games of the Future cubrió los gastos de viaje y alojamiento de los participantes, lo que le permitió vivir por primera vez una experiencia de estas características sin tener que afrontar el costo del traslado. Fuera de la competencia, además, el argentino aprovechó para conocer un país que hasta entonces no había visitado y que lo sorprendió por su infraestructura. “La experiencia en Kazajistán fue una locura, un país súper avanzado, con autos nuevos, shoppings futuristas y jóvenes muy copados”, describió.

Qué viene después del título

El campeonato no garantiza que Vitali pueda acceder automáticamente a la próxima edición de la competencia. Según explicó, el sistema de clasificación podría cambiar y todavía no están definidos la sede ni el calendario del próximo torneo. Entre las posibilidades que conoce aparecen Brasil e Indonesia, aunque todavía no existe una confirmación.

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“Antes el campeón clasificaba directo a la próxima competencia, pero parece que eso cambió. No sé la fecha ni el país”, explicó. La incertidumbre, sin embargo, no parece haberle quitado las ganas de continuar en el circuito. Incluso contempla viajar si la próxima edición se realiza en Brasil, aunque no consiga una clasificación directa: “Voy igual, aunque no clasifique, para bancar a quien vaya”.

El argentino Franco Vitali contó que entrenaba dos o tres horas por día para preparar la competencia internacional de Just Dance

Después de más de una década jugando Just Dance y varios años de competencia, Vitali consiguió en Kazajistán el título que hasta ahora le faltaba. El logro no implicó elegir entre sus dos caminos: sigue vinculado a la investigación científica y, al mismo tiempo, encontró en el gaming una disciplina capaz de llevarlo a competir en el escenario internacional.

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Por ahora, el campeón deberá volver a su rutina entre el laboratorio, el estudio y los entrenamientos. La diferencia es que, después de Astaná, cuando vuelva a ponerse frente a una consola ya no será solamente el joven que juega Just Dance desde los nueve años. También será el argentino que consiguió llevar esa pasión hasta lo más alto de una competencia internacional.

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