Kendall Jenner y Jacob Elordi, la dupla que redefine la moda con su estilo bajo perfil

Kendall Jenner y Jacob Elordi consolidan una referencia estética contemporánea con apariciones medidas y bajo perfil (Instagram/@udon_shin.official)

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El vínculo entre la modelo estadounidense Kendall Jenner y el actor australiano Jacob Elordi se instaló como uno de los fenómenos más comentados en la moda global. La conexión de estas dos figuras, cada una con identidad propia y un recorrido consolidado, redefinió el pulso de la estética contemporánea.

Su relación, envuelta en apariciones calculadas en escenarios icónicos, suma a la conversación ese componente de sorpresa y discreción que los separa del resto. Entre influencia y afinidad estilística, el perfil bajo los catapultó como una dupla seguida de cerca por insiders y fanáticos.

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Modelo y actor apuestan por la sobriedad, eligiendo prendas con precisión quirúrgica y tejiendo una narrativa visual nítida. Lo hacen sin perder frescura ni caer en lo predecible, marcando el ritmo de lo que se lleva hoy.

Kendall Jenner: sofisticación y versatilidad

Kendall Jenner alterna vestidos largos de seda y tul para lograr movimiento y una silueta estilizada (REUTERS/Daniel Cole)

La imagen de Kendall Jenner se conoce como sinónimo de un estilo sofisticado y versátil. Cada aparición pública refuerza su capacidad para alternar entre siluetas clásicas, detalles vanguardistas y una paleta cromática que va desde tonos neutros y pasteles hasta acentos intensos, demostrando un manejo hábil del equilibrio estético.

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Jenner recurre con frecuencia a vestidos largos en tejidos ligeros como la seda o el tul, que aportan movimiento y enfatizan su figura estilizada.

Ejemplo de esto es el vestido color marfil de corte sirena, hombros descubiertos y drapeados, que genera un efecto escultórico y romántico, acompañado de un peinado recogido bajo y maquillaje luminoso para acentuar el contraste entre suavidad y estructura.

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Kendall Jenner apuesta por un celeste con bordados florales y accesorios mínimos para mantener el foco en la prenda (REUTERS/Danny Moloshok)

Su repertorio de looks de gala incluye, además, vestidos largos celestes de tirantes finos y bordados florales en relieve, donde los accesorios discretos y la ausencia de collar mantienen la atención centrada en la prenda.

Para otras ocasiones, Jenner elige encajes negros superpuesto sobre fondo nude, con cuello alto, manga larga y aberturas estratégicas, logrando dramatismo a través del contraste de texturas y transparencias, y rematando con labios en tono neutro.

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Kendall Jenner combina encaje negro sobre base nude con aberturas medidas para dramatismo por contraste de texturas (imageSPACE)

La modelo también integra elementos de la moda retro, como el conjunto de chaqueta entallada y falda corta en marfil, con bordes de pelo sintético y joyas clásicas, evocando el glamour de los años 60.

Estos guiños vintage se acompañan casi siempre de peinados pulidos y accesorios a juego, en una clara referencia a la vieja escuela de Hollywood.

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Kendall Jenner suma guiños años 60 con chaqueta entallada y falda corta en marfil, más joyas clásicas (@kendalljenner)

Además, muestra predilección por el minimalismo y la elegancia contemporánea, inclinándose por líneas limpias y prendas sin ornamentos.

Kendall Jenner refuerza el minimalismo contemporáneo con líneas limpias y prendas sin ornamentos (Backgrid/The Grosby Group)

Cuando apuesta por el impacto visual, recurre a vestidos de escote pronunciado y tejido brillante, combinados con tacones bicolor, bolsos metálicos y abrigos o prendas con textura, introduciendo contrastes de materiales y colores.

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La innovación en texturas y materiales es otro constante, como se observa en el vestido largo beige con aplicaciones de plumas o fibras brillantes, corte recto y abertura lateral, que crea un efecto de movimiento y luz.

Los zapatos de punta en tono claro mantienen la armonía cromática, reforzando la coherencia del conjunto.

El encaje, las transparencias y los drapeados construyen dramatismo sin perder control estético (ZUMA Press, Inc)

Los accesorios suelen ser discretos, priorizando la silueta y el diseño de las prendas, mientras que el maquillaje y peinado acompañan cada conjunto sin competir, reforzando la imagen de sofisticación y control estético en cada aparición.

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Jacob Elordi: guiños retro y elegancia masculina

Jacob Elordi fusiona sastrería clásica con proporciones amplias para una formalidad relajada (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jacob Elordi se distingue por una propuesta estilística que fusiona la sastrería clásica masculina con guiños retro y un enfoque contemporáneo en colores, proporciones y accesorios.

Su vestuario destaca por la experimentación con siluetas amplias, el uso de tonos neutros y detalles que aportan personalidad, manteniendo siempre la sobriedad.

Jacob Elordi recurre a trajes de dos y tres piezas con cortes rectos y caída suelta para evitar rigidez tradicional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Elordi recurre habitualmente a trajes de dos y tres piezas, con cortes rectos, hombros marcados y prendas de caída suelta que evitan la rigidez tradicional.

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Los pantalones de pierna ancha, las solapas anchas y los abrigos largos introducen un aire moderno y relajado a la formalidad clásica.

Jacob Elordi sostiene una paleta sobria con negro, gris, verde seco y beige en combinaciones monocromáticas (REUTERS/Daniel Cole)

En apariciones públicas, opta tanto por trajes negros monocromáticos como por esmóquines tradicionales, ajustando los pantalones y chaquetas para lograr un equilibrio entre tradición y modernidad.

Un ejemplo es el traje gris claro de doble botonadura, camisa blanca y corbata oliva, donde los tonos neutros y texturas mate generan una estética inspirada en los años 70, reforzada por el uso de anteojos de sol rectangulares.

Jacob Elordi elige un gris claro de doble botonadura con corbata oliva para una vibra setentera (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su paleta cromática oscila entre el negro, gris, verde seco y beige, prefiriendo matices sobrios que refuerzan la elegancia sin ostentación.

El uso de tejidos con textura, como lana o lino, aporta profundidad visual y evita la monotonía en los looks monocromáticos.

En una de sus combinaciones más logradas, Elordi eligió un conjunto verde seco con traje, abrigo largo, camisa y corbata al tono, generando una silueta alargada y coherente.

Jacob Elordi reinterpreta la sastrería clásica con caída suelta, hombros marcados y pantalones de pierna ancha (REUTERS/Jack Taylor)

Los accesorios cumplen un rol fundamental, aunque secundario: anteojos de sol de montura gruesa, pendientes discretos y, en ocasiones, relojes o pulseras metálicas que funcionan como extensiones naturales del vestuario. Las camisas de cuello cerrado y el uso ocasional de fajines o corbatas anchas completan el guiño retro sin caer en excesos.

Jacob Elordi incorpora lana o lino con textura para dar profundidad a conjuntos neutros (REUTERS/Mario Anzuoni)

En contextos casuales, apuesta por prendas vintage y siluetas amplias, como el blazer corto de cuadros pequeños combinado con camiseta negra y pantalones blancos de corte ancho, logrando un look relajado pero cuidado, que remite a la moda masculina europea de mediados del siglo XX.

Su imagen se completa con un peinado de largo medio, ligeramente ondulado y despeinado, y vello facial recortado y natural.

Jacob Elordi completa el guiño retro con anteojos de montura gruesa, pendientes discretos y relojes metálicos (REUTERS/Mike Blake)

El estilo de Jacob Elordi se define por la reinterpretación de la sastrería clásica desde una óptica actual, el juego con proporciones amplias y una paleta cromática neutra.

Los detalles retro y la discreción en los accesorios aportan personalidad y diferencian su presencia en alfombras rojas y eventos públicos, proyectando seguridad y coherencia visual sin recurrir a estridencias.