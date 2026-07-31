Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de pollo al horno a la naranja, rápida y fácil

Con una salsa de cítricos, ajo, miel y hierbas, esta preparación rinde cuatro porciones abundantes y logra una carne jugosa con cobertura dorada en poco más de una hora

Bandeja con pollo asado, rodajas y cáscara de naranja, romero, almendras. Mesa de madera con pan, naranjas y botella de aceite.
La cocción del pollo a la naranja comienza tapada con papel aluminio durante 40 minutos y termina destapada para dorar la piel y reducir la salsa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El pollo a la naranja es una de esas recetas que no necesitan presentación: la mesa puesta, la fuente en el centro y todos sirviéndose sin esperar. Un plato que combina lo simple con lo sabroso, sin requerir técnica ni ingredientes difíciles de conseguir.

En Argentina, esta preparación se convirtió en un plato ideal para almuerzos del domingo y mesas de fin de año, cuando las naranjas de estación están en su punto justo de dulzor. Su origen está en la cocina europea —especialmente la española y la italiana—, y llegó a los hogares argentinos de la mano de las familias inmigrantes que supieron adaptar sus recetas a los productos locales.

PUBLICIDAD

Lo que hace especial a esta receta es su equilibrio: el cítrico de la naranja corta la grasa natural del pollo, la miel aporta un dulzor suave que ayuda a dorar la piel, y la mostaza suma profundidad sin protagonismo. El resultado es una salsa que carameliza en el horno y cubre cada pieza con una capa brillante y llena de sabor.

No hace falta ser un cocinero experimentado para lograr un buen pollo a la naranja. Con una fuente, una marinada rápida y el horno haciendo su trabajo, el plato se resuelve solo. Por eso sigue siendo una opción elegida tanto para el almuerzo de entre semana como para recibir visitas sin complicarse demasiado.

PUBLICIDAD

Receta de pollo al horno a la naranja

Se trata de trozos de pollo horneados en una salsa de jugo de naranja, ajo, miel y hierbas que carameliza durante la cocción, formando una cubierta brillante y perfumada. La carne queda tierna por dentro y con la piel bien dorada por fuera. La preparación es directa: se marina, se hornea y listo.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora y 15 minutos

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción en horno: 60 minutos
Pollo asado a la naranja en una fuente con patatas, zanahorias, romero y rodajas de naranja, acompañado de un cuenco con salsa sobre una mesa de madera.
El pollo a la naranja combina jugo de naranja, ajo, miel, mostaza y hierbas en una salsa que carameliza en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 pollo entero (de 1,5 kg aprox.) cortado en 8 trozos, o 8 presas a elección
  • 3 naranjas (el jugo de 2 y 1 rodajeada para decorar)
  • 3 dientes de ajo picados
  • 3 cucharadas de miel
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Perejil fresco picado para servir (opcional)

Cómo hacer pollo al horno a la naranja, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 ℃.
  2. En un bol, mezclar el jugo de naranja, el ajo picado, la miel, la mostaza, el aceite de oliva, el pimentón y el tomillo. Salpimentar y revolver bien hasta integrar.
  3. Colocar las presas de pollo en una fuente para horno. Salpimentar por ambos lados.
  4. Verter la marinada sobre el pollo, asegurándose de cubrir bien cada pieza. Distribuir las rodajas de naranja por encima.
  5. Llevar al horno tapado con papel aluminio durante 40 minutos.
  6. Retirar el papel aluminio y continuar la cocción por 20 minutos más, o hasta que la piel esté bien dorada y la salsa haya reducido y caramelizado. El pollo está listo cuando al pinchar la parte más gruesa, los jugos salen transparentes.
  7. Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos antes de servir. Espolvorear con perejil fresco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aprox. 420 kcal
  • Proteínas: 38 g
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Sodio: 380 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: hasta 3 días en un recipiente hermético.
  • Freezer: hasta 2 meses. Congelar en porciones individuales con algo de la salsa para que no se reseque al descongelar.
  • Para recalentar, hacerlo en horno a 160 ℃ tapado con papel aluminio por 15 minutos, o en microondas con un chorrito de agua o jugo de naranja.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo hablar con un adolescente cuando cada pregunta termina en monosílabos, según una experta

Phyllis Fagell, consejera escolar y terapeuta, identificó en diálogo con en Good Inside los hábitos que alejan a los hijos en esa etapa y las estrategias concretas que abren la conversación cuando todo lo demás falla

Cómo hablar con un adolescente cuando cada pregunta termina en monosílabos, según una experta

Almacenan comida, aprenden técnicas de supervivencia y construyen refugios: quiénes son y cómo viven los preparacionistas

El movimiento, que nació en Estados Unidos y ya reúne a unas 25.000 personas en la Argentina, ganó visibilidad con las mochilas de 72 horas y promueve la preparación frente a crisis, apagones y desastres naturales

Almacenan comida, aprenden técnicas de supervivencia y construyen refugios: quiénes son y cómo viven los preparacionistas

Hogar con identidad: por qué los diseñadores abandonaron el estilo "perfectamente curado"

Decorar con personalidad no es cuestión de presupuesto ni de seguir tendencias. Es un proceso que arranca desde el placard y termina en los recuerdos guardados en cajas

Hogar con identidad: por qué los diseñadores abandonaron el estilo "perfectamente curado"

El Niño se intensificará en agosto con eventos inusuales, advirtió la ONU: cómo impactará en la Argentina

La Organización Meteorológica Mundial anticipa que las temperaturas superarán la media en amplias zonas del planeta y cambios en las precipitaciones, con una combinación oceánica que aumenta la posibilidad de sequías, crecidas y fuegos forestales en varias regiones

El Niño se intensificará en agosto con eventos inusuales, advirtió la ONU: cómo impactará en la Argentina

Cómo eliminar las chinches de cama para siempre y por qué es tan difícil lograrlo

Resistentes a insecticidas, capaces de reproducirse con rapidez y expertas en pasar desapercibidas, estos parásitos son una de las plagas domésticas más persistentes que existen, advierten los expertos

Cómo eliminar las chinches de cama para siempre y por qué es tan difícil lograrlo

DEPORTES

Conmebol se pronunció por primera vez tras la crisis que generó el proyecto comercial presentado por la FIFA: “Primero está el fútbol”

Conmebol se pronunció por primera vez tras la crisis que generó el proyecto comercial presentado por la FIFA: “Primero está el fútbol”

La pelea detrás de la crisis del fútbol mundial: por qué UEFA rechaza el plan de la FIFA para abrir el negocio a inversores

Estudiantes de La Plata lanzó una campaña para llegar a los 100 mil socios: “Somos hinchas, seamos socios”

El misterioso romance de la estrella de Portugal Joao Félix que desató rumores con una influencer argentina

Kiki Ramos, la promesa del Sub 17 de la selección argentina, contó su historia: “Ya me siento argentino”

TELESHOW

Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

Las vacaciones de Marta Fort en Las Vegas: fotos en bikini, días de piscina y show en vivo

Mauro Icardi explicó por qué no autorizó a que sus hijas tramitaran los pasaportes: “Me opongo a que vivan en Argentina”

Thiago Medina respondió a la denuncia por abuso sexual de su prima: “Niego de manera categórica los hechos”

Moria Casán le contó a Teleshow por qué rechazó la invitación de Rosalía: “No le voy a hacer el caldo gordo”

La palabra de Ana Rosenfeld tras el fallo de la justicia italiana: “Ni Mauro perdió ni Wanda ganó, ganaron las menores”

INFOBAE AMÉRICA

Sequía deja más de 100 reses muertas en municipio del sur de Honduras

Sequía deja más de 100 reses muertas en municipio del sur de Honduras

Costa Rica registra 43 investigaciones por trata de personas en 2026, seis casos más que el total de 2025

Semana de condenas en Panamá: 32 años por doble homicidio, 33 por abuso sexual infantil y 10 por violencia doméstica

Costa Rica eleva a alerta amarilla 54 cantones por la intensidad del fenómeno de El Niño: sequía ya supera registros de 1997 y 2015

El Salvador rompe récords de altas temperaturas y enfrenta más de 16 días de sequía en el oriente