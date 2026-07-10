Core fuerte en casa: la rutina de cuatro ejercicios que transforma estabilidad y control corporal

El entrenamiento del core en casa mejora la fuerza, la estabilidad y el equilibrio sin necesidad de equipamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de core en casa puede ayudar a ganar fuerza y estabilidad a cualquier edad sin usar material extra. Según publicó GQ, ese trabajo va más allá del abdomen visible y se asocia con mejoras en la postura, la movilidad y la estabilidad, mientras PubMed recoge resultados favorables sobre el equilibrio en adultos mayores.

La propuesta difundida por el medio a partir del entrenador personal especializado en fuerza y movilidad, Alejandro Matías incluye cuatro ejercicios: plancha inversa con elevación de pierna, toque de hombros, Spider-Man y plancha lateral. Por su parte, PubMed cita un metaanálisis en adultos sanos de 60 años o más que analizó 11 estudios y encontró mejoras en el equilibrio dinámico y estático, con efectos más marcados en intervenciones de 45 minutos o más.

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Fortalecer el core no responde solo a un objetivo estético. Según GQ, un núcleo corporal fuerte puede ayudar a mejorar la postura, reducir el dolor lumbar, levantar mejor peso y caminar o correr mejor. Además, incorporar estos movimientos a la rutina habitual permite ganar movilidad, fuerza, equilibrio y estabilidad en la columna. Esa utilidad general convive con el dato que aporta PubMed: en adultos mayores sanos, el entrenamiento del core mostró resultados medibles sobre el equilibrio.

Qué se trabaja realmente al fortalecer el core

El core no equivale solo al abdomen. Según expertos citados por GQ, esa zona incluye también la región lumbar, la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la espalda. Por eso, el medio advierte que “hacer solo crunches te servirá de poco si de verdad quieres fortalecer el core”. La propuesta apunta a trabajar estabilidad y control sobre un conjunto muscular más amplio.

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El core incluye el abdomen, la región lumbar, la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la espalda, según GQ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matías compartió una rutina orientada a esos beneficios. Según el medio, su planteamiento puede servir tanto para quien busca moverse mejor como para quien quiere comprobar la solidez real de su núcleo corporal.

Qué dice la evidencia sobre equilibrio y prevención de caídas

La base científica citada en este caso se centra en los adultos mayores. Según PubMed, una revisión sistemática y metaanálisis evaluó la eficacia del entrenamiento del core sobre el equilibrio en adultos mayores sanos.

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El análisis examinó datos de 11 estudios y evaluó parámetros de equilibrio dinámico y estático. Los resultados mostraron mejoras estadísticamente significativas en la prueba de la marcha, la prueba de alcance funcional, la prueba de levantarse y andar y el apoyo sobre una pierna, de acuerdo con PubMed.

La revisión publicada en PubMed registró avances en la prueba de la marcha, el alcance funcional, levantarse y andar y el apoyo sobre una pierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejora más marcada apareció en el equilibrio dinámico, en particular en la prueba de alcance funcional. Según el resumen recogido por el repositorio, las intervenciones de 45 minutos o más ofrecieron beneficios más pronunciados que las sesiones más breves.

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El metaanálisis añade otra comparación. Según PubMed, el entrenamiento del core mostró mejores efectos que el pilates en la prueba de la marcha. Sin embargo, existe heterogeneidad entre los estudios y plantea la necesidad de ensayos más rigurosos y protocolos estandarizados para confirmar los beneficios a largo plazo y definir parámetros óptimos.

La rutina de cuatro ejercicios para hacer en casa

La rutina recogida por GQ no requiere material. Solo hace falta espacio y paciencia, porque el medio aclara que los ejercicios no son sencillos pese a no incluir mancuernas ni máquinas.

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La secuencia que difundió Alejandro Matías empieza con la plancha inversa con elevación de pierna, con 10 repeticiones. Después siguen los toques de hombros, también con 10 repeticiones.

Después del primer ejercicio, la secuencia continúa con toques de hombros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer movimiento es el Spider-Man, con 10 repeticiones. La serie se completa con la plancha lateral, con 20 segundos por lado, según el detalle publicado por GQ.

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El medio añade una indicación práctica para ajustar la exigencia. Quien lleve poco tiempo haciendo ejercicio debe empezar poco a poco, mientras que quien ya tenga experiencia puede usar esta secuencia para comprobar hasta qué punto tiene un core fuerte.

En los adultos mayores, la revisión citada por PubMed sitúa este tipo de trabajo como una opción con efectos favorables sobre el equilibrio. Ese resultado respalda su incorporación a programas orientados a prevenir caídas.

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