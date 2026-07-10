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Receta de tacos de carne picada y palta, rápida y fácil

Una preparación lista en 25 minutos combina relleno jugoso, vegetales frescos y tortillas calientes para compartir en cualquier hogar

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Taco de carne, guacamole y tomate en plato. Manos preparan otro taco, usando cuchara. Bowls con carne, guacamole, cebolla, tomate, cilantro y salsas.
La combinación de carne vacuna, palta y especias ofrece una comida para compartir con sabores equilibrados y texturas contrastantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tacos de carne picada y palta representan una fusión de ingredientes sencillos que, en conjunto, ofrecen un plato reconfortante y sabroso, ideal para compartir en distintas ocasiones. La combinación de carne jugosa y la fruta aporta contraste de texturas y un perfil de sabor equilibrado, donde las especias realzan cada componente sin opacar la frescura de los vegetales. Esta receta se destaca por su versatilidad, permitiendo incorporar distintos acompañamientos como quesos, salsas y vegetales frescos o encurtidos.

En el contexto argentino, se consolidaron como una opción práctica y adaptable para los días fríos, gracias a la calidez de la carne y la posibilidad de consumirlos recién elaborados. Su llegada a la mesa local supuso una alternativa a las comidas rápidas tradicionales, invitando a explorar sabores de otras culturas sin perder la sencillez en la preparación. Su aceptación creció en ámbitos familiares y entre grupos de amigos, donde la modalidad de servir todos los ingredientes por separado favorece la participación y la personalización.

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La tradición de los tacos permite que cada uno elija sus ingredientes y ajuste las proporciones de acuerdo a sus preferencias, lo que aporta un carácter flexible y democrático a la propuesta. Esta costumbre, sumada a la facilidad de preparación y la disponibilidad de los insumos en cualquier época del año, los convierte en una opción recurrente para quienes buscan una comida sustanciosa, reconfortante y de rápida resolución, especialmente en jornadas invernales.

Receta de tacos de carne picada y palta

La elaboración de tacos de carne picada y palta comienza con la cocción de la carne vacuna en una sartén, utilizando especias que pueden incluir comino, pimentón, ajo y pimienta. Este proceso busca resaltar los sabores y obtener una textura jugosa y dorada, característica fundamental del relleno. Mientras tanto, la palta se prepara en cubos o láminas, lista para aportar frescura y suavidad al conjunto.

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Las tortillas, sean de trigo o maíz, se calientan justo antes de armar los tacos, lo que permite que mantengan su flexibilidad y realcen el sabor del relleno. Para completar el plato, se pueden incorporar vegetales frescos como lechuga, tomate y cebolla, además de salsas que pueden variar entre opciones suaves y picantes. Esta combinación ofrece un plato equilibrado y adaptable a distintos gustos y momentos.

Manos revolviendo carne picada con cebolla y morrón en una sartén sobre la hornalla, con una espátula de madera, cerca de hierbas frescas y aceite.
La modalidad de servir los ingredientes por separado permite personalizar los tacos y elegir proporciones según cada preferencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de carne picada vacuna
  • 8 tortillas de trigo o maíz
  • 1 palta grande y madura
  • 1 cebolla morada
  • 1 tomate grande
  • 1 morrón rojo
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite (girasol u oliva)
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta a gusto
  • Jugo de 1/2 limón
  • Cilantro o perejil fresco (opcional)
  • Salsa picante o crema (opcional)

Cómo hacer tacos de carne picada y palta, paso a paso

  1. Picar fino la cebolla, el morrón y el ajo.
  2. En una sartén amplia, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
  3. Agregar la carne picada y cocinar a fuego fuerte, rompiendo los grumos con cuchara de madera hasta que cambie de color.
  4. Sumar el ajo picado, comino, pimentón, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos más, removiendo.
  5. Retirar del fuego cuando la carne esté jugosa pero bien cocida. Reservar tapada.
  6. Cortar el tomate en cubos pequeños.
  7. Pelar y pisar la palta con tenedor, mezclar con el jugo de limón, sal y, si se desea, un poco de cilantro o perejil.
  8. Calentar las tortillas apenas en sartén o microondas para que sean maleables.
  9. Armar cada taco colocando una base de carne picada, luego tomate, la palta pisada y, si se prefiere, salsa o crema.
  10. Servir enseguida, permitiendo que cada persona arme a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones (2 tacos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380 kcal
  • Grasas: 18 gr
  • Carbohidratos: 30 gr
  • Proteínas: 22 gr+

Los datos numéricos revelados son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes en específico utilizados durante la preparación y en las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La carne cocida y la palta pisada se conservan en heladera por hasta 2 días en recipientes herméticos. Las tortillas, en bolsa cerrada, hasta 4 días. No se recomienda freezar la palta.

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