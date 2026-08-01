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Dónde aplicar el perfume para que dure todo el día y el gesto que destruye su aroma

La ciencia identifica zonas concretas del cuerpo donde la fragancia persiste por más tiempo, mientras que un hábito extendido en la aplicación comprime las fases del aroma y reduce su duración. Qué tener en cuenta

Mujer rocía perfume en su cuello de una botella transparente. Arriba a la izquierda, una señal triangular de advertencia roja con un signo de exclamación
GQ México y Latinoamérica indicó que el cuello, las muñecas, el doblez de los codos, detrás de las orejas y el pecho son zonas clave para aplicar perfume - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aplicar perfume en los puntos de pulso es la forma más eficaz de prolongar la duración de una fragancia: son zonas donde la temperatura cutánea es más alta y eso favorece la evaporación gradual de las moléculas del aroma hacia el aire. La cantidad, además, debe ajustarse a la concentración del producto, según detalla el reconocido portal del sector The Perfume Society.

Las zonas del cuerpo donde el perfume dura más

La primera variable es la zona de aplicación. Los puntos de pulso son áreas donde los vasos sanguíneos están cerca de la superficie y la temperatura de la piel se mantiene en torno a los 32-34 °C (90-93 °F), rango que favorece la difusión sostenida de los aceites aromáticos sin degradarlos por exceso de calor, según un estudio de International Journal of Cosmetic Science.

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La segunda variable es la concentración. Las presentaciones parfum (con entre 20% y 30% de aceites aromáticos) y eau de parfum (entre 15% y 20%) requieren menos atomizaciones que las versiones más diluidas —como el eau de toilette (5-15%) o el eau de cologne (2-4%)— y tienden a durar más tiempo en la piel. A mayor concentración de aceites, menor necesidad de reaplicación.

Una mujer de cabello oscuro, usando una bata de satén, rocía perfume en su muñeca izquierda mientras está sentada en un tocador de madera.
La concentración del perfume define cuántas atomizaciones conviene usar, porque un parfum o un eau de parfum requieren menos cantidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera variable es la arquitectura interna de cada fragancia. Un perfume se construye en tres capas que se perciben en tiempos distintos: las notas de salida —los primeros aromas detectables, presentes durante los primeros 15 a 30 minutos—, las notas de corazón —que definen el cuerpo del aroma y perduran entre 2 y 4 horas— y las notas de fondo —las más persistentes, que pueden mantenerse activas 6 horas o más—.

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Cuando una fragancia se usa de forma rutinaria, el olfato puede acostumbrarse en pocos días y dejar de percibirla aunque las notas de fondo sigan activas; por eso la reaplicación debe moderarse, salvo que haya una confirmación externa de que el aroma ya se disipó.

Tres formas de aplicar la fragancia para prolongar su duración (y errores comunes)

  • La primera es aplicar después del baño, antes de vestirse. Una investigación publicada en International Journal of Cosmetic Science en 2025 identificó la hidratación cutánea como el parámetro con mayor incidencia sobre el perfil de evaporación de una fragancia: la piel bien hidratada pierde menos humedad hacia el ambiente —lo que se conoce como pérdida de agua transepidérmica—, y eso ralentiza la evaporación de los compuestos del perfume, por encima de otros factores como la textura superficial de la piel.
mujer aplicando fragancia, perfume elegante, belleza madura, rutina diaria, gesto femenino refinado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El olfato puede acostumbrarse al perfume en pocos días, aunque la fragancia siga presente y otras personas todavía la perciban - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La segunda es concentrar la aplicación en los puntos de pulso y evitar frotar las muñecas después de rociar. El frotado acelera la evaporación de las notas de salida y acorta el ciclo natural de desarrollo de la fragancia. El perfumista Francis Kurkdjian explicó que la fricción genera calor que activa enzimas cutáneas —proteínas presentes en la superficie de la piel que aceleran reacciones químicas y pueden modificar la estructura de ciertos compuestos aromáticos— y altera la evolución del aroma desde el primer contacto. El efecto no destruye los compuestos químicos, pero sí comprime las fases del perfume: el aroma pasa más rápido de las notas iniciales a las intermedias, con menos tiempo de transición perceptible.
  • La tercera es rociar al aire para crear una bruma y atravesarla. Es una técnica que distribuye el producto de forma más uniforme sobre la ropa y el cuerpo, pero consume más fragancia que la aplicación directa sobre puntos de pulso. Pocas atomizaciones bien ubicadas rinden mejor que múltiples sprays distribuidos sin criterio.

La técnica de aplicación, sin embargo, no es el único factor que determina cuánto dura una fragancia. El almacenamiento del frasco también incide antes de que el perfume llegue a la piel. La luz directa, el calor y los cambios bruscos de temperatura degradan los compuestos aromáticos.

La temperatura de conservación recomendada se sitúa entre los 15 y 20 °C (59-68 °F), en un lugar seco y alejado de fuentes de luz. Un perfume mal almacenado puede perder intensidad y duración incluso antes de abrirse por primera vez.

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