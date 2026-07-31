Limpiar el lavarropas por dentro evita que el moho, el biofilm y el exceso de detergente manchen la ropa y dejen mal olor (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los lavarropas pueden acumular hasta 15 puntos de biofilm en su interior, según una investigación publicada en 2024 en la revista Antibiotics: hongos, bacterias y residuos de jabón que se transfieren a la ropa durante el lavado y generan manchas o mal olor persistente.

Limpiar el electrodoméstico de forma periódica no es una cuestión estética, sino de higiene efectiva, según advierten tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como distintas publicaciones científicas indexadas.

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Cómo limpiar el lavarropas por dentro para que no manche la ropa

El primer hábito tras cada uso es secar el tambor con un paño y limpiar la goma de la puerta, la zona donde mayor humedad residual se concentra. Dejar la puerta entreabierta al menos cuatro horas después de cada ciclo reduce la humedad interior a niveles que dificultan la germinación de hongos.

Un estudio de 2025 publicado en Frontiers in Microbiology detectó géneros como Aspergillus, Cladosporium y Penicillium con alta prevalencia en lavarropas domésticos, con mayor concentración en la junta de goma de la puerta de las máquinas de carga frontal.

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El cajón del detergente requiere una limpieza mensual. La OCU recomienda retirarlo, remojarlo 15 minutos en agua caliente con carbonato de sodio y frotarlo con un cepillo de cerdas suaves. El carbonato disuelve los restos secos de detergente acumulados en los conductos. Antes de reinsertarlo, hay que asegurarse de que esté completamente seco.

Para el interior del tambor, cuando la máquina no cuenta con un programa específico de autolimpieza, la OCU indica realizar un ciclo a alta temperatura con el lavarropas vacío. La investigación publicada en Antibiotics identificó 15 puntos donde el biofilm persiste, entre ellos la bomba, el filtro, la junta de goma y el tambor. El calor sostenido es una de las pocas estrategias eficaces para degradar esa matriz microbiana, lo que respalda el uso periódico de ciclos a 90 °C.

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La frecuencia para limpiar el lavarropas depende del uso, e incluye limpieza profunda cada tres o cuatro semanas, filtro cada 30 ciclos y una limpieza integral anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de jabón conviene usar para lavar mejor la ropa

La composición del detergente incide de forma directa en si la ropa sale limpia o con residuos. Nathan Kilah, profesor de la Universidad de Tasmania, advirtió en Science Alert que muchos consumidores eligen el producto por su aroma o formato sin considerar los ingredientes activos, lo que deriva en resultados insatisfactorios.

Los componentes más relevantes son las enzimas y los tensioactivos. Las enzimas actúan sobre manchas específicas: la proteasa descompone residuos proteicos como sangre o sudor; la amilasa, las manchas de almidón; la lipasa, las grasas; y la celulasa, los depósitos fibrosos que opacan los tejidos. Un artículo de revisión publicado en Heliyon confirma que cada enzima actúa exclusivamente sobre su clase de biopolímero, por lo que una fórmula multienzimática resulta más eficaz frente a manchas variadas.

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Los tensioactivos reducen la tensión superficial del agua para que penetre en las fibras y arrastre la suciedad. Una investigación de 2025 del International Journal of Biological Macromolecules reveló que ciertos tensioactivos aniónicos pueden inactivar la proteasa, mientras que los no iónicos la afectan menos. La compatibilidad entre tensioactivos y enzimas dentro de una misma fórmula condiciona la eficacia real del producto.

Kilah señala además que usar más detergente del indicado es una de las causas más frecuentes de residuos sobre las prendas: el exceso no se elimina por completo durante el enjuague, sobre todo en ciclos fríos o cortos. En zonas con agua dura —por encima de 150 partes por millón de calcio— conviene agregar un ablandador o elegir un detergente formulado para esas condiciones.

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Cada cuánto debería limpiar mi lavarropas

La frecuencia depende del uso. Para quienes realizan más de cinco cargas semanales, un ciclo de limpieza profunda cada tres o cuatro semanas es lo recomendable. Para un uso menor, basta con una limpieza mensual del tambor y el cajón del detergente.

La limpieza del filtro, ubicado por lo general en el panel frontal inferior, puede hacerse de forma trimestral o cada 30 ciclos. Al abrirlo, suelen escurrir entre uno y dos litros de agua estancada con fragmentos de biofilm, pelusa e hilos; hay que enjuagar el filtro bajo agua caliente y reinsertarlo seco.

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Otro estudio de Frontiers in Microbiology demostró que los lavarropas domésticos pueden albergar patógenos oportunistas como Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae en concentraciones superiores a las registradas en inodoros.

El lavado a bajas temperaturas favorece además la proliferación de bacterias formadoras de biofilm en las prendas, según determinó esa misma investigación.