Qué estilo de decoración sos según tu signo y cómo aplicarlo en tu casa

Male Eirin, diseñadora especializada en neurointeriorismo, revela qué materiales, colores y distribución potencian el bienestar de los últimos seis signos del zodíaco

Cada signo lleva en su interior una forma de habitar el mundo, y esa forma se expresa en los colores que elige, las texturas que busca y las sensaciones que necesita encontrar al cruzar la puerta de su casa. Como diseñadora de interiores especializada en neurointeriorismo, lo que más me apasiona de este cruce entre astrología y diseño es que no es capricho: tiene lógica. El entorno impacta directamente en el sistema nervioso, en el estado de ánimo y en la calidad del descanso.

Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tienen estilos de decoración bien definidos según su energía y sus necesidades emocionales

La semana pasada vimos que Aries necesita un espacio industrial que lo sostenga sin frenarlo —ladrillo, metal, muebles que se puedan mover—, que Tauro requiere activar todos los sentidos con textiles naturales, madera maciza y velas que huelan bien, y que Géminis precisa zonas diferenciadas dentro de su propio hogar para no perder el hilo. También repasamos que Cáncer construye refugios con alma vintage y fotos con historia, que Leo escenifica cada ambiente con un punto focal que dice “esto importa”, y que Virgo encuentra paz real en el orden minimalista, con buenas soluciones de guardado como eje central.

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Cómo decoramos dice quiénes somos, qué necesitamos y cómo queremos vivir

Ahora, la segunda mitad del zodíaco.

♎ LIBRA — Calidez controlada

Libra es el signo del equilibrio, y eso se traduce en una estética que busca la belleza sin caer en el exceso. El estilo escandinavo es su lenguaje natural: madera clara, blanco, gris suave, luz natural aprovechada al máximo.

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El equilibrio que Libra busca en la vida también lo necesita en su hogar

Pocos muebles, bien elegidos. Simetría en la distribución. Desde el neurointeriorismo, esta paleta actúa sobre el sistema nervioso de forma reguladora: los tonos neutros reducen la estimulación visual y favorecen la calma. Para Libra, que vive en tensión constante entre opciones, un espacio limpio y equilibrado es un alivio cognitivo real.

Madera clara, blanco, gris suave y distribución simétrica conforman el entorno que le da a este signo el alivio cognitivo que necesita

♏ ESCORPIO — Profundidad en capas

Escorpio no decora para los demás. Decora para sí mismo, y eso ya dice todo. Su estilo es el orgánico con paleta oscura: barro, madera oscura, piedra. Tonos profundos como el verde selva, el negro mate y el marrón tabaco. Luz tenue, rincones íntimos, cortinas que controlen la entrada de luz.

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Materiales naturales en tonos profundos, luz tenue y rincones íntimos conforman el estilo orgánico oscuro que este signo necesita para sentirse contenido

Lo que busca Escorpio en su hogar es profundidad visual: que la vista recorra el ambiente y encuentre capas. Los ambientes con estratificación visual y baja iluminación generan una sensación de contención y seguridad que este signo necesita para bajar la guardia.

Verde selva, negro mate y marrón tabaco sobre barro y madera oscura: la paleta que define el hogar de Escorpio

♐ SAGITARIO — Creatividad al máximo

Sagitario tiene el mundo en su casa, literalmente. Su estilo es el boho: textiles de distintos orígenes, colores que conviven sin pedir permiso, plantas por todos lados, objetos con historia de viaje.

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Sagitario tiene el mundo en su casa y el estilo boho lo hace posible

Sagitario no puede vivir en espacios oscuros ni cerrados; la amplitud y la luz son condición innegociable. El boho mal ejecutado parece un bazar. El boho bien hecho tiene un hilo conductor de color que unifica todo lo diverso y transforma el caos en identidad.

Textiles de distintos orígenes, plantas y objetos con historia de viaje conforman el entorno que este signo necesita, siempre que un hilo conductor de color unifique el conjunto

♑ CAPRICORNIO — Selectividad a otro nivel

Capricornio hace todo con criterio, y su casa no es la excepción. Su estilo es el moderno o contemporáneo: líneas limpias, materiales nobles como el mármol, el hormigón y la madera, paleta monocromática. Un escritorio impecable. Iluminación pensada zona por zona. Nada al azar.

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Iluminación pensada zona por zona y un escritorio impecable son dos elementos que no pueden faltar en el hogar de Capricornio

No es austeridad: es selección. Los espacios ordenados y con materiales de calidad táctil generan una respuesta de competencia y control en el cerebro, algo que Capricornio necesita sentir incluso en casa.

Mármol, hormigón, madera y una paleta monocromática conforman el estilo moderno que este signo elige con el mismo criterio que aplica a cada decisión de su vida

♒ ACUARIO — Estilo sin reglas

Acuario es el signo más difícil de decorar con fórmula y, al mismo tiempo, el más interesante. Su estilo es el maximalista: colores, estampas, capas de objetos con significado. Una pared en un color inesperado, estantes llenos de libros, arte mezclado de distintos estilos y épocas.

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El estilo maximalista, con colores inesperados, arte de distintas épocas y objetos con significado, es el único entorno donde este signo se siente verdaderamente libre

Todo con criterio, aunque ese criterio sea invisible para el resto. Acuario no sigue tendencias: las anticipa. Su casa parece la de alguien que sabe algo que los demás todavía no descubrieron.

Acuario mezcla estilos y épocas con un criterio propio que convierte su hogar en un espacio único e irrepetible

♓ PISCIS — Universo acuoso

Piscis necesita que su hogar sea un refugio del mundo exterior, un lugar donde la mente se calme y el cuerpo descanse. Su estilo es el náutico o costero: azules en todas sus versiones, blanco, arena, materiales naturales como el mimbre, el ratán y la madera. Luz suave, cortinas livianas que se muevan con el aire, una planta colgante, una fuente pequeña si el espacio lo permite.

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Azules, blanco, arena, mimbre y ratán conforman el estilo náutico que activa el sistema parasimpático y devuelve la calma a este signo sensible

El truco para Piscis es que la textura lo es todo: una pared con revoque rústico, una alfombra de fibra natural, un almohadón de lino. El ojo descansa y el sistema nervioso también.

Una alfombra de fibra natural, un almohadón de lino y una pared con revoque rústico: los elementos táctiles que el hogar de Piscis necesita para calmar el sistema nervioso

Desde el neurointeriorismo, los estímulos táctiles y visuales suaves activan el sistema parasimpático, ese que nos saca del modo alerta y nos devuelve al presente.

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Los doce signos del zodíaco tienen un estilo de decoración que responde a su forma de ser, sus necesidades emocionales y su relación con el espacio

La forma en que decoramos dice mucho más de lo que creemos: habla de cómo somos, qué necesitamos y cómo queremos sentirnos cada vez que llegamos a casa.

Fotos: Ilustrativas Infobae