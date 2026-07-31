Receta de polenta con boloñesa, rápida y fácil

Hay platos que se ganan su lugar en las mesas familiares porque siempre reúnen a todos alrededor de una olla humeante. Nada más reconfortante que una buena polenta cremosa coronada con salsa boloñesa: el aroma del tomate, la carne y las especias despierta recuerdos y abre el apetito.
En Argentina, la polenta se disfruta tanto en almuerzos de domingo como en cenas rápidas de la semana, y siempre es bien recibida cuando el otoño o el invierno aprietan. La versión con boloñesa es probablemente la más popular, con raíces italianas adaptadas al paladar local. Es ideal para quienes buscan una comida sabrosa, rendidora y económica.
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Receta de polenta con boloñesa
La polenta con boloñesa consiste en una base de polenta hecha con harina de maíz instantánea, cocida hasta quedar bien cremosa, y servida con una salsa boloñesa clásica a base de carne picada, tomate y vegetales. Es una receta práctica y rápida, perfecta para resolver una comida completa en menos de 40 minutos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 250 gr de harina de maíz instantánea para polenta
- 1 l de agua
- 1 cubito de caldo de verduras o carne
- 2 cucharadas de manteca
- 100 gr de queso rallado
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria
- 1 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 400 gr de carne picada (vacuna o mixta)
- 500 cc de puré de tomate
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de azúcar (opcional)
Cómo hacer polenta con boloñesa, paso a paso
- Picar la cebolla, zanahoria, morrón y ajo en cubos pequeños.
- En una sartén profunda, calentar el aceite y rehogar la cebolla, zanahoria y morrón con una pizca de sal hasta que estén tiernos.
- Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más.
- Sumar la carne picada y dorar bien, desgranándola con cuchara de madera.
- Incorporar el puré de tomate, la hoja de laurel y, si se desea, una pizca de azúcar para suavizar la acidez. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, salpimentar a gusto, revolviendo de vez en cuando.
- Mientras tanto, en una olla calentar el litro de agua con el cubito de caldo hasta que hierva.
- Verter la harina de maíz en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, siempre revolviendo, hasta que espese (5-7 minutos).
- Apagar el fuego e incorporar la manteca y el queso rallado a la polenta, mezclando bien.
- Servir la polenta caliente en platos hondos y cubrir con abundante salsa boloñesa. Terminar con más queso rallado si se desea.
Consejos técnicos:
- Es fundamental verter la harina en forma de lluvia y mezclar sin parar para que la polenta quede lisa y sin grumos.
- La salsa debe tener cuerpo, pero no quedar seca: si hace falta, agregar un chorrito de agua o caldo.
- Usar carne picada magra para que la salsa resulte liviana, y cocinar siempre a fuego bajo una vez agregados los tomates.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 410 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 38 g
- Proteínas: 22 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente bien cerrado. Se puede freezar por 1 mes (ideal congelar la salsa y la polenta por separado). Para recalentar, sumar un chorrito de agua o leche a la polenta para devolverle cremosidad.
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