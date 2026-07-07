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Día Mundial del Cacao: cómo preparar 7 postres que lo tienen como protagonista

Este ingrediente permite explorar sabores de distintas regiones y texturas únicas. Un repaso por ejemplos emblemáticos

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Chocolate en polvo, cacao procesado, textura fina, ingrediente dulce, repostería. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cacao es esencial en la repostería mundial, apreciado por su sabor intenso y por sus posibles beneficios para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao, ingrediente esencial en la repostería mundial, destaca por su sabor intenso y versatilidad, además de por sus posibles beneficios para la salud. Estos efectos se atribuyen a los flavanoles, que actúan como antioxidantes y ayudan a proteger los vasos sanguíneos del envejecimiento, además de la teobromina, un compuesto amargo que podría reducir la inflamación, según información de Mayo Clinic.

Taste Atlas, la reconocida guía global de gastronomía, seleccionó los postres más valorados de diferentes culturas y países que tienen al cacao como protagonista. Entre los favoritos se encuentran clásicos de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, que combinan tradición, creatividad y el característico sabor del cacao en recetas que trascienden fronteras.

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Estos postres reflejan la popularidad universal de este ingrediente y su capacidad para transformar ideas simples en preparaciones emblemáticas y muy apreciadas a nivel internacional. Un repaso en el marco del Día Mundial del Cacao.

Los mejores postres hechos con cacao, según Taste Atlas

Receta de tinginys (Lituania)

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para preparar tinginys, la mezcla descansa en heladera durante varias horas y se corta en rodajas antes de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tinginys es un postre frío, fácil y sin horno, que mezcla galletitas dulces trituradas, cacao, leche condensada y manteca, formando un rollo firme que se corta en rodajas.

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Tiempo de preparación

  • Total: 12 horas 20 minutos
  • Activo: 20 minutos (preparación y cocción)
  • Reposo: mínimo 4 horas (ideal toda la noche)

Ingredientes (para 20 porciones)

  1. 400 gr de galletitas dulces
  2. 400 gr de leche condensada
  3. 190 gr de manteca
  4. 2 cucharadas de cacao amargo en polvo
  5. 1 ½ cucharadas de cacao dulce en polvo
  6. 1 cucharada de azúcar

Cómo hacer tinginys, paso a paso

  1. Romper las galletitas en trozos grandes y chicos, mezclando ambas texturas.
  2. En una olla, derretir la manteca a fuego bajo, agregando el azúcar hasta disolver, sin hervir.
  3. Sumar los dos tipos de cacao y la leche condensada, mezclando hasta que la preparación sea homogénea y sin grumos. Apagar el fuego y dejar entibiar.
  4. Incorporar las galletitas y mezclar bien.
  5. Volcar sobre papel film, formar un rollo y envolver bien, cerrando los extremos.
  6. Llevar a la heladera al menos 4 horas (ideal: toda la noche). Cortar en rodajas para servir.

Receta de brigadeiro (Brasil)

Un plato lleno de brigadeiros de chocolate con granas, uno de ellos partido, en primer plano sobre una mesa de madera. Al fondo se observa una cocina.
El brigadeiro requiere una cocción lenta y constante hasta que la mezcla se separa del fondo de la olla, logrando su textura característica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brigadeiro es un bocadito brasileño, tipo trufa, hecho con leche condensada, cacao y manteca, cubierto con granas de chocolate.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Activo: 20 minutos
  • Enfriado: 40 minutos

Ingredientes (para 20 unidades)

  1. 395 gr de leche condensada
  2. 30 gr de cacao amargo en polvo
  3. 30 gr de manteca
  4. Granas de chocolate (cantidad necesaria)

Cómo hacer brigadeiro, paso a paso

  1. Poner la leche condensada, el cacao y la manteca en una olla de fondo grueso.
  2. Cocinar a fuego bajo, revolviendo sin parar con cuchara de madera, hasta que la mezcla se despegue del fondo (aproximadamente 10-12 minutos).
  3. Volcar la mezcla en un bowl untado con manteca y dejar enfriar completamente.
  4. Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos apenas enmantecadas.
  5. Pasar cada bolita por granas de chocolate y acomodar en pirotines.

Receta de bolo de brigadeiro (Brasil)

Bolo de brigadeiro
La preparación del bolo de brigadeiro implica hornear bizcochuelo y cocinar una crema espesa de cacao y leche condensada

El bolo de brigadeiro es una torta de capas de bizcochuelo de cacao rellena y cubierta con crema de brigadeiro y granas.

Tiempo de preparación

  • Total: 2 horas
  • Activo: 45 minutos

Ingredientes (para 12 porciones)

Bizcochuelo:

  1. 200 gr de azúcar
  2. 125 gr de manteca
  3. 3 huevos
  4. 220 gr de harina leudante
  5. 50 gr de cacao amargo en polvo
  6. 120 ml de leche
  7. 1 cdita de esencia de vainilla

Crema brigadeiro:

  1. 395 gr de leche condensada
  2. 2 cdas de cacao amargo en polvo
  3. 30 gr de manteca

Decoración:

  1. Granas de chocolate

Cómo hacer bolo de brigadeiro, paso a paso

  1. Batir manteca, azúcar y vainilla hasta cremoso. Agregar los huevos de a uno.
  2. Sumar la mitad de la harina tamizada con cacao, alternando con la leche; repetir con el resto.
  3. Volcar la mezcla en una tortera enmantecada y enharinada. Hornear a 180 °C por 30 minutos.
  4. Para la crema, cocinar leche condensada, cacao y manteca a fuego bajo, revolviendo, hasta que espese.
  5. Dejar enfriar y cortar la torta en 2 o 3 capas.
  6. Rellenar y cubrir con la crema de brigadeiro. Espolvorear con granas.

Receta de supangle (Turquía)

Postre de chocolate en copa de vidrio, cubierto con coco rallado, sobre mesa de madera, junto a una cuchara plateada.
En el supangle, la crema se cocina y se vierte sobre el bizcochuelo, logrando un postre suave y lleno de sabor a cacao (Imagen Ilustrativa Infobae)

El supangle es un postre turco frío, tipo budín, con base de trozos de bizcochuelo cubiertos por una crema espesa de cacao y leche.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Activo: 20 minutos
  • Enfriado: 40 minutos

Ingredientes (para 6 porciones)

  1. 500 ml de leche
  2. 100 gr de azúcar
  3. 30 gr de cacao amargo en polvo
  4. 40 gr de harina
  5. 1 huevo
  6. 50 gr de manteca
  7. 80 gr de chocolate amargo
  8. 150 gr de bizcochuelo (o vainillas)
  9. Frutos secos o coco rallado (opcional, para decorar)

Cómo hacer supangle, paso a paso

  1. Cortar el bizcochuelo en cubos y repartir en copas o vasos.
  2. Mezclar leche, azúcar, cacao, harina y huevo en una olla; cocinar a fuego medio y batir para evitar grumos.
  3. Cuando espese, sumar la manteca y el chocolate picado, mezclar hasta fundir. Dejar entibiar.
  4. Volcar la crema sobre el bizcochuelo.
  5. Llevar a la heladera hasta enfriar y espesar.
  6. Decorar con frutos secos o coco antes de servir.

Receta de mariánskolázeňské oplatky (República Checa)

Pila de obleas Mariánskolázeňské rellenas de chocolate sobre una mesada de madera. Un tazón con avellanas, avellanas sueltas y una taza de café.
Las mariánskolázeňské oplatky checas son obleas finas rellenas de una pasta de cacao, populares para acompañar la hora del té (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mariánskolázeňské oplatky son obleas grandes y finas, rellenas con una pasta de cacao, típicas para la hora del té.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 hora
  • Activo: 30 minutos

Ingredientes (para 10 obleas dobles)

  1. 200 gr de harina común
  2. 80 gr de azúcar
  3. 2 yemas
  4. 60 gr de manteca
  5. 1 pizca de sal
  6. 1 cdita de esencia de vainilla
  7. 60 ml de leche
  8. 100 gr de cacao amargo en polvo
  9. 50 gr de azúcar impalpable (relleno)
  10. 3 cdas de leche (relleno)
  11. 50 gr de manteca (relleno)

Cómo hacer mariánskolázeňské oplatky, paso a paso

  1. Mezclar la harina, azúcar, yemas, manteca, sal, vainilla y leche hasta obtener una masa suave.
  2. Estirar fina y cortar círculos grandes.
  3. Cocinar las obleas en sartén antiadherente, 1-2 minutos por lado.
  4. Para el relleno, batir manteca con azúcar impalpable, cacao y leche hasta formar una crema.
  5. Untar una oblea con el relleno y tapar con otra.
  6. Dejar enfriar y servir.

Receta de lamington (Australia)

Dos mitades de lamington con cobertura de chocolate y coco rallado sobre una mesada de granito con migas.
El lamington australiano es un bizcochuelo cortado en cuadrados, bañado en glaseado de cacao y rebozado en coco rallado, ideal para compartir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lamington es un cuadrado de bizcochuelo bañado en glaseado de cacao y rebozado en coco rallado.

Tiempo de preparación

  • Total: 1 día 2 horas
  • Activo: 55 minutos (incluye horneado)
  • Reposo: de 2 horas a toda la noche

Ingredientes (para 15 cuadrados)

Bizcochuelo:

  1. 125 gr de manteca
  2. 200 gr de azúcar
  3. 1/2 cdita de esencia de vainilla
  4. 3 huevos
  5. 220 gr de harina leudante
  6. 120 ml de leche

Glaseado:

  1. 300 gr de azúcar impalpable
  2. 30 gr de cacao en polvo
  3. 1 cda de manteca
  4. 120 ml de agua hirviendo

Final:

  1. 180 gr de coco rallado

Cómo hacer lamingtons, paso a paso

  1. Batir manteca, azúcar y vainilla hasta cremoso. Agregar los huevos de a uno.
  2. Incorporar la mitad de la harina y la mitad de la leche; repetir con el resto.
  3. Volcar en molde (20x30 cm) enmantecado y hornear a 180 °C por 30 minutos.
  4. Enfriar, desmoldar y tapar con un paño. Dejar reposar toda la noche.
  5. Al día siguiente, cortar en 15 cuadrados.
  6. Mezclar el azúcar impalpable, cacao, manteca y agua hirviendo hasta lograr un glaseado suave.
  7. Bañar cada cuadrado en el glaseado y luego en el coco rallado.
  8. Dejar secar en rejilla al menos 2 horas.

Receta de champorado (Filipinas)

Un tazón de champorado humeante con crema, una taza de café, nibs de cacao, azúcar y hojas verdes sobre una mesa de madera rústica.
El champorado filipino es un postre de arroz con leche y cacao, servido caliente o frío, con la opción de añadir leche condensada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El champorado es un arroz con leche y cacao, típico del desayuno filipino, servido caliente o frío.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Activo: 10 minutos

Ingredientes (para 6 porciones)

  1. 200 gr de arroz tipo doble carolina
  2. 1 litro de agua
  3. 60 gr de cacao amargo en polvo
  4. 150 gr de azúcar
  5. 400 ml de leche (puede ser leche de coco)
  6. Leche condensada (opcional, para servir)

Cómo hacer champorado, paso a paso

  1. Enjuagar el arroz y cocinar en el agua hasta que esté tierno y empiece a espesar (20-25 minutos).
  2. Disolver el cacao en un poco de agua caliente y agregar al arroz.
  3. Sumar el azúcar y la leche, mezclar bien.
  4. Cocinar a fuego bajo hasta que la mezcla esté bien cremosa (10 minutos más).
  5. Servir caliente o frío, con un chorrito de leche condensada opcional.

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