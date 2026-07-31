Receta de pollo al horno a la naranja, rápida y fácil

La cocción del pollo a la naranja comienza tapada con papel aluminio durante 40 minutos y termina destapada para dorar la piel y reducir la salsa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pollo a la naranja es una de esas recetas que no necesitan presentación: la mesa puesta, la fuente en el centro y todos sirviéndose sin esperar. Un plato que combina lo simple con lo sabroso, sin requerir técnica ni ingredientes difíciles de conseguir.

En Argentina, esta preparación se convirtió en un plato ideal para almuerzos del domingo y mesas de fin de año, cuando las naranjas de estación están en su punto justo de dulzor. Su origen está en la cocina europea —especialmente la española y la italiana—, y llegó a los hogares argentinos de la mano de las familias inmigrantes que supieron adaptar sus recetas a los productos locales.

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Lo que hace especial a esta receta es su equilibrio: el cítrico de la naranja corta la grasa natural del pollo, la miel aporta un dulzor suave que ayuda a dorar la piel, y la mostaza suma profundidad sin protagonismo. El resultado es una salsa que carameliza en el horno y cubre cada pieza con una capa brillante y llena de sabor.

No hace falta ser un cocinero experimentado para lograr un buen pollo a la naranja. Con una fuente, una marinada rápida y el horno haciendo su trabajo, el plato se resuelve solo. Por eso sigue siendo una opción elegida tanto para el almuerzo de entre semana como para recibir visitas sin complicarse demasiado.

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Receta de pollo al horno a la naranja

Se trata de trozos de pollo horneados en una salsa de jugo de naranja, ajo, miel y hierbas que carameliza durante la cocción, formando una cubierta brillante y perfumada. La carne queda tierna por dentro y con la piel bien dorada por fuera. La preparación es directa: se marina, se hornea y listo.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora y 15 minutos

Preparación activa: 15 minutos

Cocción en horno: 60 minutos

El pollo a la naranja combina jugo de naranja, ajo, miel, mostaza y hierbas en una salsa que carameliza en el horno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 pollo entero (de 1,5 kg aprox.) cortado en 8 trozos, o 8 presas a elección

3 naranjas (el jugo de 2 y 1 rodajeada para decorar)

3 dientes de ajo picados

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de mostaza

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de tomillo seco

Sal y pimienta negra a gusto

Perejil fresco picado para servir (opcional)

Cómo hacer pollo al horno a la naranja, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. En un bol, mezclar el jugo de naranja, el ajo picado, la miel, la mostaza, el aceite de oliva, el pimentón y el tomillo. Salpimentar y revolver bien hasta integrar. Colocar las presas de pollo en una fuente para horno. Salpimentar por ambos lados. Verter la marinada sobre el pollo, asegurándose de cubrir bien cada pieza. Distribuir las rodajas de naranja por encima. Llevar al horno tapado con papel aluminio durante 40 minutos. Retirar el papel aluminio y continuar la cocción por 20 minutos más, o hasta que la piel esté bien dorada y la salsa haya reducido y caramelizado. El pollo está listo cuando al pinchar la parte más gruesa, los jugos salen transparentes. Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos antes de servir. Espolvorear con perejil fresco si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 420 kcal

Proteínas: 38 g

Grasas: 22 g

Carbohidratos: 18 g

Sodio: 380 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Heladera: hasta 3 días en un recipiente hermético.

Freezer: hasta 2 meses . Congelar en porciones individuales con algo de la salsa para que no se reseque al descongelar.

Para recalentar, hacerlo en horno a 160 ℃ tapado con papel aluminio por 15 minutos, o en microondas con un chorrito de agua o jugo de naranja.