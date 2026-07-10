Economía

Cómo cambia el consumo cuando juega la Selección: las compras se concentran antes del partido y luego se frenan casi por completo

Los partidos de la Selección modifican los hábitos de consumo de los argentinos: las ventas se concentran en las tres horas previas al inicio del encuentro, con mayor demanda de alimentos y bebidas, mientras que durante el juego la actividad comercial y los pagos digitales registran una fuerte caída

Guardar
Google icon
El consumo en Argentina cambia cuando juega la Selección y las compras se concentran en las tres horas previas al partido

El consumo en Argentina experimenta cambios notorios durante los partidos de la selección en la Copa del Mundo. Mientras la emoción por la “Scaloneta” y Lionel Messi domina la escena, la mayoría de las compras, según datos del sector privado, se concentran en las tres horas previas a cada encuentro. El comportamiento de los argentinos se modifica: priorizan abastecerse antes del inicio del partido y eligen ver los encuentros en casa, en reuniones familiares o con amigos.

Las estadísticas muestran que el consumo se detiene casi por completo mientras juega la selección argentina. Por ejemplo, los pagos con códigos QR en colectivos y subtes disminuyen un 35% durante el partido en comparación con un día normal. Así lo señaló en Infobae Al Amanecer la periodista Belén Escobar.

PUBLICIDAD

Según detalló, los rubros de lácteos, panadería y bebidas encabezan el crecimiento en ventas durante el periodo del Mundial.

Las ventas en supermercados y comercios de cercanía se concentran en las horas previas al partido. Este patrón se intensifica respecto de partidos anteriores, ya que el movimiento comercial creció un 30% en la previa del último encuentro de la selección, de acuerdo con los registros relevados en el sector privado.

PUBLICIDAD

Cuatro personas con camisetas de Argentina miran un partido de fútbol en televisión. Sobre una mesa hay hamburguesas, papas fritas, empanadas y bebidas.
Las ventas de alimentos y bebidas crecen antes de cada partido de la Selección, con lácteos, panadería y bebidas entre los rubros más demandados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los partidos de la selección argentina, los pagos digitales en comercios presentan una caída del 80%. Esta tendencia refleja la interrupción casi total de la actividad comercial mientras transcurre el juego. En consecuencia, las operaciones comerciales se concentran antes y después de los partidos.

Los comercios de cercanía, supermercados y aplicaciones de pedidos lideran el movimiento previo a cada partido. El consumo se incrementa especialmente en lácteos, panadería y bebidas. Las compras de último momento generan una alta demanda en las tres horas previas al inicio del encuentro. Esta dinámica provoca que los comerciantes deban atender un flujo intenso de clientes en poco tiempo, y en muchos casos, adelantan el cierre para no perderse el partido.

Preferencia por reuniones en casa

La mayoría de los argentinos elige ver los partidos en sus hogares, en reuniones familiares o de amigos. El bar aparece como segunda opción para compartir el evento, a diferencia de otros países donde los bares tienen mayor protagonismo durante la Copa del Mundo.

La costumbre de reunirse en casa y comprar a último momento se consolidó en este Mundial. El movimiento comercial previo al partido muestra un crecimiento notable respecto de encuentros anteriores.

Mesa de madera con tres platos de empanadas, una botella de vino tinto y cuatro copas llenas. Al fondo hay una bandera de Argentina.
Durante los partidos de la Selección argentina, el consumo se frena casi por completo y la actividad comercial registra una caída marcada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la “Scaloneta” y la presencia de Lionel Messi impulsan el consumo en determinados rubros y fortalecen la tendencia a organizar reuniones en el hogar. Las aplicaciones de pedidos también capitalizan este comportamiento, ya que los consumidores buscan comodidad y rapidez para abastecerse antes de los partidos.

Comparación con otros países y evolución del consumo

En comparación con otras culturas futboleras, el comportamiento argentino se distingue por la preferencia de ver los partidos en casa. Mientras en otros países se eligen más los bares y espacios públicos, en Argentina predomina el entorno familiar y de amigos para compartir la experiencia. Esta diferencia se refleja en la concentración de compras en supermercados y comercios de cercanía, así como en el uso de aplicaciones de pedidos.

El comportamiento de los consumidores durante el Mundial se caracteriza por la anticipación en las compras, la preferencia por reuniones en el hogar y la interrupción casi total del consumo durante los partidos. Esta dinámica responde a la pasión futbolera y al impacto social de la “Scaloneta” y Lionel Messi en el país.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Selección ArgentinaArgentinaConsumo MasivoPagos DigitalesInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Efecto sandwich” sobre la industria: con mayores costos y menor consumo, este año perdería más de 100.000 empleos

El sector no repunta y las empresas empiezan ajustando sus plantillas. La actividad manufacturera acumuló una contracción del 3,1% en lo que va de 2026 y se ubica un 14,5% por debajo del máximo alcanzado en 2017

“Efecto sandwich” sobre la industria: con mayores costos y menor consumo, este año perdería más de 100.000 empleos

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos en lo que va de 2026

Es la categoría de autos más demandados del mercado, pero sus precios quedaron fuera de los más accesibles. Se combinan nacionales e importados y medianos y compactos en la misma lista

Uno por uno: cuáles son y cuánto cuestan los 10 SUV más vendidos en lo que va de 2026

Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa financiero de Caputo para llegar a 2027, según un análisis privado

El ministro de Economía pretende tener un año electoral “atípico”, pero analistas encuentran puntos débiles a la hoja de ruta que marcó. La presión sobre las reservas, el mercado de capitales local y el ruido político

Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa financiero de Caputo para llegar a 2027, según un análisis privado

El vice de Caputo defendió la mejora de la economía: “Todavía hay gente que no lo siente y lo entendemos”

José Luis Daza adelantó que trabajan en medidas para facilitar el acceso al crédito en pesos y dólares. Su explicación de por qué el riesgo país va a seguir bajando

El vice de Caputo defendió la mejora de la economía: “Todavía hay gente que no lo siente y lo entendemos”

El riesgo país podría perforar el piso de los 400 puntos durante el fin de semana largo argentino

Ayer, el indicador elaborado por JP Morgan tuvo una leve baja pese al feriado local. La mayor parte de los ADR’s que cotizan en Nueva York, en cambio, cerraron con baja. El tono global fue ayer alcista tanto en Wall Street como en la apertura de Asia

El riesgo país podría perforar el piso de los 400 puntos durante el fin de semana largo argentino

DEPORTES

El vanidoso análisis de una figura de Francia tras eliminar a Marruecos: “Teníamos poco que temer”

El vanidoso análisis de una figura de Francia tras eliminar a Marruecos: “Teníamos poco que temer”

“Suena el silbato y se transforma”: las dos caras del Cuti Romero, el héroe salvaje de la selección argentina

Argentina-Suiza: cómo se vive la previa del partido en un pueblo cercano a Zúrich donde residen familias argentinas

“El equipo ha boicoteado a Cristiano Ronaldo”: la fuerte acusación de un ex campeón del mundo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

TELESHOW

María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La confesión de la Tora Villar sobre los jugadores de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá adjudica Letras del Tesoro con demanda superior a dos veces el monto colocado

Panamá adjudica Letras del Tesoro con demanda superior a dos veces el monto colocado

“Si concentran el poder, la democracia se acaba”: el fiscal general de Costa Rica denuncia presiones del Ejecutivo

John Donne, poeta inglés: “El amor construido sobre la belleza muere tan pronto como la belleza”

Ataques aéreos golpearon Irán tras los bombardeos de Estados Unidos, pero nadie se los adjudicó

Ensayan un mecanismo de geoingeniería para prevenir los daños del Fenómeno de El Niño