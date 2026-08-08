Kendall Jenner y Jacob Elordi, la dupla que redefine la moda con su estilo bajo perfil

El vínculo entre la modelo estadounidense Kendall Jenner y el actor australiano Jacob Elordi se instaló como uno de los fenómenos más comentados en la moda global. La conexión de estas dos figuras, cada una con identidad propia y un recorrido consolidado, redefinió el pulso de la estética contemporánea.
Su relación, envuelta en apariciones calculadas en escenarios icónicos, suma a la conversación ese componente de sorpresa y discreción que los separa del resto. Entre influencia y afinidad estilística, el perfil bajo los catapultó como una dupla seguida de cerca por insiders y fanáticos.
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Modelo y actor apuestan por la sobriedad, eligiendo prendas con precisión quirúrgica y tejiendo una narrativa visual nítida. Lo hacen sin perder frescura ni caer en lo predecible, marcando el ritmo de lo que se lleva hoy.
Kendall Jenner: sofisticación y versatilidad
La imagen de Kendall Jenner se conoce como sinónimo de un estilo sofisticado y versátil. Cada aparición pública refuerza su capacidad para alternar entre siluetas clásicas, detalles vanguardistas y una paleta cromática que va desde tonos neutros y pasteles hasta acentos intensos, demostrando un manejo hábil del equilibrio estético.
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Jenner recurre con frecuencia a vestidos largos en tejidos ligeros como la seda o el tul, que aportan movimiento y enfatizan su figura estilizada.
Ejemplo de esto es el vestido color marfil de corte sirena, hombros descubiertos y drapeados, que genera un efecto escultórico y romántico, acompañado de un peinado recogido bajo y maquillaje luminoso para acentuar el contraste entre suavidad y estructura.
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Su repertorio de looks de gala incluye, además, vestidos largos celestes de tirantes finos y bordados florales en relieve, donde los accesorios discretos y la ausencia de collar mantienen la atención centrada en la prenda.
Para otras ocasiones, Jenner elige encajes negros superpuesto sobre fondo nude, con cuello alto, manga larga y aberturas estratégicas, logrando dramatismo a través del contraste de texturas y transparencias, y rematando con labios en tono neutro.
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La modelo también integra elementos de la moda retro, como el conjunto de chaqueta entallada y falda corta en marfil, con bordes de pelo sintético y joyas clásicas, evocando el glamour de los años 60.
Estos guiños vintage se acompañan casi siempre de peinados pulidos y accesorios a juego, en una clara referencia a la vieja escuela de Hollywood.
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Además, muestra predilección por el minimalismo y la elegancia contemporánea, inclinándose por líneas limpias y prendas sin ornamentos.
Cuando apuesta por el impacto visual, recurre a vestidos de escote pronunciado y tejido brillante, combinados con tacones bicolor, bolsos metálicos y abrigos o prendas con textura, introduciendo contrastes de materiales y colores.
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La innovación en texturas y materiales es otro constante, como se observa en el vestido largo beige con aplicaciones de plumas o fibras brillantes, corte recto y abertura lateral, que crea un efecto de movimiento y luz.
Los zapatos de punta en tono claro mantienen la armonía cromática, reforzando la coherencia del conjunto.
Los accesorios suelen ser discretos, priorizando la silueta y el diseño de las prendas, mientras que el maquillaje y peinado acompañan cada conjunto sin competir, reforzando la imagen de sofisticación y control estético en cada aparición.
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Jacob Elordi: guiños retro y elegancia masculina
Jacob Elordi se distingue por una propuesta estilística que fusiona la sastrería clásica masculina con guiños retro y un enfoque contemporáneo en colores, proporciones y accesorios.
Su vestuario destaca por la experimentación con siluetas amplias, el uso de tonos neutros y detalles que aportan personalidad, manteniendo siempre la sobriedad.
Elordi recurre habitualmente a trajes de dos y tres piezas, con cortes rectos, hombros marcados y prendas de caída suelta que evitan la rigidez tradicional.
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Los pantalones de pierna ancha, las solapas anchas y los abrigos largos introducen un aire moderno y relajado a la formalidad clásica.
En apariciones públicas, opta tanto por trajes negros monocromáticos como por esmóquines tradicionales, ajustando los pantalones y chaquetas para lograr un equilibrio entre tradición y modernidad.
Un ejemplo es el traje gris claro de doble botonadura, camisa blanca y corbata oliva, donde los tonos neutros y texturas mate generan una estética inspirada en los años 70, reforzada por el uso de anteojos de sol rectangulares.
Su paleta cromática oscila entre el negro, gris, verde seco y beige, prefiriendo matices sobrios que refuerzan la elegancia sin ostentación.
El uso de tejidos con textura, como lana o lino, aporta profundidad visual y evita la monotonía en los looks monocromáticos.
En una de sus combinaciones más logradas, Elordi eligió un conjunto verde seco con traje, abrigo largo, camisa y corbata al tono, generando una silueta alargada y coherente.
Los accesorios cumplen un rol fundamental, aunque secundario: anteojos de sol de montura gruesa, pendientes discretos y, en ocasiones, relojes o pulseras metálicas que funcionan como extensiones naturales del vestuario. Las camisas de cuello cerrado y el uso ocasional de fajines o corbatas anchas completan el guiño retro sin caer en excesos.
En contextos casuales, apuesta por prendas vintage y siluetas amplias, como el blazer corto de cuadros pequeños combinado con camiseta negra y pantalones blancos de corte ancho, logrando un look relajado pero cuidado, que remite a la moda masculina europea de mediados del siglo XX.
Su imagen se completa con un peinado de largo medio, ligeramente ondulado y despeinado, y vello facial recortado y natural.
El estilo de Jacob Elordi se define por la reinterpretación de la sastrería clásica desde una óptica actual, el juego con proporciones amplias y una paleta cromática neutra.
Los detalles retro y la discreción en los accesorios aportan personalidad y diferencian su presencia en alfombras rojas y eventos públicos, proyectando seguridad y coherencia visual sin recurrir a estridencias.
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