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Receta de ensalada de palta, papa y huevo, rápida y fácil

Esta preparación reúne carbohidratos, proteínas y grasas saludables con ingredientes accesibles para resolver almuerzos

Cuenco con ensalada de papas, rodajas de palta, mitades de huevo cocido, aros de cebolla morada, perejil picado, pimienta y cuchara de madera.
La preparación aporta carbohidratos de la papa, grasas de la palta y proteínas del huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ensalada de palta, papa y huevo es una preparación habitual en la cocina argentina. Su elaboración requiere pocos ingredientes y puede servirse tanto fría como a temperatura ambiente, lo que la convierte en una opción versátil para reuniones, almuerzos familiares o como acompañamiento en asados.

La receta combina hidratos de carbono aportados por la papa, grasas saludables de la palta y proteínas del huevo, lo que otorga un perfil nutricional equilibrado. Además, los ingredientes son de fácil acceso y bajo costo, por lo que la ensalada resulta práctica y conveniente para cualquier menú diario.

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Por su simpleza y capacidad para adaptarse a distintas ocasiones, esta ensalada puede complementar carnes, pescados o platos vegetarianos. Su presentación sencilla y su valor nutritivo la posicionan como una alternativa adecuada para quienes buscan incorporar preparaciones frescas y completas en la mesa cotidiana.

Receta de ensalada de palta, papa y huevo

Para preparar la ensalada de palta, papa y huevo, se deben hervir las papas hasta que estén tiernas y cortarlas en cubos. Los huevos se cocinan hasta obtener una textura firme, luego se pelan y se cortan en rodajas. La palta se abre, se retira el carozo y se corta en trozos. Todos los ingredientes se integran en un recipiente amplio.

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La mezcla se condimenta con aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Opcionalmente se pueden añadir cebolla morada en láminas finas o perejil picado. El resultado es una ensalada de textura cremosa y equilibrada, que puede servirse fría o a temperatura ambiente, adecuada como plato principal o como guarnición.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Cocina con dos ollas hirviendo papas y huevos. Una tabla de madera muestra palta cortada y un cuchillo. Hay cebolla morada, perejil, aceite y limón.
Las papas deben hervirse hasta quedar tiernas y los huevos cocinarse 10 minutos para que queden duros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 3 papas medianas
  • 2 paltas maduras
  • 3 huevos
  • 1 cebolla morada chica (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Jugo de 1/2 limón
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer ensalada de palta, papa y huevo, paso a paso

  1. Hervir las papas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas (aprox. 20 minutos). Consejo: Pinchar con cuchillo, deben ceder fácilmente pero no deshacerse.
  2. Cocinar los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos para que queden duros. Enfriar y pelar.
  3. Pelar las papas y cortarlas en cubos medianos.
  4. Cortar las paltas al medio, quitar el carozo, pelar y cortar en cubos grandes.
  5. Pelar y cortar la cebolla morada en pluma fina (si se usa).
  6. Colocar papas, paltas, huevos cortados en rodajas y cebolla en una fuente. Consejo: Incorporar la palta al final para evitar que se deshaga.
  7. Mezclar aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta. Volcar el aderezo sobre la ensalada.
  8. Integrar suavemente para no romper la palta ni el huevo.
  9. Decorar con perejil fresco picado y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 14 g
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 6 g

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico en la preparación, como así también de las cantidades de cada porción

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 24 horas en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la palta se oxida y cambia textura.

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