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Hogar con identidad: por qué los diseñadores abandonaron el estilo "perfectamente curado"

Decorar con personalidad no es cuestión de presupuesto ni de seguir tendencias. Es un proceso que arranca desde el placard y termina en los recuerdos guardados en cajas

Sofá blanco con cojines verde y rosa, manta, mesa de centro, dos velas, libro, dos consolas de madera, lámpara amarilla, tres cuadros, flores en jarrón, cuenco.
La decoración con identidad desplaza el ideal del interior perfectamente curado en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada temporada, las revistas de diseño muestran ambientes que lucen perfectos, pero que podrían pertenecer a cualquiera.

Frente a ese modelo, un número creciente de diseñadores de interiores propone otra cosa: hacer del hogar un reflejo genuino de quien lo habita, con sus colecciones, sus viajes, sus gustos y hasta sus contradicciones.

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La tendencia tiene respaldo en los datos. Según Homes and Gardens, el rasgo más compartido entre las corrientes de decoración de 2026 es el abandono de los interiores “perfectamente curados” en favor de espacios más cálidos, personales y vividos.

El placard como punto de partida

Un armario blanco organizado con ropa colgando en perchas, bolsos en estantes y zapatos en el suelo. Predominan los colores negro, blanco, beige y marrón.
El guardarropa revela la paleta y los contrastes que mejor traducen el estilo personal al hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Taniya Nayak tiene una propuesta simple para quien no sabe por dónde empezar: mirar la ropa que usa todos los días. “¿Usas monocromático habitualmente? ¿Patrones llamativos y colores intensos? ¿Algo sobrio con un accesorio que llame la atención? Ahí tienes la respuesta”, afirmó.

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Nayak aplica ese criterio en su propio departamento: su estilo personal —texturas, elegancia atemporal, paleta monocromática— se replica con exactitud en su hogar.

La lógica es sencilla: lo que una persona elige ponerse cada mañana revela sus preferencias estéticas con más precisión que cualquier test de estilo.

Las colecciones como eje del ambiente

Una estantería de madera clara llena de libros de distintos tamaños, junto a una lámpara de lava naranja encendida, fotos enmarcadas y juegos de mesa.
Las colecciones dejan de guardarse y pasan a organizar el ambiente como un eje visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el diseñador Jeff Andrews de Los Ángeles, la clave está en lo que se colecciona. Durante años reunió piezas de cerámica artesanal y, en lugar de guardarlas, diseñó un nicho especial en su estudio para exhibirlas. “El estilo personal está enraizado en las cosas que amás —las que coleccionás y que tienen un significado para vos, que querés ver todos los días”, declaró al mismo medio.

La diseñadora Meg Lonergan va en la misma dirección: guarda tarjetas de fin de año, dibujos de sus hijos y fotos de viajes, y los distribuye por las superficies de su casa junto con conchas traídas de distintas playas del mundo. Objetos que en otro contexto irían a una caja terminan, en su caso, articulando la identidad del espacio.

Lo vintage como lenguaje propio

Primer plano de una estantería con macetas, libros, un radiocasete plateado, una cámara Polaroid y un póster de "Le Château dans le Ciel".
Las piezas vintage lideran la composición y obligan al resto del espacio a adaptarse con coherencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rebekah Zaveloff, diseñadora de interiores, es otra voz que se repite en este debate: prioriza las piezas de segunda mano por sobre los muebles nuevos, y las convierte en el eje alrededor del cual organiza el resto del cuarto.

“Dejamos que esas piezas únicas lideren el camino y hacemos que el resto del ambiente funcione a su alrededor", explicó. Para los cuadros, busca marcos vintage desparejos “para que parezca que cada obra fue pasando de generación en generación”.

Esa apuesta por lo usado tiene sustento en el mercado: Homes and Gardens registró en 2026 un aumento sostenido en la demanda de antigüedades, muebles recuperados y piezas con historia frente a los productos de fabricación masiva. Desde Architectural Digest, el pronóstico de diseño para este año también anticipa un giro hacia “elementos inesperados” que priorizan la personalización por sobre la uniformidad estética.

La pared galería como archivo personal

Habitación con cama de cabecero a rayas, cojines estampados, dos mesas de noche con lámparas, varios cuadros en la pared, estantería y espejo grande.
La pared galería funciona como una cronología visual que vuelve conversación cada objeto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Jeanne Hayes defiende las galerías de pared como el lugar donde “está bien ponerse raro”. En un proyecto reciente, incluyó el cartel de campaña estudiantil del cliente, la cuenta regresiva de su casamiento y parches de boy scouts.

El resultado es una cronología visual de una vida. “Todo en la pared representa un recuerdo importante en la historia de esa persona y es un gran disparador de conversación", señaló.

El tiempo como material de diseño

Dormitorio con cuna verde, alfombra roja y beige, sillón verde, estantes empotrados, cuadro con figura negra y flor roja, lámparas y varios objetos decorativos.
La personalización prioriza elementos inesperados por encima de la uniformidad estética. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora Amy Sklar advierte sobre las expectativas de inmediatez que instalaron los programas de renovación televisiva: un espacio con identidad genuina no se logra de un día para el otro. “La superposición de materiales y objetos con significado es una maratón, no una carrera corta”, afirmó.

Su colega Anu Jain agrega la dimensión sensorial al análisis: “Los mejores interiores no solo cumplen una función; te emocionan“. Jain trabaja con materiales táctiles —yeso aplicado a mano, tapizados de bouclé o mohair, mármol con veteado pronunciado— porque entiende que la experiencia de un espacio también pasa por el tacto.

Salón amplio con sofá blanco, dos butacas verdes y dos celestes, mesa de centro de madera, alfombra, varias obras de arte, estanterías y plantas. Grandes ventanales arqueados.
El diseño con capas se construye con tiempo y se aleja de la lógica de resultados instantáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso, según la diseñadora Natalia Miyar, termina en un punto simple: confiar en el propio criterio. Cuando las elecciones responden a lo que uno genuinamente prefiere, el hogar refleja ese estilo de forma natural, sin necesidad de fórmulas ni de seguir lo que marcan las tendencias del momento.

La diseñadora Shea McGee, de Studio McGee, sintetizó ante Elle Decor que la superposición de piezas y texturas “crea un aspecto coleccionado que parece haber evolucionado de forma orgánica con el tiempo”.

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