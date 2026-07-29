Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

Por qué el agua olvidada en el auto puede tener graves consecuencias en la salud

El CDC y la FDA llevan años advirtiendo sobre un hábito cotidiano que millones repiten sin pensarlo, y los efectos van mucho más allá de un sabor raro

La botella abierta previamente presenta más riesgos sanitarios porque el contacto bucal introduce microorganismos que se multiplican con altas temperaturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La botella abierta previamente presenta más riesgos sanitarios porque el contacto bucal introduce microorganismos que se multiplican con altas temperaturas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Beber agua de una botella que ha permanecido varias horas o días dentro de un auto expuesta al calor representa una práctica extendida en numerosos países, aunque pocos consideran sus posibles riesgos sanitarios.

Especialistas en salud pública y toxicología han advertido sobre los peligros que implica esta costumbre, señalando que el agua sometida a altas temperaturas dentro de vehículos estacionados puede convertirse en un medio propicio para el crecimiento de bacterias y para la migración de compuestos químicos desde el envase al líquido. Estas advertencias han sido documentadas por medios internacionales como el Washington Post, el New York Times y el Los Angeles Times, que consultaron a diversos expertos y citaron informes de agencias estadounidenses.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Washington Post, la mayoría de los incidentes de contaminación surgen cuando la botella ya fue abierta con anterioridad, ya que el simple contacto bucal introduce microorganismos que pueden multiplicarse rápidamente en ambientes cálidos. La temperatura dentro de un automóvil estacionado bajo el sol puede superar los 50°C (122°F), escenario que facilita la proliferación de bacterias nocivas.

El New York Times informa que “el agua en una botella reutilizada y expuesta a altas temperaturas puede volverse un caldo de cultivo para bacterias y otros patógenos”, según coinciden varios especialistas consultados. El Los Angeles Times añade que, además de los riesgos bacterianos, el calor extremo puede favorecer el desprendimiento de sustancias químicas del plástico, como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos, hacia el agua. Estas sustancias han sido objeto de preocupación internacional, ya que su exposición crónica ha sido relacionada con efectos adversos para la salud, como alteraciones hormonales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Food and Drug Administration (FDA), si bien la migración de estos compuestos bajo condiciones normales de uso no suele representar un peligro inmediato, la exposición reiterada al calor puede elevar los riesgos asociados. El Washington Post cita a toxicólogos estadounidenses que recomiendan no consumir agua de botellas plásticas que hayan permanecido en automóviles expuestas a altas temperaturas, sobre todo si presentan deformaciones, cambios de color, olor extraño o sabor inusual.

Riesgos por proliferación bacteriana y contaminación

La temperatura dentro de un automóvil estacionado al sol puede superar los 50°C y acelerar la proliferación de bacterias en el agua - REUTERS/Eduardo Munoz
La temperatura dentro de un automóvil estacionado al sol puede superar los 50°C y acelerar la proliferación de bacterias en el agua - REUTERS/Eduardo Munoz

Según el Washington Post, el principal peligro surge cuando la botella ha sido abierta previamente, ya que el contacto con la boca introduce microorganismos que, en ambientes cálidos, pueden multiplicarse de forma acelerada.

La temperatura interior de un vehículo estacionado al sol alcanza fácilmente los 50°C (122°F), lo que convierte el contenido de la botella en un entorno ideal para el desarrollo de bacterias. De acuerdo al New York Times, “el agua en una botella reutilizada y expuesta a altas temperaturas puede volverse un caldo de cultivo para bacterias y otros patógenos”, según afirman los especialistas entrevistados.

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC), autoridad sanitaria nacional en Estados Unidos, advierte que el agua almacenada en condiciones inadecuadas —especialmente tras haber estado en contacto con la boca— puede acumular bacterias como Escherichia coli o Staphylococcus aureus. La ingesta de este líquido puede provocar malestares gastrointestinales, dolor abdominal e incluso infecciones más graves en situaciones excepcionales.

Migración de compuestos plásticos y advertencias internacionales

La ingesta de agua contaminada de una botella expuesta al calor puede causar malestares gastrointestinales, dolor abdominal e infecciones en casos excepcionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ingesta de agua contaminada de una botella expuesta al calor puede causar malestares gastrointestinales, dolor abdominal e infecciones en casos excepcionales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del riesgo bacteriano, existe preocupación sobre la posible migración de sustancias químicas del envase al agua. El Los Angeles Times ha publicado que las altas temperaturas pueden favorecer el desprendimiento de compuestos como el bisfenol A (BPA) y los ftalatos. Estos químicos, presentes en algunos plásticos, han sido relacionados con efectos adversos para la salud si la exposición es frecuente y prolongada.

La FDA sostiene que el nivel de migración bajo condiciones domésticas típicas no representa un riesgo significativo, pero advierte que la exposición crónica y repetida a agua almacenada en botellas plásticas sometidas a calor extremo podría no ser inocua. El Washington Post recoge testimonios de toxicólogos que recomiendan evitar el consumo de agua que haya permanecido en vehículos, sobre todo si la botella muestra deformaciones, cambios de color o alteraciones en el olor o el sabor.

El New York Times cita a expertos en salud ambiental que enfatizan: “Aunque el riesgo inmediato es bajo, la mejor práctica es reemplazar el agua de cualquier botella que haya permanecido al sol, y nunca reutilizar botellas plásticas de un solo uso”.

Entre los segmentos clave que resaltan los especialistas se encuentra la recomendación de abstenerse de beber agua de botellas guardadas en autos por periodos prolongados, especialmente en zonas con temperaturas elevadas. Además, aconsejan utilizar recipientes reutilizables de acero inoxidable o vidrio para evitar el contacto reiterado con plásticos bajo condiciones extremas.

Temas Relacionados

PlásticoBacteriasContaminaciónSeguridad alimentariaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué la observación de aves se convirtió en tendencia entre los más jóvenes

Una encuesta del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos estimó que 96 millones de personas de 16 años o más practicaron el avistamiento de pájaros, en jardines y en salidas dedicadas, con aplicaciones como apoyo

Por qué la observación de aves se convirtió en tendencia entre los más jóvenes

Cómo varía el impacto ambiental de la alimentación dentro de un mismo país y qué factores lo explican

Un estudio internacional analizó datos de 165 naciones y detectó que la huella ambiental difiere más de cinco veces entre grupos sociales definidos por edad, sexo, nivel educativo y lugar de residencia

Cómo varía el impacto ambiental de la alimentación dentro de un mismo país y qué factores lo explican

Más allá de la mirada: un estudio vinculó el tamaño de la pupila con el miedo y la empatía

Expertos la describieron como un marcador automático difícil de controlar de forma consciente, útil para registrar reacciones auténticas en contextos sociales, y con potencial para seguimiento de condiciones emocionales

Más allá de la mirada: un estudio vinculó el tamaño de la pupila con el miedo y la empatía

Receta de carré de cerdo con puré de manzanas, rápida y fácil

La mezcla de carne jugosa y fruta ácida logra un plato rendidor, simple para cualquier día y con un resultado asociado a reuniones familiares y mesas de domingo

Receta de carré de cerdo con puré de manzanas, rápida y fácil

Receta de merluza con calabaza y brócoli asados, rápida y fácil

Esta combinación reúne proteína magra, fibra, vitaminas y minerales en una comida completa que se prepara en 30 minutos

Receta de merluza con calabaza y brócoli asados, rápida y fácil

DEPORTES

Tras el triunfo de San Lorenzo, Argentinos empata ante Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura

Tras el triunfo de San Lorenzo, Argentinos empata ante Estudiantes de Río Cuarto por la segunda fecha del Torneo Clausura

El video de la batalla campal en la final de la Liga Nicoleña: la patada por la espalda que sufrió un jugador con su hijo en brazos

Rosario Central iguala con Racing en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Clausura

El árbitro de Argentina-Suiza en el Mundial reveló detalles del partido desde adentro: de su cruce con Messi a la expulsión de Embolo

Nuevo dolor de cabeza para Boca: una figura se lesionó y quedó descartada para la revancha ante a O’Higgins por la Sudamericana

TELESHOW

Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan del verano europeo en familia: microbikini, pileta y glamour

Valentina Cervantes y Enzo Fernández disfrutan del verano europeo en familia: microbikini, pileta y glamour

A un año de su muerte, los hijos de la Locomotora Oliveras le brindaron su homenaje: “Fue una luchadora de la vida”

Quién es Mary Di, la modelo rusa que conquistó a Felipe Fort y lo acompañó en su tarde de relax en España

Mauro Icardi compartió fotos subidas de tono de la China Suárez y le dejó una declaración de amor

Ian Lucas celebró un nuevo mes de amor con su novia y publicó una romántica foto: “Te amo”

INFOBAE AMÉRICA

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero

La ILEA San Salvador inauguró un curso sobre desvío de precursores químicos

Irán propuso a Omán una fórmula de tráfico compartido para reabrir el estrecho de Ormuz

Laura Fernández visitó a los agentes del OIJ heridos tras la captura de alias “Diablo”: “Honor al que honor merece”

NVIDIA advierte que la mayoría de los agentes de inteligencia artificial fracasa al pasar de la prueba a la producción