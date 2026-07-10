El nuevo paradigma de la alta costura en París: bordados y encajes inspirados en cuentos clásicos

El Grand Palais de París se transformó en un jardín fantástico para el desfile de Alta Costura de Chanel REUTERS/Stephane Mahe

Una pintura en directo, una pasarela convertida en jardín fantástico y un libro antiguo como detonante creativo. El desfile de Alta Costura otoño-invierno 2026/2027 de Chanel transformó el Grand Palais de París en un escenario donde los cuentos clásicos y la artesanía se cruzaron bajo la mirada de Matthieu Blazy.

El artista francés Joël Blanc, reconocido por inmortalizar en vivo a las estrellas de Roland Garros, plasmó con sus pinceles cada instante del evento, sumando un nuevo capítulo a su trayectoria y al archivo visual de la maison.

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Matthieu Blazy se inspiró en un libro antiguo hallado en la biblioteca de Gabrielle Chanel REUTERS/Stephane Mahe

Todo comenzó cuando Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, encontró un ejemplar del libro Les Fées, Contes des Contes en la biblioteca personal de Gabrielle Chanel.

Este descubrimiento llevó a Blazy a preguntarse si la vida de la fundadora de la maison podía leerse también como un cuento.

Desde ese punto de partida, la colección tomó forma en torno a relatos universales como “Jack y las habichuelas mágicas” y “Ricitos de Oro y los tres osos”, traducidos a través de prendas que esconden símbolos y secretos.

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Joël Blanc pintó en directo cada instante del desfile, sumando arte al evento REUTERS/Stephane Mahe

El desfile, un cuento en movimiento

El Grand Palais fue intervenido hasta convertirse en un jardín exuberante, con enredaderas gigantes y flores que envolvían el espacio.

La primera modelo apareció portando el libro que inspiró la colección, marcando el vínculo entre la narrativa literaria y la propuesta de moda.

Cada salida añadió un nuevo episodio visual, con detalles que evocaban cuentos clásicos: tacones cubiertos de enredaderas, bolsos en forma de oso dormido y botones que evolucionaban de patos a cisnes.

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Prendas inspiradas en relatos como “Jack y las habichuelas mágicas” y “Ricitos de Oro” REUTERS/Stephane Mahe

Chanel apostó por una escenografía inmersiva y por el valor de lo oculto. Algunos forros estaban pintados a mano, otros guardaban notas manuscritas y amuletos cosidos en su interior. La verdadera historia de cada creación no siempre se encuentra a simple vista, igual que sucede con un libro.

Ese enfoque narrativo se tradujo en cada pieza, donde los bordados, las transparencias y los encajes no solo decoraron, sino que aportaron sentido.

Joël Blanc, el arte en tiempo real

La presencia de Joël Blanc en el desfile sumó una dimensión artística adicional. Con 80 años, el pintor francés es conocido por retratar en vivo los partidos de tenis de Roland Garros. Esta vez trasladó esa destreza a la moda, pintando el desfile de Chanel mientras transcurría.

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Su intervención no solo documentó el evento, sino que también elevó la experiencia a la categoría de performance artística, fusionando pintura y moda ante los ojos de los asistentes.

Botones que mutaban de patos a cisnes aportaron simbolismo y fantasía REUTERS/Stephane Mahe

Más allá de la inspiración literaria, la colección enfatizó la excelencia técnica y la funcionalidad. Blazy reinterpretó los códigos esenciales de la maison—el tailleur, el tweed, las camelias y los bordados— dotándolos de ligereza y movimiento. Las prendas presentaron cortes que liberan el cuerpo y permiten el desplazamiento, alineándose con la visión de Gabrielle Chanel sobre la moda como aliada de la vida diaria.

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La intervención de Joël Blanc elevó la experiencia a una performance artística REUTERS/Stephane Mahe

Los talleres de le19M, donde trabajan bordadoras, plisadoras, sombrereros y orfebres, volvieron a destacar por su minuciosidad. La colección sirvió para poner en valor el extraordinario nivel técnico de los ateliers de la casa.

Blanc, célebre por retratar Roland Garros, trasladó su destreza al universo Chanel REUTERS/Stephane Mahe

Cada pieza reunió técnicas artesanales tradicionales con una narrativa que priorizó la experiencia personal sobre el espectáculo vacío.

Invitados y presencia internacional

El evento reunió a figuras como Carlota Casiraghi, Tilda Swinton, Sarah Pidgeon y los creadores audiovisuales Los Javis, quienes asistieron como parte del público internacional. La presencia de estos invitados subrayó el peso de Chanel en la agenda cultural de París y confirmó el interés global por su propuesta de Alta Costura.

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Prendas con cortes que liberan el cuerpo, alineadas con la visión de Gabrielle Chanel REUTERS/Stephane Mahe

Aunque la pasarela estuvo llena de referencias fantásticas, Blazy insistió en que la Alta Costura de Chanel está pensada para mujeres reales.

Bajo los bordados y las capas literarias, la colección presentó abrigos, trajes de sastrería y vestidos de líneas limpias, diseñados para acompañar la vida cotidiana de quienes los llevan. Así, la maison apostó por un lujo que reside en la emoción, el tiempo y el oficio.

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