Siete reglas comunes de organización que, sin notarlo, hacen que la casa se vea más pequeña

Los expertos en organización advierten que las reglas pensadas para casas grandes no siempre funcionan en ambientes reducidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar espacios pequeños con reglas pensadas para viviendas más amplias puede producir el efecto contrario: más saturación visual, más desorden y una casa que parece todavía más reducida.

Laura Cattano, organizadora profesional y asesora de estilismo de interiores, explicó a House Beautiful que, tras vivir más de 15 años en un estudio de 335 pies cuadrados, comprobó que en los espacios pequeños las reglas básicas habituales “simplemente no se aplican”.

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1. Meter todo en cajas puede aumentar el desorden

El exceso de cajas y contenedores suma estímulos visuales y puede empujar a guardar sin revisar lo que ya se tiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tonia Tomlin, propietaria y organizadora de Sorted Out, advirtió al medio que llenar la casa de cajas o contenedores puede derivar en más acumulación. Faith Roberson, autora de What Stays and What Goes: Organize With Intention & Create Space for Grace, añadió que esos recipientes suman estímulos visuales y pueden empujar a seguir guardando objetos sin revisar el contenido.

Esa dinámica también puede llevar a comprar otra vez cosas que ya estaban en casa si revisarlas resulta incómodo, según el medio.

2. Organizar por color o microcategorías no siempre ayuda

La clasificación por colores prioriza la apariencia y puede restar practicidad cuando el espacio es limitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Audra George, propietaria de Pretty Neat: An Organizational Solution, y Amber Taggard, experta en productividad y organización y fundadora de The Organizer Chicks, coincidieron en que una clasificación demasiado minuciosa puede entorpecer la funcionalidad. En viviendas pequeñas, ordenar por apariencia también puede ocupar un espacio que serviría para otros usos.

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“Organizar por color puede resultar visualmente satisfactorio, pero a menudo obliga a la gente a organizarse en función de la apariencia y no de la utilidad”, manifestó Taggard.

George añadió que dividir los objetos en categorías muy pequeñas y específicas ocupa una parte excesiva de un espacio ya limitado.

Alyssa Trosclair, organizadora profesional certificada de Emend, propuso mantener contenedores, pero con categorías más amplias para reunir varios objetos relacionados en lugar de reservar uno para cada microcategoría.

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3. El exceso de almacenamiento vertical puede encoger el ambiente

El almacenamiento vertical ayuda solo si se aplica con medida y deja superficies libres para “respirar” el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ashley Murphy, cofundadora, directora ejecutiva y autora de NEAT Method, indicó que el almacenamiento vertical puede ser útil si se aplica con medida. Cuando se lleva al extremo, encontrar los objetos se vuelve más difícil.

Roberson explicó que, en habitaciones pequeñas, el espacio vacío ayuda a que parezcan más grandes de lo que son. Julie Brooks, propietaria de Peaceful Place Home Organizing & Transitions, recomendó elegir muebles de guardado que no superen la mitad de la pared.

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Ese margen deja superficie libre para una pieza pequeña de arte o una decoración simple y favorece una sensación de mayor amplitud.

4. Más muebles con almacenamiento no significa más amplitud

Los muebles con guardado pueden recargar paredes y hacer que el lugar se perciba más estrecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robyn Reynolds, organizadora profesional certificada y propietaria de Organize2Harmonize, y Laura Cattano cuestionaron la idea de sumar todo el mobiliario convertible posible.

Reynolds advirtió que necesitar almacenamiento no implica cubrir cada tramo de pared con muebles. Esa solución termina por recargar el ambiente y hacerlo ver más pequeño.

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Cattano añadió que ese tipo de piezas puede resultar voluminoso y complicado de montar, además de exigir más tiempo para reorganizarlo con frecuencia.

5. Las mesadas totalmente vacías no siempre son la mejor solución

Mantener algunas cosas a la vista, agrupadas con intención, puede ser más funcional que ocultarlo todo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amber Taggard rechazó la idea de que una mesada completamente despejada deba ser la meta absoluta al ordenar una vivienda pequeña. Según explicó, ocultarlo todo a veces crea más caos que dejar a la vista algunos objetos de uso diario.

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Su propuesta consiste en conservar sobre la encimera solo lo que se usa con frecuencia y agruparlo de forma intencional. Jessi Acuña, fundadora de The Tidy Armadillo, defendió un equilibrio entre funcionalidad y estética, con los objetos de uso habitual a la vista y los menos usados en armarios u otras zonas de guardado.

6. La regla de uno por uno puede perpetuar la saturación

La regla de uno por uno no reduce la saturación si el hogar ya está por encima de su límite funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sofia Martinez, experta en limpieza y directora ejecutiva de Sparkly Maid Austin, cuestionó la norma de sacar un objeto por cada nuevo ingreso. En una vivienda pequeña, sostuvo, esa fórmula puede dejar intacto un nivel de saturación que ya resulta excesivo.

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Explicó que el problema aparece cuando el hogar ya está en su límite funcional o lo ha superado. En ese escenario, sustituir una pieza por otra no reduce la carga visual ni libera espacio real.

7. Comprar contenedores antes de depurar puede ser contraproducente

Comprar contenedores antes de depurar suele terminar en recipientes de más y sin un lugar definido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ryan Eisland, cofundadora de Home + Sort, recomendó no comprar cajas antes de ordenar. A su juicio, esa compra debe llegar después de la depuración.

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Tracy McCubbin, fundadora de Dclutterfly, coincidió y explicó que ese orden permite calcular mejor cuántos contenedores hacen falta. Así se evita terminar con recipientes de más y sin un lugar claro donde guardarlos.