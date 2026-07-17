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Receta de tarta de pollo con brócoli, rápida y fácil

Una alternativa cremosa, nutritiva y rendidora para viandas, almuerzos al paso y cenas de todos los días

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Una porción de tarta de pollo y brócoli muestra la masa superior e inferior, pollo desmenuzado, brócoli y una salsa cremosa de queso.
La receta de tarta de pollo con brócoli ofrece una opción rápida y fácil para almuerzos, cenas y viandas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta casera recién hecha se reconoce por la masa tibia, el dorado parejo y un relleno cremoso. Es un clásico de los hogares argentinos que suele aparecer como opción principal en la mesa, sin depender de la hora ni del clima.

La tarta de pollo con brócoli funciona especialmente bien para quienes buscan una preparación sabrosa, práctica y nutritiva. Es habitual encontrarla en viandas, almuerzos rápidos o como recurso en la heladera para resolver la cena en minutos. Su popularidad creció también por lo fácil que resulta preparar grandes cantidades y conservar porciones listas para cualquier apuro.

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También se adapta a distintas situaciones de consumo: desde una comida de rutina hasta una cena rápida entre semana, o una mesa informal para compartir, donde conviene servir porciones que se corten fácil y se mantengan listas. En esos casos, la tarta suele elegirse por su rendimiento y por la posibilidad de prepararla con anticipación.

La clave está en la cocción: el brócoli debe quedar tierno, sin desarmarse, y el pollo cocido tiene que integrarse en trozos parejos para que la textura sea uniforme. Luego, el relleno suele completarse con cebolla y una mezcla de huevos y queso, que aporta humedad y ayuda a que la porción mantenga estructura al cortar.

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Por su practicidad, permite aprovechar sobras y sumar vegetales frescos en una comida de todos los días. También admite ajustar el sabor con especias y condimentos a gusto, sin cambiar la base de la preparación.

Receta de tarta de pollo con brócoli

Se trata de una tarta salada rellena con pollo cocido, brócoli, cebolla y una mezcla de huevos y queso, todo envuelto entre dos discos de masa para tarta. Se puede servir caliente o a temperatura ambiente, y funciona como plato principal tanto en casa como para llevar.

Primer plano de una porción de tarta de pollo con brócoli en un plato blanco, con vapor que emerge de su superficie.
La tarta de pollo con brócoli se prepara con pollo cocido, brócoli, cebolla, huevos, queso y dos discos de masa para tarta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

  • 2 discos de masa para tarta (de hojaldre o criolla)
  • 300 gr de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  • 1 brócoli mediano (aprox. 350 gr)
  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 150 gr de queso cremoso (tipo Cuartirolo o similar)
  • 50 gr de queso rallado
  • 2 cucharadas de crema de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 huevo extra para pintar la masa

Cómo hacer tarta de pollo con brócoli, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Lavar el brócoli, separar en pequeños ramilletes y hervir en agua con sal durante 3 minutos. Colar y reservar.
  3. Picar la cebolla y saltearla en una sartén con el aceite, hasta que quede transparente.
  4. Mezclar en un bol el pollo desmenuzado, el brócoli, la cebolla salteada, los huevos, el queso cremoso en cubos, el queso rallado y la crema de leche. Salpimentar y agregar nuez moscada.
  5. Forrar una tartera enmantecada con uno de los discos de masa.
  6. Volcar el relleno sobre la masa, nivelar y cubrir con el segundo disco.
  7. Sellar los bordes y realizar pequeños cortes en la superficie para que escape el vapor.
  8. Pintar la tapa con huevo batido para lograr un dorado parejo.
  9. Llevar al horno durante 35 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y crocante. Controlar que la base quede seca y crocante, no húmeda.
  10. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar y servir.
Tarta salada redonda con masa dorada, relleno de pollo deshebrado y brócoli, sobre una tabla de cortar de madera clara. Falta un trozo de la tarta.
La receta de tarta de pollo con brócoli requiere 55 minutos en total, con 20 minutos de preparación y 35 minutos de cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 4 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 2 meses, bien envuelta. Para recalentar, llevar al horno hasta que esté caliente en el centro.

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