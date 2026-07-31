Nicole Kidman y el flequillo que transformó un corte sencillo en el look más buscado

Nicole Kidman adoptó el flequillo de cortina como su sello distintivo en recientes presentaciones públicas (@nicolekidman)

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Un solo corte de tijera tiene el asombroso poder de paralizar las redes sociales y reescribir instantáneamente las reglas de la moda. Nicole Kidman (59 años) apareció luciendo un día un renovado estilo que acaparó las miradas del mundo entero, y desde entonces no ha dejado de usarlo, convirtiéndolo en su sello de identidad indiscutible. El mundo del estilismo contuvo el aliento frente a esta transformación.

Su flequillo largo, texturizado y lleno de movimiento irrumpió para reclamar de inmediato el trono de las tendencias de belleza. Atrás han quedado los cortes rígidos, milimetrados, o las frentes totalmente despejadas; esta temporada, el misterio, la frescura y la sofisticación toman el control absoluto.

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El corte de flequillo texturizado de la actriz marcó tendencia en la industria de la moda global (@nicolekidman)

El renacer de un ícono: el flequillo de cortina

El universo de la belleza es maravillosamente cíclico, pero rara vez una tendencia del pasado regresa con tanta fuerza y con una sofisticación tan bien lograda. El flequillo de cortina (o curtain bangs) ha dejado de ser un mero recuerdo nostálgico de la década de los setenta para erigirse como el corte de pelo más demandado en los salones de belleza a nivel global.

Al decantarse por un diseño que se abre sutilmente en el centro, la aclamada actriz consigue que su rostro reciba una iluminación estratégica envidiable. Este marco natural suaviza sus facciones más marcadas y le aporta un aire de juventud y frescura innegable, sin importar el evento al que asista.

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Es considerado el corte de la temporada precisamente por su inmensa capacidad para democratizar la belleza: favorece a una gran mayoría de rostros y ofrece una transformación visual impactante sin la necesidad de sacrificar el largo total o la densidad del resto de la melena.

Las claves del look de Nicole

Para comprender a fondo el fenómeno estilístico que ha desatado este look y por qué lo sigue eligiendo día tras día, es fundamental analizar la anatomía de su flequillo. No nos encontramos ante un corte horizontal, pesado y tupido que tiende a endurecer los rasgos faciales. .

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Por el contrario, el gran secreto del éxito constante de Nicole radica en la textura desfilada y la extrema ligereza del cabello. Sus puntas se presentan intencionalmente irregulares, esculpidas con técnicas de corte avanzadas para que el mechón fluya de manera orgánica, fundiéndose sin cortes bruscos con los mechones laterales.

El flequillo largo y ligero desplazó los estilos rígidos y frentes despejadas de temporadas anteriores (@nicolekidman)

La longitud del flequillo juega otro papel protagónico fundamental. Al caer de forma estudiada justo sobre la línea alta de los pómulos o rozando delicadamente las pestañas, actúa como una herramienta de contouring cien por ciento natural que eleva y resalta su envidiable estructura ósea.

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A esto se le suma un color rubio multitonal, una base vibrante que entrelaza cálidos destellos miel con matices ceniza más fríos, aportando una dimensión tridimensional incomparable. Esta técnica de coloración e iluminación profunda es vital para que el flequillo texturizado cobre vida propia, evitando que se vea plano y transformándolo en el accesorio más deslumbrante de cualquier aparición pública que realice.

Cuando la ocasión exige la máxima etiqueta y los reflectores apuntan hacia ella en la majestuosa escalinata del Met Gala o en una imponente sesión fotográfica editorial para Vogue, el mismo corte sufre una metamorfosis espectacular. Mediante un delicado trabajo de secador, aportando un volumen controlado en la raíz y puliendo estratégicamente las puntas, el flequillo adopta un aura de glamour clásico, recordando a las divas del viejo Hollywood.

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Esta versatilidad extrema justifica por qué este estilo está gobernando el año de forma indiscutida: ofrece la absoluta libertad de transitar desde la informalidad de la mañana hasta la majestuosidad de la noche sin tener que modificar la base estructural del corte.

La versatilidad del corte permite a Nicole Kidman adaptarlo tanto a eventos formales como casuales (@nicolekidman)

Cómo dominar la tendencia

Observar a una superestrella internacional lucir tan espléndida y fiel a un solo estilo puede generar dudas a la hora de dar el paso en la peluquería, pero la noticia más alentadora es que el flequillo estilo Nicole Kidman es, por su propia naturaleza, uno de los diseños más personalizables del espectro capilar. Si posees un rostro ovalado o en forma de corazón, estás de suerte: este corte es tu pareja geométrica ideal, ya que equilibra las proporciones faciales de manera casi automática, resaltando tus mejores atributos al instante.

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Para aquellas personas con un rostro más redondo o una mandíbula de líneas cuadradas, la solución es sumamente sencilla y efectiva. Tu estilista de confianza solo deberá jugar de manera estratégica con la longitud, dejando los extremos un poco más largos y pronunciando el desfilado en los laterales para afinar visualmente el contorno y estilizar el cuello.

El corte de Kidman favorece a diversos tipos de rostro y no requiere sacrificar el largo del cabello (@nicolekidman)

El único requisito innegociable para mantener vivo y vibrante este anhelado corte de moda es el compromiso con su mantenimiento. Para que esa codiciada “cortina” mantenga su gracia, su movimiento y su caída perfecta que tanto enamora en Nicole, será estrictamente necesario agendar recortes periódicos (idealmente entre cuatro y seis semanas) y aliarse con un buen spray texturizador ligero o un cepillo cilíndrico para el peinado de cada mañana. Este pequeño ritual de belleza, no obstante, es un precio ínfimo a pagar cuando el resultado final te garantiza un look supremamente moderno, dinámico y que encapsula a la perfección el codiciado espíritu estilístico de esta temporada.

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