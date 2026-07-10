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Receta de albóndigas con tuco, rápida y fácil

La preparación combina carne picada, tomate, cebolla y morrón en una versión simple, ideal para días frescos

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Primer plano de un plato de barro con albóndigas humeantes en salsa de tomate, adornadas con perejil, junto a una barra de pan y una copa de vino tinto.
Un clásico que une generaciones: aroma a salsa, pan y recuerdos de mesa familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de un tuco casero que nos transporta directo a la cocina de la infancia: las albóndigas con tuco evocan domingos de mesa larga, charla y pan para mojar hasta la última gota de salsa. Es un plato humilde, contundente y absolutamente argentino, con esa mezcla justa de herencia italiana y toque criollo.

En Argentina, las albóndigas con tuco suelen aparecer cuando el frío aprieta, aunque para muchos son una solución salvadora en cualquier época del año. Se preparan rápido, con ingredientes que siempre hay en casa, y rinden para varios comensales. Perfecto para familias grandes o para dejar lista la vianda del día siguiente.

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Receta de albóndigas con tuco

Las albóndigas con tuco son bolitas de carne picada, condimentadas y unidas con huevo y pan rallado, que se cocinan en una salsa de tomate (tuco) sencilla. Se pueden servir solas, con arroz o con fideos, y suelen gustar tanto a chicos como a grandes.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Manos mezclando ingredientes en un bol. Sobre una encimera de cocina se ven carne molida, arroz, salsa de tomate hirviendo, cebolla, ajo, hierbas y especias.
Todo lo necesario, simple y a mano, para una comida bien casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 500 gr de carne picada vacuna
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 puñado de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo chico
  • 1 lata de tomate triturado (400 gr) o 4 tomates frescos rallados
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 hoja de laurel
  • 1 pizca de azúcar (opcional)
  • 1 chorro de agua o caldo (si hace falta)
  • Fideos secos o arroz blanco para acompañar (opcional)

Cómo hacer albóndigas con tuco, paso a paso

  1. En un bol, mezclar la carne picada con el huevo, el pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta.
  2. Formar bolitas medianas, apretando bien para que no se desarmen.
  3. Sellar las albóndigas en una sartén con una cucharada de aceite caliente, apenas para que tomen color (no es necesario cocinarlas por completo).
  4. Retirar y reservar.
  5. En una olla grande, rehogar la cebolla y el morrón picados en el resto del aceite, hasta que estén blandos.
  6. Agregar el tomate triturado, la hoja de laurel y una pizca de azúcar. Cocinar a fuego medio por 5 minutos. Si la salsa queda muy espesa, sumar un chorrito de agua o caldo.
  7. Incorporar las albóndigas a la salsa. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 15-20 minutos. No remover con cuchara, mover la olla suavemente para no romperlas.
  8. Probar y ajustar la sal. Retirar el laurel antes de servir.
  9. Servir caliente, idealmente con fideos o arroz y pan fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Primer plano de albóndigas crudas hirviendo en una salsa de tomate roja en una olla de hierro, con vapor y burbujas visibles, y una cuchara de madera.
Un plato balanceado en proteínas, calorías y energía para el día (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 15 gr
  • Carbohidratos: 18 gr
  • Proteínas: 27 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera (tapado): hasta 3 días. En freezer (en recipiente hermético): hasta 3 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo y agregar un poco de agua si la salsa se espesó mucho.

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