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Por qué los relatos de crímenes reales “enganchan” tanto, según la psicología

Consumir estas historias puede funcionar como entrenamiento para detectar amenazas, aunque la exposición desmedida desborda los mecanismos de alerta para los que evolucionó el cerebro, advierten los expertos

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Joven con los ojos muy abiertos y manos en la cabeza en un sofá oscuro, con un bol de palomitas en primer plano. Sombras de persianas en su rostro.
La psicología evolutiva vincula el interés por el crimen real con la necesidad de comprender el peligro y anticipar amenazas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de los relatos de crímenes reales ha crecido hasta convertirse en uno de los géneros más consumidos a nivel global. En la actualidad, millones de personas acceden diariamente a documentales, series, pódcast y foros en línea dedicados a analizar casos criminales, desde asesinatos emblemáticos hasta investigaciones policiales complejas y perfiles psicológicos de delincuentes. La audiencia, que abarca diferentes edades y contextos sociales, se muestra cautivada por estos relatos, buscando comprender tanto los detalles de los hechos delictivos como las motivaciones detrás de quienes los cometen.

El artículo publicado en la revista científica ScienceDaily subraya que la atención preferente a las amenazas es una adaptación evolutiva. El cerebro humano desarrolló mecanismos específicos para detectar peligros, ya que quienes prestaban mayor atención a posibles amenazas tenían más probabilidades de sobrevivir en ambientes hostiles. Este fenómeno se traduce actualmente en una inclinación natural hacia noticias negativas y relatos de peligro y crimen. El cerebro procesa y retiene la información amenazante con mayor rapidez y profundidad que los estímulos positivos, lo que explica la popularidad de estos contenidos.

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Por su parte, Psychologies Magazine explica que esta tendencia no es un defecto, sino una estrategia de supervivencia desarrollada a lo largo de millones de años. El cerebro humano está cableado para anticipar amenazas, lo que propicia una mayor atención a situaciones potencialmente peligrosas. Esta predisposición evolutiva sigue influyendo en el consumo de información, motivando la búsqueda de historias de crímenes y sucesos alarmantes.

El atractivo de los crímenes reales: una cuestión evolutiva y social

Mujer con auriculares y micrófono en un escritorio. Escribe en un cuaderno, junto a un portátil con gráficos, papeles, taza y lámpara.
El negativity bias explica por qué la mente presta más atención a la información negativa y amenazante -. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascinación por las historias de crímenes reales no es nueva, pero su alcance se expandió con las plataformas digitales. De acuerdo con estudios citados por la revista ScienceDaily, los seres humanos desarrollaron un sesgo de atención hacia el peligro, conocido como negativity bias. Este fenómeno, documentado en la psicología cognitiva, implica que la mente procesa, recuerda y reacciona con mayor intensidad ante información negativa o amenazante que ante estímulos positivos.

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Ese análisis destacó que este sesgo se originó como una ventaja adaptativa: prestar atención a las amenazas incrementaba las probabilidades de supervivencia. En la actualidad, esa misma predisposición hace que los contenidos de crímenes reales resulten especialmente atractivos. Las historias de crímenes ofrecen detalles sobre riesgos, tácticas criminales y mecanismos de manipulación, información que puede percibirse como útil para la autoprotección.

Impacto en la salud mental: riesgos y recomendaciones de los expertos

El bienestar psicológico puede verse afectado por el consumo desmedido de relatos de crímenes reales y noticias negativas. Especialistas consultados por la revista ScienceDaily advirtieron sobre la aparición de patrones denominados Problematic News Consumption (PNC), que se manifiestan a través de una predominancia de pensamientos negativos, trastornos emocionales y alteraciones en la vida cotidiana.

Grupo de personas mirando una pantalla grande en una sala oscura donde se proyecta una escena con dos oficiales de policía.
Una parte significativa de la audiencia femenina consume crimen real para identificar señales de peligro y estrategias de defensa personal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una investigación reciente, el 17% de los adultos estadounidenses presentó niveles graves de PNC y, dentro de ese grupo, el 61% informó sentirse mal con frecuencia. Este fenómeno se asoció con la sobreexposición a contenidos negativos, incluidas las historias de crímenes reales, que incrementan la sensación de vulnerabilidad y ansiedad.

“La mente actual enfrenta amenazas de múltiples regiones y contextos a diario, lo que desborda los mecanismos de alerta para los cuales evolucionó el cerebro humano”, señaló un reporte de la revista ScienceDaily. La exposición constante a estímulos negativos puede generar fatiga informativa, episodios de estrés y una pérdida progresiva de la percepción de control, factores que afectan la salud mental.

De acuerdo con expertos, optar por relatos que incluyan contexto, análisis y herramientas de prevención resulta más favorable que consumir de manera compulsiva historias violentas. La gestión activa del consumo mediático surge como una estrategia para proteger la salud mental, especialmente en contextos de alta exposición a contenidos negativos.

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