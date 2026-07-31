Cómo hablar con un adolescente cuando cada pregunta termina en monosílabos, según una experta

Phyllis Fagell afirmó en el podcast Good Inside que los padres no deben retirarse de la vida de sus hijos durante la secundaria, sino cambiar la forma de vincularse (YouTube:@goodinside)

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En el podcast Good Inside, conducido por la doctora Sheryl Ziegler y dedicado a orientar a padres y cuidadores durante los años intermedios de la infancia, Phyllis Fagell, consejera escolar, terapeuta, periodista y oradora, habló sobre los desafíos de la secundaria y por qué los padres no deben retirarse de la vida de sus hijos en esa etapa, aunque sí vincularse con ellos de otra manera.

Fagell sostuvo que, si bien algunas características de la etapa —la inseguridad, la priorización de las amistades y los cambios físicos y emocionales— siempre existieron, el contexto actual las amplificó.

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El impacto del contexto actual en la secundaria

“Están haciendo todo esto en medio de un enorme cambio tecnológico, la introducción de las redes sociales, el hecho de que tienen que estar conectados todo el tiempo, no solo durante el día escolar, y todo queda registrado para siempre, lo quieran o no", señaló. “Y creo que todo eso, más una gran agitación social, hizo que ser un preadolescente sea mucho más difícil que antes."

La consejera escolar advirtió que los padres de chicos más pequeños llegan hoy con más información sobre pantallas y más conciencia sobre sus riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las pantallas, observó un cambio generacional entre los padres. Quienes tienen hijos más pequeños llegan con más información y más conciencia sobre los riesgos. “Los padres más jóvenes de los chicos que vienen ahora tienen la ventaja de contar con mucha más investigación, mucha más información, y son mucho más hábiles tecnológicamente“, explicó. “En cambio, los que tuvimos hijos adolescentes durante la pandemia nos estábamos abriendo camino a oscuras."

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Cómo mejorar la comunicación con los hijos

Uno de los puntos más desarrollados fue la comunicación entre padres e hijos. Fagell recomendó evitar las preguntas directas al llegar del colegio, ofrecer una merienda y dar espacio antes de intentar charlar. También pidió dejar de lado el “¿estás bien?”.

Recordó que una alumna de séptimo grado le transmitió: “Cuando los padres nos preguntan ‘¿estás bien?’, respondemos automáticamente ‘sí, estoy bien’. Y puede que lo estemos o puede que no, pero sentimos que perdimos el momento y nos resulta muy difícil volver a sacarlo."

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Phyllis Fagell recomendó mejorar la comunicación con los hijos en la secundaria al evitar preguntas directas al salir del colegio y reemplazarlas por más espacio para hablar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ziegler compartió su propia experiencia con su hijo, a quien notó más aislado al comienzo del verano. Tras varios días de preguntas insistentes, frenó y cambió de enfoque. “Le pregunté qué creía que era diferente respecto del final del año escolar, cuando había muchos más amigos alrededor. Y me dijo que creía que había otro chat grupal y que no estaba en él", contó. Reconoció que su impulso fue escribirles a otras madres para averiguar qué pasaba, pero se contuvo.

Las amistades y el acompañamiento de los padres

Fagell aportó estadísticas sobre la intensidad de los cambios en ese período: solo un tercio de las amistades del primer año de secundaria dura desde el otoño hasta la primavera, y el 12% de los alumnos de sexto grado no tiene ningún amigo. “Cada chico va a ser dejado de lado por algún amigo en la secundaria. No es personal. Están tratando de descubrir todo esto“, afirmó.

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Frente a eso, diferenció el modo de acompañar en la primaria del de la secundaria. “Con los chicos más pequeños, si tienen dificultades sociales, podés organizar una cita de juego. Si les cuesta académicamente, podés hablar con el docente. A medida que se acercan a la secundaria, ya no tienes esa misma capacidad de acción“, explicó. La consejera instó a los padres a preguntarle al hijo si quiere ayuda antes de intervenir y a ofrecer acompañamiento sin resolver el problema por él.

Las amistades en la secundaria cambian con rapidez: solo un tercio dura todo el año y el 12% de los alumnos de sexto grado no tiene ningún amigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 12 superpoderes de la resiliencia

La conversación también abordó el concepto de resiliencia como un conjunto de habilidades enseñables, eje del libro Middle School Superpowers. “La gente malentiende la resiliencia. Cree que significa que nunca te derrumbas, cuando en realidad significa que sigues poniendo un pie delante del otro, aunque te hayan dejado de lado, aunque hayas reprobado un examen", aclaró Fagell.

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Entre los 12 superpoderes que describió, destacó el super belonging —la capacidad de encontrar el propio lugar en el grupo— como el más importante para los alumnos de sexto grado. Para séptimo, señaló la autorregulación emocional como habilidad clave, dado que los chicos empiezan a buscar menos el apoyo de sus padres y más el de sus pares. Para octavo, indicó que los estudiantes se vuelven más introspectivos y comienzan a prepararse para la autonomía que exige la secundaria superior.

En Middle School Superpowers, Phyllis Fagell definió la resiliencia como una habilidad enseñable y destacó la pertenencia, la autorregulación emocional y la autonomía según cada año de la secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disfrutar la etapa sin alejarse

Fagell cerró con un llamado a disfrutar esa etapa sin abandonarla. “Mis hijos ya salieron de la secundaria, y extraño esos años de muchas maneras. Fueron desafiantes, pero también fueron muy graciosos. Y ver a tu pequeña persona convertirse en una persona más grande es realmente gratificante", dijo. “Nunca es tarde para cambiar de rumbo, reconocerlo, hablarlo y tener algo de responsabilidad. Y ojalá eso les permita a ellos también bajar la guardia y tener algo de responsabilidad."

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También subrayó que las reglas pueden modificarse en cualquier momento de la crianza. Si una dinámica no funciona o genera distancia, lo más efectivo es reconocerlo con honestidad ante el hijo, ajustar el rumbo y hablar sobre eso. Ese gesto, advirtió Fagell, suele abrir la puerta para que los propios chicos hagan lo mismo.