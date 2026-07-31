Receta de ensalada de palta, papa y huevo, rápida y fácil

La preparación aporta carbohidratos de la papa, grasas de la palta y proteínas del huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ensalada de palta, papa y huevo es una preparación habitual en la cocina argentina. Su elaboración requiere pocos ingredientes y puede servirse tanto fría como a temperatura ambiente, lo que la convierte en una opción versátil para reuniones, almuerzos familiares o como acompañamiento en asados.

La receta combina hidratos de carbono aportados por la papa, grasas saludables de la palta y proteínas del huevo, lo que otorga un perfil nutricional equilibrado. Además, los ingredientes son de fácil acceso y bajo costo, por lo que la ensalada resulta práctica y conveniente para cualquier menú diario.

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Por su simpleza y capacidad para adaptarse a distintas ocasiones, esta ensalada puede complementar carnes, pescados o platos vegetarianos. Su presentación sencilla y su valor nutritivo la posicionan como una alternativa adecuada para quienes buscan incorporar preparaciones frescas y completas en la mesa cotidiana.

Receta de ensalada de palta, papa y huevo

Para preparar la ensalada de palta, papa y huevo, se deben hervir las papas hasta que estén tiernas y cortarlas en cubos. Los huevos se cocinan hasta obtener una textura firme, luego se pelan y se cortan en rodajas. La palta se abre, se retira el carozo y se corta en trozos. Todos los ingredientes se integran en un recipiente amplio.

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La mezcla se condimenta con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Opcionalmente se pueden añadir cebolla morada en láminas finas o perejil picado. El resultado es una ensalada de textura cremosa y equilibrada, que puede servirse fría o a temperatura ambiente, adecuada como plato principal o como guarnición.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Las papas deben hervirse hasta quedar tiernas y los huevos cocinarse 10 minutos para que queden duros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 papas medianas

2 paltas maduras

3 huevos

1 cebolla morada chica (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer ensalada de palta, papa y huevo, paso a paso

Hervir las papas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas (aprox. 20 minutos). Consejo: Pinchar con cuchillo, deben ceder fácilmente pero no deshacerse. Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos para que queden duros. Enfriar y pelar. Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos. Cortar las paltas al medio, quitar el carozo, pelar y cortar en cubos grandes. Pelar y cortar la cebolla morada en pluma fina (si se usa). Colocar papas, paltas, huevos cortados en rodajas y cebolla en una fuente. Consejo: Incorporar la palta al final para evitar que se deshaga. Mezclar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Volcar el aderezo sobre la ensalada. Integrar suavemente para no romper la palta ni el huevo. Decorar con perejil fresco picado y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 25 g

Proteínas: 6 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la preparación, como así también de las cantidades de cada porción

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 24 horas en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la palta se oxida y cambia textura.