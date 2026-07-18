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Nueve recetas fáciles para preparar la mejor picada y disfrutar la final del Mundial 2026

Este domingo, millones de argentinos se reunirán para seguir el partido decisivo contra España, con opciones caseras que se preparan rápido y suman sabor a la previa

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Cinco personas con camisetas de Argentina ven un partido de fútbol en un televisor. En la mesa hay queso, fiambre, aceitunas y grisines.
Pensar en opciones prácticas, caseras y originales es tan importante como elegir la camiseta o preparar las banderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las horas previas a la final del Mundial 2026 generan una expectativa que se respira en cada rincón. La rutina se transforma y las agendas se vacían: la cita futbolera reclama su lugar central en el domingo. Argentina y España se disputan la gloria y, más allá de la rivalidad, el partido promete un espectáculo que unirá a millones de fanáticos frente a la pantalla. Familias, amigos y desconocidos compartirán la tensión y la alegría, mientras los gritos, los abrazos y las cábalas se multiplican en casas, bares y clubes.

Pero el fútbol no solo se vive. También se come. La mesa se convierte en un escenario paralelo, donde las picadas para ver el Mundial despliegan su propio repertorio de sabores y texturas. El tiempo apremia y la atención se reparte entre la televisión y los platos que circulan; nadie quiere perderse una jugada ni resignar el placer de un buen bocado. Por eso, pensar en opciones prácticas, caseras y originales es tan importante como elegir la camiseta o preparar las banderas.

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Para quienes buscan sumar variedad y sorprender, a continuación, nueve recetas fáciles de picadas para preparar antes del partido y disfrutar durante el encuentro.

1. Bastones de polenta crocante

Primer plano de bastones de polenta dorados, cubiertos con queso rallado y perejil, servidos en un plato con dos cuencos de salsa en una mesa de madera.
Los bastones de polenta crocante suman una opción dorada por fuera y suave por dentro, ideal para acompañar con salsas durante la final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico reinventado, estos bastones dorados ofrecen una textura crujiente por fuera y suave por dentro, ideales para mojar en salsas.

Ingredientes:

  • 1 taza de polenta instantánea
  • 2 tazas de agua
  • 25 g de manteca
  • 50 g de queso rallado
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Paso a paso:

  1. Colocar el agua en una olla y llevar a hervor.
  2. Agregar la polenta en forma de lluvia, mezclar hasta que espese.
  3. Añadir la manteca, el queso rallado, sal y pimienta.
  4. Extender la mezcla sobre una fuente, dejar enfriar y cortar en bastones.
  5. Freír en aceite caliente hasta dorar. Servir con salsas a elección.

2. Chips de papa y batata al horno

Un cuenco de madera lleno de chips de cáscara de papa con especias y sal, junto a papas enteras y cáscaras peladas sobre una tela y madera.
Las chips de papa y batata al horno combinan crocancia y un toque dulce, con aceite de oliva, sal gruesa y pimentón ahumado para una picada más liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alternativa saludable a las papas fritas tradicionales, con el sabor dulce de la batata.

Ingredientes:

  • 2 papas medianas
  • 2 batatas medianas
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal gruesa
  • Pimentón ahumado

Paso a paso:

  1. Lavar y pelar las papas y batatas.
  2. Cortar en rodajas finas con cuchillo o mandolina.
  3. Mezclar con aceite, sal y pimentón.
  4. Distribuir en una placa y hornear a 200°C hasta que queden crocantes.
  5. Dejar enfriar antes de servir.

3. Mini bruschettas de tomate y albahaca

Primer plano de varias rebanadas de pan tostado con trozos de tomate rojo, hojas verdes de albahaca y queso blanco rallado.
Las mini bruschettas de tomate y albahaca aportan frescura y aroma, con pan tostado y un armado rápido para la previa del encuentro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan crujiente, el tomate fresco y la albahaca forman una combinación que evoca el verano. Un clásico italiano que suma color y frescura, ideal para la previa, cuando todavía todo está por suceder.

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Ingredientes:

  • 1 baguette
  • 4 tomates perita
  • 1 diente de ajo
  • Hojas de albahaca fresca
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Cortar la baguette en rodajas finas y tostar en horno.
  2. Frotar con ajo cada rodaja.
  3. Picar los tomates en cubos, sumar albahaca picada, aceite, sal y pimienta.
  4. Colocar la mezcla sobre el pan tostado justo antes de servir.

4. Bocaditos de queso y aceitunas

Aceitunas verdes y cubos de queso amarillo ensartados en palillos, ramitas de romero fresco y gotas de aceite sobre una tabla de madera oscura.
Los bocaditos de queso y aceitunas resuelven la bandeja en minutos, con cubos de queso semiduro y aceitunas verdes listos para pinchar y compartir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simples y efectivos, estos bocados se preparan en minutos y desaparecen igual de rápido. El contraste entre el queso y la aceituna entrega un sabor intenso, perfecto para calmar la ansiedad entre jugada y jugada.

Ingredientes:

  • 150 g de queso semi duro
  • 100 g de aceitunas verdes sin carozo
  • Palillos de madera

Paso a paso:

  1. Cortar el queso en cubos.
  2. Insertar una aceituna y un cubo de queso en cada palillo.
  3. Disponer en una bandeja para servir.

5. Rollitos de jamón y queso con hierbas

Diez rollos de jamón y queso con relleno blanco y hierbas verdes, algunos con perejil fresco, sobre una tabla de madera marrón.
Los rollitos de jamón y queso con hierbas ofrecen una alternativa fría, con queso cremoso, cebollín y pimienta para sumar sabor sin usar horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fríos y suaves, estos rollitos suman verde y frescura a la mesa. El jamón abraza el queso y las hierbas aportan el toque final, para quienes prefieren sabores delicados y bocados listos para llevar a la boca.

Ingredientes:

  • 200 g de jamón cocido en fetas
  • 200 g de queso cremoso
  • Cebollín picado
  • Pimienta negra

Paso a paso:

  1. Extender cada feta de jamón, untar con queso cremoso.
  2. Espolvorear cebollín y pimienta.
  3. Enrollar y cortar en porciones de 3 cm.

6. Empanaditas de copetín de carne

Empanadas de carne, algunas cortadas, perejil, un recipiente con salsa verde y una pantalla de televisión borrosa que muestra un campo de juego de fútbol.
Las empanaditas de copetín de carne llevan el clásico a formato mini, con cebolla rehogada, huevo duro y aceitunas para picar sin cortar el ritmo del partido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nunca falla. El clásico argentino en versión mini, pensado para comer de pie, sin perderse ni un segundo del partido. La masa crocante y el relleno sabroso aseguran que la tradición diga presente en la mesa.

Ingredientes:

  • 12 tapas para empanadas de copetín
  • 200 g de carne picada
  • 1 cebolla
  • 1 huevo duro
  • Aceitunas picadas
  • Sal, comino y pimentón

Paso a paso:

  1. Rehogar la cebolla y la carne en una sartén, agregar sal, comino y pimentón.
  2. Retirar del fuego, sumar huevo duro y aceitunas picadas.
  3. Rellenar las tapas, cerrar y sellar los bordes.
  4. Cocinar al horno hasta dorar.

7. Dip de garbanzos y limón

Cuenco de hummus con garbanzos, rodaja de limón y perejil. Bastones de pepino, zanahoria, pimiento rojo, chips de pan pita y medio limón.
El dip de garbanzos y limón se procesa en pocos pasos, con ajo, tahini y aceite de oliva para acompañar chips, pan tostado o bastones crocantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fresco y untuoso, el dip de garbanzos acompaña bastones, chips y vegetales. Su sabor cítrico despierta el paladar y aporta una pausa refrescante entre los clásicos de la picada.

Ingredientes:

  • 1 lata de garbanzos cocidos
  • 2 cucharadas de tahini o pasta de sésamo
  • Jugo de 1 limón
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Procesar los garbanzos con tahini, jugo de limón, ajo, aceite, sal y pimienta hasta obtener una pasta suave.
  2. Servir con un hilo de aceite de oliva y decorar con pimentón.

8. Medallones de berenjena y queso

Varias porciones de berenjena gratinadas, apiladas en una tabla de madera, con hojas de albahaca. Una porción exhibe queso blanco derretido y elástico.
Los medallones de berenjena y queso se hornean con rebozado, con mozzarella en el centro para un bocado vegetariano que sale caliente y fundido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opción vegetariana que conquista hasta a los más clásicos. Al salir del horno, los medallones muestran su costra dorada y un corazón de queso fundido, listos para sumar color y sabor a la mesa mundialista.

Ingredientes:

  • 2 berenjenas medianas
  • 150 g de queso mozzarella
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 1 taza de harina
  • Sal, pimienta y orégano
  • Aceite de oliva

Paso a paso:

  1. Lavar y cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor.
  2. Salpimentar las rodajas y espolvorear con orégano.
  3. Colocar un trozo de queso entre dos rodajas para formar un “sándwich”.
  4. Pasar por harina, huevo batido y pan rallado.
  5. Disponer en una placa aceitada y rociar con un poco de aceite.
  6. Hornear a 200°C hasta que estén doradas y el queso se derrita.

9. Mini tartas caprese

Primer plano de mini tartas con mozzarella, tomates cherry rojos y amarillos, hojas de albahaca y una salsa oscura, dispuestas en una tabla de madera.
Las mini tartas caprese suman color a la mesa, con base crocante y relleno de tomate, mozzarella y albahaca en porciones individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeñas y vistosas, estas tartas individuales reinterpretan la clásica caprese. Tomate, mozzarella y albahaca se combinan en bocados que suman color, frescura y variedad a la picada.

Ingredientes:

  • 1 masa de tarta (puede ser quebrada o de hojaldre)
  • 2 tomates medianos
  • 150 g de queso mozzarella
  • 10 hojas de albahaca fresca
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Paso a paso:

  1. Cortar la masa en círculos y colocar en moldes para muffins o tarteletas.
  2. Llevar al horno unos minutos hasta que se doren levemente.
  3. Sacar del horno, colocar rodajas de tomate, cubos de mozzarella y hojas de albahaca.
  4. Salpimentar y rociar con aceite de oliva.
  5. Hornear hasta que el queso se derrita y la masa quede crocante.

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