Perfiles de citas: cuánta información compartir para atraer una relación seria, según la ciencia

La escasez de datos en la presentación digital suele interpretarse como falta de interés en el compromiso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres estudios analizaron cómo la cantidad de información personal que una persona comparte en su perfil de citas online modifica la percepción de sus intenciones relacionales y, en consecuencia, el tipo de vínculo que otros buscan con ella.

La investigación, publicada en la revista Current Psychology, identifica una zona óptima de autorrevelación —es decir, la cantidad de información personal que alguien decide compartir voluntariamente— que maximiza el atractivo para relaciones serias: ni demasiado escueta ni abrumadora.

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El trabajo fue liderado por la Dra. Gurit E. Birnbaum, profesora de psicología en la Universidad Reichman (IDC Herzliya), Israel. Su equipo reclutó participantes sin pareja, a quienes pidió que primero crearan sus propios perfiles antes de evaluar los de otros, con el objetivo de establecer un marco de referencia compartido.

Cada participante calificó perfiles con niveles bajos, moderados o altos de información personal, evaluó el atractivo percibido del dueño del perfil y registró sus propias intenciones de buscar una relación casual o de largo plazo. Los hallazgos fueron publicados en la revista Current Psychology.

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El contraste entre lo que se declara buscar y el nivel de autorrevelación puede modificar la percepción sobre las intenciones reales de la persona - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “principio Ricitos de Oro” aplicado a las citas

Los resultados apuntan a un hallazgo que los investigadores denominaron el “principio Ricitos de Oro” —nombre tomado del cuento tradicional, donde la protagonista elige lo que no es extremo ni demasiado poco—: los perfiles con una cantidad moderada de información resultaron los más efectivos para atraer parejas potenciales interesadas en compromisos duraderos.

Ese tipo de perfil captó el interés del 52% de los participantes, frente al 26% que prefirió perfiles escuetos y el 22% que optó por los más detallados, según el estudio publicado en Current Psychology. Un perfil de baja revelación generó la impresión de poco esfuerzo o desinterés en el compromiso, y además dejaba al espectador sin material suficiente para proyectar una imagen de pareja.

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En el extremo opuesto, compartir demasiados detalles también operó como señal de alerta: exponía diferencias de valores antes de que existiera conversación, resultaba prematuro para el estadio inicial de conocerse y dejaba menos margen para que el otro construyera expectativas.

La diferencia entre una interacción cara a cara y un perfil online resulta determinante para entender por qué la cantidad de información tiene tanto peso. En persona, las impresiones se construyen a través del tono de voz, el lenguaje corporal y la reciprocidad conversacional —el intercambio mutuo y espontáneo entre dos interlocutores—. Un perfil digital, en cambio, es estático y unilateral: cada oración carga un peso inusual porque puede ser prácticamente todo lo que el otro tiene disponible para formarse una opinión.

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Cuando el perfil contradice lo que se declara buscar

Un exceso de detalles en los perfiles puede actuar como señal de advertencia y restar atractivo en las primeras etapas de contacto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer experimento del estudio exploró un escenario más complejo: perfiles que, además de revelar información personal, declaraban explícitamente si la persona buscaba algo casual o una relación seria. En ese contexto, el “efecto Ricitos de Oro” desapareció y la revelación detallada tomó un rol diferente.

Cuando un perfil declaraba interés en algo casual, pero mostraba un alto nivel de autorrevelación, ese contraste atenuaba la señal de informalidad. Los participantes tendían a percibir al dueño del perfil como más abierto al compromiso de lo que su preferencia declarada sugería, y su propio interés en buscar una relación seria con esa persona aumentaba. El estudio muestra que compartir mucho sobre uno mismo puede “suavizar” una etiqueta de citas casuales.

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La investigación de la Universidad Reichman suma evidencia a un campo en expansión. Un estudio previo de la Universidad de Toronto Mississauga (UTM), publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin, encontró que quienes redactan perfiles de citas buscan presentarse de forma auténtica y positiva, aunque con matices: algunos intentan proyectar una imagen distinta a su personalidad real, con resultados variables según el rasgo en cuestión.

Sarra Jiwa, autora principal de ese trabajo, comprobó que los participantes confiados en sí mismos presentaban su personalidad real con mayor frecuencia y que lo hacían sobre todo cuando su objetivo declarado era encontrar una pareja compatible.

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