Cómo cambia el consumo cuando juega la Selección: las compras se concentran antes del partido y luego se frenan casi por completo

El consumo en Argentina cambia cuando juega la Selección y las compras se concentran en las tres horas previas al partido

El consumo en Argentina experimenta cambios notorios durante los partidos de la selección en la Copa del Mundo. Mientras la emoción por la “Scaloneta” y Lionel Messi domina la escena, la mayoría de las compras, según datos del sector privado, se concentran en las tres horas previas a cada encuentro. El comportamiento de los argentinos se modifica: priorizan abastecerse antes del inicio del partido y eligen ver los encuentros en casa, en reuniones familiares o con amigos.

Las estadísticas muestran que el consumo se detiene casi por completo mientras juega la selección argentina. Por ejemplo, los pagos con códigos QR en colectivos y subtes disminuyen un 35% durante el partido en comparación con un día normal. Así lo señaló en Infobae Al Amanecer la periodista Belén Escobar.

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Según detalló, los rubros de lácteos, panadería y bebidas encabezan el crecimiento en ventas durante el periodo del Mundial.

Las ventas en supermercados y comercios de cercanía se concentran en las horas previas al partido. Este patrón se intensifica respecto de partidos anteriores, ya que el movimiento comercial creció un 30% en la previa del último encuentro de la selección, de acuerdo con los registros relevados en el sector privado.

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Las ventas de alimentos y bebidas crecen antes de cada partido de la Selección, con lácteos, panadería y bebidas entre los rubros más demandados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los partidos de la selección argentina, los pagos digitales en comercios presentan una caída del 80%. Esta tendencia refleja la interrupción casi total de la actividad comercial mientras transcurre el juego. En consecuencia, las operaciones comerciales se concentran antes y después de los partidos.

Los comercios de cercanía, supermercados y aplicaciones de pedidos lideran el movimiento previo a cada partido. El consumo se incrementa especialmente en lácteos, panadería y bebidas. Las compras de último momento generan una alta demanda en las tres horas previas al inicio del encuentro. Esta dinámica provoca que los comerciantes deban atender un flujo intenso de clientes en poco tiempo, y en muchos casos, adelantan el cierre para no perderse el partido.

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Preferencia por reuniones en casa

La mayoría de los argentinos elige ver los partidos en sus hogares, en reuniones familiares o de amigos. El bar aparece como segunda opción para compartir el evento, a diferencia de otros países donde los bares tienen mayor protagonismo durante la Copa del Mundo.

La costumbre de reunirse en casa y comprar a último momento se consolidó en este Mundial. El movimiento comercial previo al partido muestra un crecimiento notable respecto de encuentros anteriores.

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Durante los partidos de la Selección argentina, el consumo se frena casi por completo y la actividad comercial registra una caída marcada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno de la “Scaloneta” y la presencia de Lionel Messi impulsan el consumo en determinados rubros y fortalecen la tendencia a organizar reuniones en el hogar. Las aplicaciones de pedidos también capitalizan este comportamiento, ya que los consumidores buscan comodidad y rapidez para abastecerse antes de los partidos.

Comparación con otros países y evolución del consumo

En comparación con otras culturas futboleras, el comportamiento argentino se distingue por la preferencia de ver los partidos en casa. Mientras en otros países se eligen más los bares y espacios públicos, en Argentina predomina el entorno familiar y de amigos para compartir la experiencia. Esta diferencia se refleja en la concentración de compras en supermercados y comercios de cercanía, así como en el uso de aplicaciones de pedidos.

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El comportamiento de los consumidores durante el Mundial se caracteriza por la anticipación en las compras, la preferencia por reuniones en el hogar y la interrupción casi total del consumo durante los partidos. Esta dinámica responde a la pasión futbolera y al impacto social de la “Scaloneta” y Lionel Messi en el país.

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