Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Receta de polenta con boloñesa, rápida y fácil

El plato combina una base suave de harina de maíz instantánea con un ragú de carne, tomate y verduras, pensado para resolver un almuerzo o una cena completa, rendidora y de bajo costo

Un plato de polenta con salsa boloñesa, queso rallado y perejil fresco sobre una mesa de madera. Al lado hay pan, un vaso con vino tinto y un plato con queso rallado.
La polenta cremosa con salsa boloñesa ocupa un lugar habitual en las mesas familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay platos que se ganan su lugar en las mesas familiares porque siempre reúnen a todos alrededor de una olla humeante. Nada más reconfortante que una buena polenta cremosa coronada con salsa boloñesa: el aroma del tomate, la carne y las especias despierta recuerdos y abre el apetito.

En Argentina, la polenta se disfruta tanto en almuerzos de domingo como en cenas rápidas de la semana, y siempre es bien recibida cuando el otoño o el invierno aprietan. La versión con boloñesa es probablemente la más popular, con raíces italianas adaptadas al paladar local. Es ideal para quienes buscan una comida sabrosa, rendidora y económica.

PUBLICIDAD

Receta de polenta con boloñesa

La polenta con boloñesa consiste en una base de polenta hecha con harina de maíz instantánea, cocida hasta quedar bien cremosa, y servida con una salsa boloñesa clásica a base de carne picada, tomate y vegetales. Es una receta práctica y rápida, perfecta para resolver una comida completa en menos de 40 minutos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de harina de maíz instantánea para polenta
  • 1 l de agua
  • 1 cubito de caldo de verduras o carne
  • 2 cucharadas de manteca
  • 100 gr de queso rallado
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 400 gr de carne picada (vacuna o mixta)
  • 500 cc de puré de tomate
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de azúcar (opcional)
Un frasco de vidrio con harina de maíz amarilla, un cubito de caldo en su envoltura y un cuenco con queso rallado sobre una tabla de madera.
Entre los ingredientes de la polenta se encuentran harina de maíz, caldo y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con boloñesa, paso a paso

  1. Picar la cebolla, zanahoria, morrón y ajo en cubos pequeños.
  2. En una sartén profunda, calentar el aceite y rehogar la cebolla, zanahoria y morrón con una pizca de sal hasta que estén tiernos.
  3. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más.
  4. Sumar la carne picada y dorar bien, desgranándola con cuchara de madera.
  5. Incorporar el puré de tomate, la hoja de laurel y, si se desea, una pizca de azúcar para suavizar la acidez. Cocinar a fuego medio durante 15 minutos, salpimentar a gusto, revolviendo de vez en cuando.
  6. Mientras tanto, en una olla calentar el litro de agua con el cubito de caldo hasta que hierva.
  7. Verter la harina de maíz en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos. Cocinar a fuego bajo, siempre revolviendo, hasta que espese (5-7 minutos).
  8. Apagar el fuego e incorporar la manteca y el queso rallado a la polenta, mezclando bien.
  9. Servir la polenta caliente en platos hondos y cubrir con abundante salsa boloñesa. Terminar con más queso rallado si se desea.

Consejos técnicos:

  • Es fundamental verter la harina en forma de lluvia y mezclar sin parar para que la polenta quede lisa y sin grumos.
  • La salsa debe tener cuerpo, pero no quedar seca: si hace falta, agregar un chorrito de agua o caldo.
  • Usar carne picada magra para que la salsa resulte liviana, y cocinar siempre a fuego bajo una vez agregados los tomates.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 38 g
  • Proteínas: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente bien cerrado. Se puede freezar por 1 mes (ideal congelar la salsa y la polenta por separado). Para recalentar, sumar un chorrito de agua o leche a la polenta para devolverle cremosidad.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo limpiar el lavarropas por dentro para que no manche la ropa

El moho, el biofilm y el exceso de detergente acumulados en el tambor pueden afectar directamente la limpieza de las prendas

Cómo limpiar el lavarropas por dentro para que no manche la ropa

El microbioma del intestino podría determinar qué tan graves son las alergias alimentarias

Investigadores de los Estados Unidos encontraron que el desequilibrio bacteriano del intestino altera la respuesta inmune ante los alérgenos y agrava los síntomas en modelos animales

El microbioma del intestino podría determinar qué tan graves son las alergias alimentarias

6 usos sorprendentes del papel manteca para simplificar la limpieza del hogar

Un elemento habitual de la cocina puede convertirse en un recurso práctico para el baño, la organización y el cuidado de prendas, por su versatilidad y facilidad de uso

6 usos sorprendentes del papel manteca para simplificar la limpieza del hogar

Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

El plato combina piezas doradas con ajo, ramas frescas y jugo cítrico, y se termina con una salsa perfumada en sartén, ideal para una comida casera sin complicaciones en cualquier época del año

Receta de pollo al romero con limón, rápida y fácil

No es falta de metros, es falta de plan: así se transforma un balcón pequeño

Expertos en arquitectura e interiorismo explican cuáles son los fallos que más se repiten al decorar espacios reducidos y qué decisiones simples ayudan a ganar orden, confort y una sensación de mayor amplitud

No es falta de metros, es falta de plan: así se transforma un balcón pequeño

DEPORTES

El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos

El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos

Rúben Amorim admitió errores en el Manchester United y explicó cómo esa etapa marcó su carrera: “Aprendí mucho”

"Nadie sabe", la tajante respuesta de un miembro de la Generación Dorada inglesa sobre sus fracasos mundialistas

En medio de la crisis del fútbol, la FIFA abrió un proceso para evaluar la ampliación del Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones

Un campeón del mundo con Francia en 2018 vendió su réplica del trofeo: cuánto le pagaron

TELESHOW

Wanda Nara podrá traer al pais a sus hijas aún sin la firma de Mauro Icardi: la resolución de la Justicia Italiana

Wanda Nara podrá traer al pais a sus hijas aún sin la firma de Mauro Icardi: la resolución de la Justicia Italiana

Moria Casán presentó el trailer oficial de la serie sobre su vida: “Me impresiona estar globalizada”

Quién es Tuli Acosta: del hip-hop en Estados Unidos y el Bailando a los rumores de su relación con Luck Ra

María Susini impactó en redes con su producción más audaz: la ardiente reacción de Facundo Arana

El “Colo” Barco continúa su gira teatral después del Mundial: anoche fue a ver su cuarta obra en una semana

INFOBAE AMÉRICA

Rúben Amorim admitió errores en el Manchester United y explicó cómo esa etapa marcó su carrera: “Aprendí mucho”

Rúben Amorim admitió errores en el Manchester United y explicó cómo esa etapa marcó su carrera: “Aprendí mucho”

Cómo los estadounidenses mayores atesoran el futuro

Donald Trump afirmó que Israel está “muy contento” con el acuerdo de desarme de Hamas

"Nadie sabe", la tajante respuesta de un miembro de la Generación Dorada inglesa sobre sus fracasos mundialistas

EE. UU. activa una orden de emergencia eléctrica en 17 estados por calor extremo y crece el riesgo de apagones masivos