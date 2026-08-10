Anne Hathaway dio una nueva lección de estilo: alta costura con un giro inesperado

Anne Hathaway redefine la premamá con una silueta que expone el embarazo y mezcla alta costura con denim amplio (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Anne Hathaway sorprendió en California al presentar una propuesta de moda que desafió los estilos tradicionales. La actriz estadounidense, embarazada de su tercer hijo, asistió al estreno de la película de ciencia ficción The End of Oak Street con un look que marcó distancia respecto de las elecciones habituales en la alfombra roja.

Reconocida por su influencia en el mundo de la moda, Hathaway dejó de lado los clásicos vestidos de corte imperio y los conjuntos coordinados que suelen predominar entre las embarazadas. En cambio, eligió un atuendo que combinó audacia, comodidad y elegancia, generando repercusión tanto en la industria como entre el público.

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Un diseño exclusivo de Prabal Gurung se convierte en el eje del estilismo más comentado en una alfombra roja en California (REUTERS/Mario Anzuoni)

A 25 años del estreno de “El diario de la princesa”, Hathaway apostó por prendas que resaltaron su figura y celebraron su embarazo, aportando una mirada renovada a la moda premamá y apartándose de los códigos convencionales.

El conjunto elegido por Hathaway fue confeccionado en exclusiva para ella por el diseñador Prabal Gurung. Se trató de un top azul de diseño singular, con un forro rojo que asomaba estratégicamente.

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El top presentaba un cuello elevado y carecía de mangas, pero lo más llamativo fue su innovador corte trapecio, que se prolongaba en la espalda con una larga cola. Esta prenda, lejos de buscar ocultar la silueta, la realzaba, ya que, al ser muy corta en la parte frontal, dejaba al descubierto su embarazo.

Un top azul de corte trapecio, con cuello elevado y cola larga, cambia la lógica de los looks habituales de embarazadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para completar su estilismo, eligió unos jeans muy anchos. Esta prenda, lejos de tener la clásica cinturilla adaptada al embarazo, presentaba un corte muy bajo, permitiendo que la tripa quedara completamente visible.

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La combinación de un top de alta costura con unos jeans amplios demostró la capacidad de la actriz para mezclar piezas aparentemente opuestas y convertirlas en un conjunto armonioso y sofisticado.

En cuanto al calzado, optó por unos zapatos de tacón en color rojo, perfectamente coordinados con el forro del top.

Las joyas con diamantes de Bvlgari elevan el look con pendientes en forma de abanico y un anillo con motivo de serpiente (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, la actriz eligió joyas con diamantes de la firma Bvlgari: unos pendientes en forma de abanico que enmarcaron su rostro y un anillo con forma de serpiente que se enroscaba en su dedo, aportando un toque de lujo y sofisticación adicionales a su atuendo.

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Últimos looks de Anne Hathaway: variedad, elegancia y modernidad

En diferentes momentos, previos a este último estreno, la actriz desplegó una amplia gama de estilismos que reflejaron su versatilidad y dominio de diferentes registros dentro de la moda.

Cada uno de sus looks aportó matices distintos, consolidando una imagen de elegancia contemporánea y adaptabilidad a múltiples estilos.

Un vestido marfil de corte imperio, plisado y satinado, ofrece una lectura clásica y elegante dentro de su repertorio reciente (AFP)

En una de sus apariciones de la premiere de la película “The Odyssey”, lució un vestido largo de corte imperio en tono marfil, confeccionado en un tejido plisado de acabado satinado.

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El diseño presentaba un corpiño cruzado cubierto de aplicaciones plateadas brillantes, formando un escote halter que se unía en el cuello y dejaba los hombros al descubierto.

La falda, amplia y con gran movimiento, completaba el conjunto, que la actriz acompañó de pulseras plateadas, anillos y pendientes discretos. Para el peinado, eligió un moño alto con volumen, mientras que el maquillaje resaltaba sus labios con un tono natural.

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Un vestido largo en azul intenso, translúcido y plisado, refuerza una estética ligera con caída fluida y movimiento constante (REUTERS/Isabel Infantes)

En otra ocasión, para la premiere mundial de “The Odyssey” optó por un vestido largo en azul intenso, realizado en una tela translúcida y plisada. El diseño, de escote recto y hombros descubiertos, incluía volantes en la parte superior que aportaban textura y movimiento.

El corte fluido y ligero permitía que la prenda se moviera con facilidad, subrayando la naturalidad y frescura del look. Llevó el cabello suelto, peinado con raya al medio, y completó el maquillaje con labios rojos y uñas pintadas en tono claro. Los anillos grandes destacaron como únicos accesorios visibles.

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Un vestido corto asimétrico blanco, en gasa con volantes y plisados, proyecta una silueta juvenil y dinámica (Grosby)

En otro estilismo, para un evento de “The Odyssey” en Londres apostó por un vestido corto asimétrico en color blanco, confeccionado en gasa ligera con volados y detalles plisados a lo largo del escote, las mangas y el dobladillo.

Los hombros se mantenían al descubierto y las mangas largas caían con movimiento, generando una silueta dinámica y juvenil.

Combinó el vestido con botas altas de ante en tono beige, que cubrían hasta el muslo. El cabello, peinado en ondas suaves y suelto, junto con un maquillaje natural y joyería discreta, completaron el conjunto.

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Un vestido de terciopelo con estampado floral en tonos dorados y marrones recupera un registro elegante y atemporal (Grosby)

En otra de sus apariciones, en Nueva York, eligió un vestido largo de tirantes finos en terciopelo con estampado floral en tonos dorados y marrones.

El vestido, de corte recto y largo hasta el piso, se acompañó de anteojos de sol grandes con montura marrón, un collar metálico dorado, pulseras y anillos.

El cabello suelto, peinado en ondas suaves, y el maquillaje discreto con labios en tono natural, pusieron el broche final a un look tan elegante como atemporal.