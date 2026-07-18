Nueve recetas fáciles para preparar la mejor picada y disfrutar la final del Mundial 2026

Las horas previas a la final del Mundial 2026 generan una expectativa que se respira en cada rincón. La rutina se transforma y las agendas se vacían: la cita futbolera reclama su lugar central en el domingo. Argentina y España se disputan la gloria y, más allá de la rivalidad, el partido promete un espectáculo que unirá a millones de fanáticos frente a la pantalla. Familias, amigos y desconocidos compartirán la tensión y la alegría, mientras los gritos, los abrazos y las cábalas se multiplican en casas, bares y clubes.
Pero el fútbol no solo se vive. También se come. La mesa se convierte en un escenario paralelo, donde las picadas para ver el Mundial despliegan su propio repertorio de sabores y texturas. El tiempo apremia y la atención se reparte entre la televisión y los platos que circulan; nadie quiere perderse una jugada ni resignar el placer de un buen bocado. Por eso, pensar en opciones prácticas, caseras y originales es tan importante como elegir la camiseta o preparar las banderas.
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Para quienes buscan sumar variedad y sorprender, a continuación, nueve recetas fáciles de picadas para preparar antes del partido y disfrutar durante el encuentro.
1. Bastones de polenta crocante
Un clásico reinventado, estos bastones dorados ofrecen una textura crujiente por fuera y suave por dentro, ideales para mojar en salsas.
Ingredientes:
- 1 taza de polenta instantánea
- 2 tazas de agua
- 25 g de manteca
- 50 g de queso rallado
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Paso a paso:
- Colocar el agua en una olla y llevar a hervor.
- Agregar la polenta en forma de lluvia, mezclar hasta que espese.
- Añadir la manteca, el queso rallado, sal y pimienta.
- Extender la mezcla sobre una fuente, dejar enfriar y cortar en bastones.
- Freír en aceite caliente hasta dorar. Servir con salsas a elección.
2. Chips de papa y batata al horno
Una alternativa saludable a las papas fritas tradicionales, con el sabor dulce de la batata.
Ingredientes:
- 2 papas medianas
- 2 batatas medianas
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal gruesa
- Pimentón ahumado
Paso a paso:
- Lavar y pelar las papas y batatas.
- Cortar en rodajas finas con cuchillo o mandolina.
- Mezclar con aceite, sal y pimentón.
- Distribuir en una placa y hornear a 200°C hasta que queden crocantes.
- Dejar enfriar antes de servir.
3. Mini bruschettas de tomate y albahaca
El pan crujiente, el tomate fresco y la albahaca forman una combinación que evoca el verano. Un clásico italiano que suma color y frescura, ideal para la previa, cuando todavía todo está por suceder.
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Ingredientes:
- 1 baguette
- 4 tomates perita
- 1 diente de ajo
- Hojas de albahaca fresca
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Cortar la baguette en rodajas finas y tostar en horno.
- Frotar con ajo cada rodaja.
- Picar los tomates en cubos, sumar albahaca picada, aceite, sal y pimienta.
- Colocar la mezcla sobre el pan tostado justo antes de servir.
4. Bocaditos de queso y aceitunas
Simples y efectivos, estos bocados se preparan en minutos y desaparecen igual de rápido. El contraste entre el queso y la aceituna entrega un sabor intenso, perfecto para calmar la ansiedad entre jugada y jugada.
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Ingredientes:
- 150 g de queso semi duro
- 100 g de aceitunas verdes sin carozo
- Palillos de madera
Paso a paso:
- Cortar el queso en cubos.
- Insertar una aceituna y un cubo de queso en cada palillo.
- Disponer en una bandeja para servir.
5. Rollitos de jamón y queso con hierbas
Fríos y suaves, estos rollitos suman verde y frescura a la mesa. El jamón abraza el queso y las hierbas aportan el toque final, para quienes prefieren sabores delicados y bocados listos para llevar a la boca.
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Ingredientes:
- 200 g de jamón cocido en fetas
- 200 g de queso cremoso
- Cebollín picado
- Pimienta negra
Paso a paso:
- Extender cada feta de jamón, untar con queso cremoso.
- Espolvorear cebollín y pimienta.
- Enrollar y cortar en porciones de 3 cm.
6. Empanaditas de copetín de carne
Nunca falla. El clásico argentino en versión mini, pensado para comer de pie, sin perderse ni un segundo del partido. La masa crocante y el relleno sabroso aseguran que la tradición diga presente en la mesa.
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Ingredientes:
- 12 tapas para empanadas de copetín
- 200 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 huevo duro
- Aceitunas picadas
- Sal, comino y pimentón
Paso a paso:
- Rehogar la cebolla y la carne en una sartén, agregar sal, comino y pimentón.
- Retirar del fuego, sumar huevo duro y aceitunas picadas.
- Rellenar las tapas, cerrar y sellar los bordes.
- Cocinar al horno hasta dorar.
7. Dip de garbanzos y limón
Fresco y untuoso, el dip de garbanzos acompaña bastones, chips y vegetales. Su sabor cítrico despierta el paladar y aporta una pausa refrescante entre los clásicos de la picada.
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Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos
- 2 cucharadas de tahini o pasta de sésamo
- Jugo de 1 limón
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Procesar los garbanzos con tahini, jugo de limón, ajo, aceite, sal y pimienta hasta obtener una pasta suave.
- Servir con un hilo de aceite de oliva y decorar con pimentón.
8. Medallones de berenjena y queso
Opción vegetariana que conquista hasta a los más clásicos. Al salir del horno, los medallones muestran su costra dorada y un corazón de queso fundido, listos para sumar color y sabor a la mesa mundialista.
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Ingredientes:
- 2 berenjenas medianas
- 150 g de queso mozzarella
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1 taza de harina
- Sal, pimienta y orégano
- Aceite de oliva
Paso a paso:
- Lavar y cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor.
- Salpimentar las rodajas y espolvorear con orégano.
- Colocar un trozo de queso entre dos rodajas para formar un “sándwich”.
- Pasar por harina, huevo batido y pan rallado.
- Disponer en una placa aceitada y rociar con un poco de aceite.
- Hornear a 200°C hasta que estén doradas y el queso se derrita.
9. Mini tartas caprese
Pequeñas y vistosas, estas tartas individuales reinterpretan la clásica caprese. Tomate, mozzarella y albahaca se combinan en bocados que suman color, frescura y variedad a la picada.
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Ingredientes:
- 1 masa de tarta (puede ser quebrada o de hojaldre)
- 2 tomates medianos
- 150 g de queso mozzarella
- 10 hojas de albahaca fresca
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Paso a paso:
- Cortar la masa en círculos y colocar en moldes para muffins o tarteletas.
- Llevar al horno unos minutos hasta que se doren levemente.
- Sacar del horno, colocar rodajas de tomate, cubos de mozzarella y hojas de albahaca.
- Salpimentar y rociar con aceite de oliva.
- Hornear hasta que el queso se derrita y la masa quede crocante.
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