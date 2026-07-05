Carlos Queiroz dejó el banquillo de Ghana tras caer ante Colombia en el Mundial 2026: estas fueron sus estadísticas

Carlos Queiroz dejó de ser el director técnico de Ghana, tras solo tres meses en el cargo - crédito Siphiwe Sibeko/Reuters

Carlos Queiroz dejó de ser el director técnico de Ghana, después de la eliminación de la Copa del Mundo a manos de la selección Colombia en los dieciseisavos de final.

El anuncio oficial lo hizo el propio entrenador portugués a través de sus redes sociales, con este mensaje: “El fútbol, ​​al igual que la vida, nos enseña una lección eterna: o ganas o aprendes. Concluyo esta etapa sintiéndome orgulloso de lo que logramos, pero también con la sana insatisfacción de quien siempre aspiró a más. Alcanzar un nivel superior nunca debe ser la meta final; debe ser el punto de partida para ambiciones aún mayores".

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La decisión sorprendió al entorno del fútbol internacional, especialmente porque Queiroz había sido contratado en abril con el objetivo específico de liderar a Ghana durante la Copa del Mundo. Ese país del cual afirmó que tiene un gran talento para el fútbol.

“El futuro de las Black Stars no se construirá únicamente sobre el terreno de juego. El éxito del equipo debe gestarse fuera de la cancha, creando el mejor entorno posible para preparar, proteger y desarrollar el extraordinario talento futbolístico de Ghana", agregó.

El desenlace llegó tras un compromiso en el que Colombia fue ampliamente superior. El único gol del encuentro fue obra de Jhon Arias, mientras que Ghana nunca logró rematar entre los tres palos, reflejo de las dificultades ofensivas que padeció durante los 90 minutos. El conjunto africano intentó sostener el orden defensivo característico de los equipos dirigidos por Queiroz, pero terminó cediendo frente al dominio colombiano.

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