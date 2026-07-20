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Receta de hummus de remolacha, rápida y fácil

Con garbanzos, aceite de oliva, limón, ajo, tahini y la hortaliza previamente cocida, esta preparación está lista en unos 20 minutos y puede servirse como dip o guarnición para entradas, ensaladas y asados

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Cuenco de hummus de remolacha, perejil, semillas de sésamo negras. Alrededor: rodajas de limón, garbanzos, sésamo y remolachas cortadas.
El hummus de remolacha se presenta como una opción renovada para la picada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico renovado para la picada: el hummus de remolacha es ideal para sumar a una mesa de entradas o acompañar carnes asadas. Su textura cremosa y ese fondo terroso de la remolacha lo convierten en una opción fresca y diferente, perfecta para romper la rutina del típico hummus.

En Argentina, este plato se suma en reuniones informales, almuerzos livianos y, sobre todo, en mesas que buscan combinar lo saludable con lo rico. No tiene una tradición de raíces profundas, pero sí una presencia cada vez más habitual en bares, cocinas y picadas caseras, sobre todo cuando se quiere variar de las clásicas pastas y untables.

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Receta de hummus de remolacha

El hummus de remolacha es una pasta untuosa a base de garbanzos cocidos y remolacha, triturados con aceite de oliva, jugo de limón, ajo y tahini (pasta de sésamo). Es ideal como dip, para untar o acompañar ensaladas y carnes frías.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 5 minutos (si la remolacha ya está cocida, este paso es mínimo)

Ingredientes

  • 1 remolacha mediana cocida y pelada
  • 1 lata de garbanzos cocidos (400 g), escurridos
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • 3 cucharadas de jugo de limón
  • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 pizca de comino molido (opcional)
  • 1 chorrito de agua fría (si hace falta para darle textura)
Una remolacha roja cocida y pelada sobre una tabla de madera. Se observa vapor saliendo de la remolacha y gotas de agua en su superficie. Al fondo hay perejil y un cuchillo.
La receta de hummus de remolacha incluye una remolacha mediana cocida y pelada como ingrediente principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hummus de remolacha, paso a paso

  1. Cortar la remolacha en cubos y colocar en el vaso de la procesadora junto con los garbanzos escurridos.
  2. Agregar el diente de ajo, el tahini, el jugo de limón y el aceite de oliva.
  3. Procesar hasta obtener una pasta lisa y homogénea. Si queda muy espeso, sumar un poco de agua fría.
  4. Condimentar con sal, pimienta y, si se desea, una pizca de comino.
  5. Servir en un bol, decorar con un hilo de aceite de oliva y, si se quiere, semillas de sésamo o perejil picado.
  6. Consejo técnico: para lograr una textura bien cremosa, procesar al menos 2 minutos y, si hace falta, agregar el agua de a poco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como dip o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, en recipiente hermético, hasta 4 días. Se puede freezar hasta 2 meses (ideal dividir en porciones).

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