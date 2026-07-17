Receta de hamburguesa de pollo, rápida y fácil

La hamburguesa de pollo se elabora con carne de pollo picada o procesada, huevo, pan rallado y condimentos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mesa argentina, la hamburguesa de pollo representa la síntesis perfecta entre lo práctico y lo saludable. Su textura suave y su sabor delicado la convierten en una opción elegida por quienes buscan variedad sin resignar lo casero. Este plato, cada vez más frecuente en hogares y menús de rotisería, se destaca por su versatilidad: admite desde el clásico pan con lechuga y tomate hasta acompañamientos de verduras o ensaladas frescas.

Lejos de la versión industrial o de fast food, la hamburguesa de pollo casera permite controlar ingredientes y lograr un medallón jugoso, sin aditivos y con todo el sabor del pollo fresco. Es una receta que resuelve almuerzos apurados, cenas livianas y hasta el menú de los más chicos, aportando proteínas magras y un perfil nutricional equilibrado.

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Receta de hamburguesa de pollo

La hamburguesa de pollo es un medallón elaborado a base de carne de pollo picada o procesada, mezclada con huevo, pan rallado y condimentos, que se cocina en sartén o plancha hasta quedar dorada por fuera y jugosa por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 gr de pechuga de pollo (sin piel ni hueso) 1 huevo 2 cucharadas de pan rallado 1 diente de ajo (opcional) 1 cucharada de perejil fresco picado Sal y pimienta a gusto 1 cucharada de aceite (para cocción)

La receta de hamburguesa de pollo permite controlar los ingredientes y preparar un medallón sin aditivos con pollo fresco - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hamburguesa de pollo, paso a paso

Procesar el pollo hasta obtener una pasta uniforme. Si no tenés procesadora, picá bien fino a cuchillo. En un bol, mezclar el pollo picado con el huevo, el pan rallado, el ajo picado y el perejil. Salpimentar. Formar 4 hamburguesas del mismo tamaño, presionando para que queden compactas. Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio. El aceite debe estar caliente pero no humeante. Cocinar las hamburguesas de pollo durante 4 a 5 minutos por lado, sin moverlas al principio para lograr una costra dorada. Servir calientes, acompañadas de pan, verduras frescas o la guarnición que prefieras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 hamburguesas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 6 gr

Proteínas: 25 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las hamburguesas de pollo cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. También se pueden freezar (crudas o cocidas) hasta 3 meses. Para consumir, descongelar en la heladera y recalentar bien.