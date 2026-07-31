Receta de polenta con boloñesa, rápida y fácil

La polenta cremosa con salsa boloñesa ocupa un lugar habitual en las mesas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay platos que se ganan su lugar en las mesas familiares porque siempre reúnen a todos alrededor de una olla humeante. Nada más reconfortante que una buena polenta cremosa coronada con salsa boloñesa: el aroma del tomate, la carne y las especias despierta recuerdos y abre el apetito.

En Argentina, la polenta se disfruta tanto en almuerzos de domingo como en cenas rápidas de la semana, y siempre es bien recibida cuando el otoño o el invierno aprietan. La versión con boloñesa es probablemente la más popular, con raíces italianas adaptadas al paladar local. Es ideal para quienes buscan una comida sabrosa, rendidora y económica.

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Receta de polenta con boloñesa

La polenta con boloñesa consiste en una base de polenta hecha con harina de maíz instantánea, cocida hasta quedar bien cremosa, y servida con una salsa boloñesa clásica a base de carne picada, tomate y vegetales. Es una receta práctica y rápida, perfecta para resolver una comida completa en menos de 40 minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

250 gr de harina de maíz instantánea para polenta

1 l de agua

1 cubito de caldo de verduras o carne

2 cucharadas de manteca

100 gr de queso rallado

2 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana

1 zanahoria

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

400 gr de carne picada (vacuna o mixta)

500 cc de puré de tomate

1 hoja de laurel

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de azúcar (opcional)

Entre los ingredientes de la polenta se encuentran harina de maíz, caldo y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con boloñesa, paso a paso

Picar la cebolla, zanahoria, morrón y ajo en cubos pequeños. En una sartén profunda, calentar el aceite y rehogar la cebolla, zanahoria y morrón con una pizca de sal hasta que estén tiernos. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más. Sumar la carne picada y dorar bien, desgranándola con cuchara de madera. Incorporar el puré de tomate, la hoja de laurel y, si se desea, una pizca de azúcar para suavizar la acidez. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, salpimentar a gusto, revolviendo de vez en cuando. Mientras tanto, en una olla calentar el litro de agua con el cubito de caldo hasta que hierva. Verter la harina de maíz en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, siempre revolviendo, hasta que espese (5-7 minutos). Apagar el fuego e incorporar la manteca y el queso rallado a la polenta, mezclando bien. Servir la polenta caliente en platos hondos y cubrir con abundante salsa boloñesa. Terminar con más queso rallado si se desea.

Consejos técnicos:

Es fundamental verter la harina en forma de lluvia y mezclar sin parar para que la polenta quede lisa y sin grumos.

La salsa debe tener cuerpo, pero no quedar seca: si hace falta, agregar un chorrito de agua o caldo.

Usar carne picada magra para que la salsa resulte liviana, y cocinar siempre a fuego bajo una vez agregados los tomates.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 38 g

Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente bien cerrado. Se puede freezar por 1 mes (ideal congelar la salsa y la polenta por separado). Para recalentar, sumar un chorrito de agua o leche a la polenta para devolverle cremosidad.