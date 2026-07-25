Vacaciones sin pelear por el celular: cómo lograr que los chicos se alejen de las pantallas con alternativas reales

Las vacaciones suelen aumentar el tiempo de exposición a dispositivos digitales entre niños y adolescentes (Freepik)

Durante las vacaciones de invierno o verano, la escena de padres y madres discutiendo con sus hijos por el tiempo frente a las pantallas es frecuente en numerosos hogares.

Según coinciden especialistas consultados por Infobae, el problema central no radica en los dispositivos electrónicos, sino en cómo se gestiona el tiempo libre y el aburrimiento.

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El médico psiquiatra infanto juvenil y subjefe del servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Andrés Luccisano (MN 122.284), lo resumió así: “Las pantallas en sí no son el problema: se trata de objetos inertes. Sin embargo, hay que entender que están diseñadas para generar una satisfacción tan intensa que nuestro cerebro busca replicar y perpetuar. El verdadero desafío es la gestión del aburrimiento”.

Para la médica psiquiatra infanto juvenil y directora del Departamento Infanto Juvenil Ineco, Andrea Abadi (MN 76.165), la pantalla se convirtió en el estímulo más eficiente para activar el sistema dopaminérgico porque “funciona con refuerzo intermitente”.

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“Cada deslizada de pantalla es una apuesta: el cerebro no sabe de antemano si lo que viene va a ser interesante o no, y es justamente esa incertidumbre la que dispara la dopamina”, explica.

Los especialistas afirman que el problema de las pantallas en vacaciones no es el celular en sí, sino cómo los chicos gestionan el tiempo libre y el aburrimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Abadi, cuando un chico suelta el celular, el cerebro evalúa las alternativas y si lo que espera es vacío, el beneficio de desconectarse se percibe como bajo.

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Ambos especialistas resaltaron que el aburrimiento se volvió una experiencia casi intolerable para las nuevas generaciones, pero advierten que ese espacio sin estímulos es fundamental.

“Mirar el techo, no hacer nada o dejar que la mente divague —que es, dicho sea de paso, el espacio donde nacen la creatividad y la regulación emocional— compite contra un algoritmo diseñado para que jamás queramos soltar el teléfono”, señala Luccisano.

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Alternativas para reforzar vínculos y ofrecer experiencias atractivas

Ofrecer alternativas con novedad y desafío resulta más efectivo que imponer prohibiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave no está en prohibir el acceso a los dispositivos, sino en enriquecer el menú de propuestas fuera de la pantalla.

“El problema real no es la pantalla, es cuán pobre es el menú de opciones que compite con ese circuito”, subrayó Abadi. La especialista sugirió que las alternativas deben tener algún componente de novedad o desafío para resultar atractivas, ya que una propuesta completamente predecible difícilmente pueda competir con el refuerzo digital.

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En este punto, Luccisano recomendó devolverle valor a los espacios analógicos y comunitarios: “El club, la escuela, el barrio son medidas que en un futuro nos van a parecer indiscutibles, del mismo modo que hoy nos resulta natural usar el cinturón de seguridad o no fumar en espacios cerrados”.

Entre las alternativas más eficaces menciona actividades al aire libre, cocinar en familia, juegos de mesa y fomentar la vida de barrio mediante la asistencia a clubes, grupos scout o talleres creativos.

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“Promover encuentros con amigos, la asistencia a un club de barrio, grupos scout o espacios creativos les devuelve la vivencia de la grupalidad y la socialización real”, afirma.

Ambos especialistas insistieron en que el objetivo no debe ser que los adultos se conviertan en gestores exclusivos del entretenimiento, sino en acompañar el desarrollo de la autonomía. “Nuestra tarea no es gestionarles la diversión al 100%. Nuestra misión es despertar en ellos la autonomía y la capacidad creadora, enseñándoles que el bienestar es una construcción paulatina basada en hábitos saludables”, explicó Luccisano.

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El papel de los adultos: dar el ejemplo y ser coherentes

Los especialistas recomiendan que los adultos revisen su propio uso de la tecnología para dar el ejemplo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las discusiones por el uso de pantallas suelen centrarse en los chicos, pero los especialistas destacan el rol del ejemplo adulto. “La coherencia es una columna vertebral en la crianza. No podemos exigir una conducta y modelar exactamente la contraria: enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que vivimos”, enfatizó Luccisano. El psiquiatra señaló que muchas veces, los propios adultos son quienes más tiempo dedican al uso del celular en la casa.

Desde la neurociencia, Abadi aportó: “El aprendizaje por imitación es más potente que la instrucción verbal, y esto se potencia porque el adulto que también busca la próxima notificación está modelando exactamente el mismo circuito de refuerzo intermitente que se le pide al adolescente que regule. Si el mensaje verbal es ‘soltá el celular’ pero el mensaje conductual es un adulto atrapado en el mismo mecanismo dopaminérgico, el cerebro adolescente prioriza lo que ve por sobre lo que escucha”.

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Para ambos especialistas, no se trata de exigir modelos perfectos, sino de mostrar la capacidad de reflexionar y reparar cuando se comete un error. “Es vital asumir que todos los adultos de la casa somos, inevitablemente, los referentes de los más jóvenes”, remarcó Luccisano.

Cómo poner límites sanos y anticipados sin caer en la pelea

El uso excesivo de tecnología puede generar tensiones en el vínculo familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imponer límites al uso de pantallas suele ser fuente de conflicto cuando se aborda de forma improvisada o reactiva. Para Luccisano, los límites deben anticiparse, no imponerse en el momento del conflicto: " Deben ser adecuados al contexto y con margen para ser revisados o corregidos si la situación lo amerita”. En ese sentido, recomendó delimitar tiempos y espacios para el uso de pantallas antes de que comiencen las vacaciones y explicar el motivo de los límites en momentos de calma.

Abadi aportó que anticipar el límite antes de las vacaciones, no imponerlo en el momento, reduce la sensación de arbitrariedad: “Explicar brevemente el porqué, apelando a la corteza prefrontal en un momento de calma, no en medio de la descarga emocional. Dar margen de decisión dentro del límite (qué momento del día, no si se cumple o no): la sensación de agencia compite, aunque sea un poco, con la sensación de pérdida de control que genera cortar el estímulo”.

Ambos especialistas recomendaron que el límite tenga una función positiva y no solo restrictiva. “Esta hora la usamos para X en vez de ‘no podés usar el celular’”, ejemplificó Abadi. La constancia y la calma, sin renegociar en el pico del conflicto, favorecen la incorporación de límites como parte del marco de convivencia familiar.

Comprender el cerebro adolescente: por qué la pantalla resulta tan atractiva

El sistema de recompensa del cerebro adolescente es especialmente sensible a la novedad digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inquietud común es por qué los adolescentes prefieren la pantalla incluso cuando aseguran estar aburridos. Luccisano explicó: “El cerebro adolescente es sumamente receptivo a la adrenalina y al placer. Busca activamente estímulos constantes que brinden una satisfacción inmediata y de alta intensidad, pero que al mismo tiempo contengan cierta cuota de incertidumbre”. El especialista señaló que este mecanismo se asemeja al funcionamiento de las máquinas tragamonedas y explica la intensidad del vínculo digital.

Abadi coincidió y aseguró: “La dopamina no es la molécula del placer sino de la anticipación y la búsqueda, y se libera más ante la posibilidad de recompensa que ante la recompensa misma. En la adolescencia, el sistema dopaminérgico está fisiológicamente más sensible a la novedad, mientras que la corteza prefrontal —encargada de frenar el impulso y sostener una decisión como ‘dejo el celular’— todavía no está madura totalmente”. Por eso, la búsqueda de placer inmediato suele imponerse a la racionalidad en esta etapa.

Ayudar a tolerar el aburrimiento y construir hábitos saludables

El ejemplo de los adultos en la gestión del ocio determina gran parte de las conductas de los menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos adultos intentan evitar el aburrimiento de sus hijos llenando cada minuto de propuestas. No obstante, los especialistas sugirieron que tolerar el aburrimiento es fundamental para el desarrollo. Abadi lo definió como un “entrenamiento de esa misma corteza prefrontal que necesita madurar”. Resignificar el aburrimiento como el paso previo a algo propio, y no como un fracaso a resolver de inmediato, es clave.

Luccisano recomendó un diálogo abierto y no inquisidor para explorar cómo se sienten los chicos ante las pantallas y qué consecuencias perciben en su día a día. “Conversar sin colocarlos en el banquillo de los acusados es la mejor vía de entrada. Se deben clarificar los límites, explicando los motivos y los fines cuando sea necesario, aun si no llegan a comprenderlos en su totalidad. La palabra es indispensable pero no suficiente: hay que proponer alternativas concretas”.

Abadi agregó que las primeras etapas de tolerancia al aburrimiento son las más difíciles, y que es importante no ceder ante la demanda de estímulo inmediato: “Sostener la incomodidad inicial sin ceder la pantalla ni ofrecer entretenimiento instantáneo: esos primeros minutos son los más difíciles, y también los más importantes”.

El objetivo, coincidieron ambos especialistas, es promover la autonomía y la capacidad creadora. “Nuestra misión es despertar en ellos la autonomía y la capacidad creadora, enseñándoles que el bienestar es una construcción paulatina basada en hábitos saludables, y no simplemente la búsqueda de sensaciones intensas y pasajeras que suelen dejar un vacío difícil de llenar”, concluyó Luccisano.