6 usos sorprendentes del papel manteca para simplificar la limpieza del hogar

El papel de horno aprovecha su recubrimiento de silicona para reducir la fricción en tareas domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay productos que están en la mayoría de las casas. El papel de horno, también llamado manteca o vehetal es uno de ellos: la mayoría lo reserva para asar verduras o evitar que las galletas se peguen a la bandeja.

Lo que pocos saben es que su recubrimiento antiadherente de silicona lo convierte en un aliado inesperado para la limpieza del baño, el cuidado de la ropa y la organización del congelador.

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Un producto común del hogar suma usos prácticos para limpiar, proteger y organizar distintas zonas de la casa sin recurrir a soluciones específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertas en organización y limpieza vienen demostrando que este producto tiene una premisa clara: resolver problemas domésticos con lo que ya hay en casa. El papel de horno sirve para limpiar el baño, proteger prendas y conservar alimentos, entre otros usos, según publicó el medio especializado El Mueble.

El fundamento detrás de estos trucos lo explica la propia publicación: el papel de horno lleva un recubrimiento antiadherente de silicona que le permite soportar altas temperaturas y reducir la fricción. Esa misma propiedad lo hace útil sobre superficies metálicas, cristales y telas, siempre como complemento del mantenimiento habitual, no como sustituto de productos específicos de limpieza profunda.

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1. Grifos más brillantes y con menos cal

La limpieza de grifos mejora cuando se aplica una capa fina que ayuda a retrasar las marcas de cal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frotar los grifos completamente secos con una bola de papel de horno, tras la limpieza habitual, deposita una película fina de silicona sobre el metal. Esa capa dificulta que las gotas de agua se adhieran y retrasa la aparición de nuevas marcas de cal.

El portal House Digest confirmó este efecto al señalar que el papel, al arrugarse, adquiere una textura que “levanta las manchas de agua dura de una forma que los limpiadores multiuso no logran”. El truco es especialmente útil en zonas con agua de alta dureza.

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2. Mampara de ducha con efecto repelente al agua

La mampara de ducha mantiene mejor su aspecto cuando el vidrio seco queda con efecto repelente al agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mampara es la superficie del baño que más rápido pierde su aspecto limpio. Pasar una bola de papel de horno por el cristal completamente seco crea un efecto hidrofóbico que mejora el deslizamiento de las gotas en las duchas posteriores.

“Funciona en todos los grifos, puertas de ducha y cualquier otra superficie donde haya manchas de agua dura”, recoge House Digest sobre este método. Las creadoras de contenido aclaran que, si la mampara acumula cal incrustada, primero es necesario tratarla con un producto específico antes de aplicar el papel como mantenimiento preventivo.

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3. Sandwichera sin restos de queso pegado

Envolver un sándwich antes de calentarlo evita que el queso fundido quede adherido a las placas de la sandwichera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien usa sandwichera con frecuencia conoce bien el problema: el queso fundido se escapa y queda adherido a las placas. La solución es envolver el sándwich en una hoja de papel de horno antes de introducirlo en el aparato.

El pan se tuesta con normalidad y los restos de queso quedan retenidos sobre el papel, sin contacto con el revestimiento antiadherente. Así se evita el raspado posterior y se prolonga la vida útil del electrodoméstico.

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4. Alimentos separados en el freezer

Separar porciones con láminas intercaladas facilita extraer solo lo necesario del freezer sin romper bloques congelados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intercalar pedazos de papel de horno entre hamburguesas, filetes o embutidos antes de congelarlos impide que las porciones se fusionen en un solo bloque.

Reynolds Brands, fabricante de referencia en productos de cocina, recomienda este método de forma expresa para “preparar o congelar comidas con antelación, de forma que sea fácil separarlas cuando llegue el momento de cocinar”. Así es posible extraer únicamente la cantidad necesaria sin descongelar el resto.

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5. Protección para prendas delicadas al planchar

El planchado de prendas delicadas se vuelve más seguro cuando se coloca una barrera entre la plancha y la tela. (Imagen ilustrativa)

Colocar una hoja de papel de horno entre la plancha y la tela actúa como barrera frente al calor directo. Jade Piper, experta en limpieza y directora de operaciones de BetterCleans, señaló al respecto que el papel “es especialmente útil para telas como la seda y el satén, o para prendas con diseños estampados”.

Consumer Reports también recoge esta práctica entre sus usos recomendados para el papel de horno fuera de la cocina. Conviene respetar la temperatura indicada para cada tejido y probar antes en una zona poco visible.

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6. Queso curado que se conserva mejor en la heladera

La conservación del queso curado mejora cuando se evita la humedad atrapada y se reemplaza el envoltorio cuando corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Envolver queso curado en film transparente puede acumular humedad y alterar su conservación. Otra opción es envolverlo de forma holgada en papel de horno y guardarlo en el cajón de las verduras del frigorífico, donde la temperatura es algo menos fría y la humedad, más estable.

El portal HowStuffWorks suma otra aplicación similar: forrar los estantes y cajones de la heladera con papel de horno para facilitar la limpieza, ya que “cuando se ensucia, simplemente se retira y se reemplaza”. En el caso del queso, conviene revisar su estado cada pocos días y cambiar el papel cuando sea necesario.

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