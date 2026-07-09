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Receta de arroz con azafrán y verduras, rápida y fácil

Pocas preparaciones logran combinar practicidad, color y sabor tan intensamente como este clásico del recetario argentino

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Arroz amarillo cocido con guisantes verdes, pimientos rojos y amarillos, zanahoria y tirabeques, decorado con perejil y hebras de azafrán, emite vapor en un plato marrón.
El primer paso es rehogar cebolla y morrón hasta que estén transparentes; ahí se construye el sabor base - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay aromas que nos transportan directo a la cocina de casa, y el del arroz con azafrán y verduras es uno de esos privilegios simples. El dorado vibrante del azafrán, sumado al perfume de las verduras frescas, transforma un plato humilde en una comida reconfortante, ideal para cualquier día en el que el cuerpo pide algo liviano y sabroso.

En Argentina, el arroz con azafrán y verduras suele aparecer en la mesa familiar cuando se busca un almuerzo rápido, o como guarnición colorida en reuniones informales. Es un plato que se adapta a todas las estaciones, aprovechando lo que haya en la heladera y celebrando la nobleza de los ingredientes cotidianos.

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Receta de arroz con azafrán y verduras

El arroz con azafrán y verduras consiste en arroz cocido con caldo, perfumado por hebras de azafrán y acompañado de verduras salteadas como cebolla, morrón, zanahoria y arvejas. Es una receta económica, fácil y lista en menos de 40 minutos, perfecta para cuando el tiempo apremia.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 300 gr de arroz grano largo
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo
  • 2 zanahorias
  • 1 zapallito o calabacín (opcional)
  • 1 taza de arvejas (pueden ser congeladas)
  • 1 diente de ajo
  • 1 sobrecito de azafrán o 1/4 cucharadita de hebras
  • 600 cc de caldo de verdura (casero o en cubo)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta a gusto
  • Perejil fresco picado (para terminar)
Granos de arroz, azafrán, pimentones rojo y amarillo, guisantes, zanahoria, cebolla, ajo, limón, perejil, aceite y cuchara de madera en una tabla.
Cortar las verduras en cubos pequeños garantiza que cada bocado tenga color y textura, logrando una cocción pareja - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz con azafrán y verduras, paso a paso

  1. Picar la cebolla, el morrón, las zanahorias y el zapallito en cubos pequeños. Reservar.
  2. Calentar el aceite en una cacerola amplia. Incorporar la cebolla y el morrón, y rehogar a fuego medio hasta que estén transparentes.
  3. Sumar el ajo picado y las zanahorias. Cocinar 2 minutos más, mezclando.
  4. Agregar el arroz y revolver durante 1 minuto para que absorba los sabores.
  5. Disolver el azafrán en 2 cucharadas de caldo caliente. Volcar sobre el arroz y mezclar para que tome color.
  6. Añadir el resto del caldo caliente y la sal. Cuando rompa el hervor, bajar el fuego y tapar.
  7. A los 10 minutos, incorporar el zapallito y las arvejas. Continuar la cocción tapado hasta que el arroz esté tierno y el líquido se haya absorbido (aproximadamente 10-12 minutos más).
  8. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos antes de servir. Terminar con perejil fresco y pimienta negra recién molida.

Consejo técnico: Es fundamental no remover el arroz mientras se cocina, para que no libere demasiado almidón y quede pegajoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 54 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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