Receta de hamburguesa de pollo, rápida y fácil

En la mesa argentina, la hamburguesa de pollo representa la síntesis perfecta entre lo práctico y lo saludable. Su textura suave y su sabor delicado la convierten en una opción elegida por quienes buscan variedad sin resignar lo casero. Este plato, cada vez más frecuente en hogares y menús de rotisería, se destaca por su versatilidad: admite desde el clásico pan con lechuga y tomate hasta acompañamientos de verduras o ensaladas frescas.
Lejos de la versión industrial o de fast food, la hamburguesa de pollo casera permite controlar ingredientes y lograr un medallón jugoso, sin aditivos y con todo el sabor del pollo fresco. Es una receta que resuelve almuerzos apurados, cenas livianas y hasta el menú de los más chicos, aportando proteínas magras y un perfil nutricional equilibrado.
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Receta de hamburguesa de pollo
La hamburguesa de pollo es un medallón elaborado a base de carne de pollo picada o procesada, mezclada con huevo, pan rallado y condimentos, que se cocina en sartén o plancha hasta quedar dorada por fuera y jugosa por dentro.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 500 gr de pechuga de pollo (sin piel ni hueso)
- 1 huevo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 1 diente de ajo (opcional)
- 1 cucharada de perejil fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de aceite (para cocción)
Cómo hacer hamburguesa de pollo, paso a paso
- Procesar el pollo hasta obtener una pasta uniforme. Si no tenés procesadora, picá bien fino a cuchillo.
- En un bol, mezclar el pollo picado con el huevo, el pan rallado, el ajo picado y el perejil. Salpimentar.
- Formar 4 hamburguesas del mismo tamaño, presionando para que queden compactas.
- Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio. El aceite debe estar caliente pero no humeante.
- Cocinar las hamburguesas de pollo durante 4 a 5 minutos por lado, sin moverlas al principio para lograr una costra dorada.
- Servir calientes, acompañadas de pan, verduras frescas o la guarnición que prefieras.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 hamburguesas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 6 gr
- Proteínas: 25 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las hamburguesas de pollo cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, en recipiente hermético. También se pueden freezar (crudas o cocidas) hasta 3 meses. Para consumir, descongelar en la heladera y recalentar bien.
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