Receta de tortilla de papas con cebolla, rápida y fácil

Las familias inmigrantes de la Península Ibérica llevaron la tortilla de papas con cebolla al país entre fines del siglo XIX y principios del XX - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortilla de papas con cebolla es uno de esos platos que no necesita presentación. Aparece en las mesas de los domingos, en los recreos de las cocinas familiares y en los almuerzos de semana cuando el tiempo apremia y el hambre no espera. Con pocos ingredientes y sin complicaciones, logra ese resultado que pocos platos consiguen: satisfacer a todos, desde los más chicos hasta los más exigentes de la mesa.

Hay algo casi mágico en la combinación de papas, cebolla y huevo. 3 ingredientes que por separado son humildes, pero que juntos y bien cocinados dan un plato que huele a hogar. El secreto no está en la técnica ni en los condimentos: está en el tiempo, en el fuego bajo y en la paciencia de quien cocina.

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Su origen es español, pero en Argentina la tortilla se instaló como propia. La trajeron las familias inmigrantes de la Península Ibérica a fines del siglo XIX y principios del XX, y se fue mezclando con los hábitos de la cocina criolla hasta volverse parte del paisaje gastronómico cotidiano del país.

A diferencia de otras preparaciones que requieren ingredientes específicos o técnicas más elaboradas, la tortilla de papas con cebolla se adapta a lo que hay en la heladera. Por eso resistió el paso del tiempo y las modas culinarias. Hoy es igual de frecuente en un departamento porteño que en una cocina del interior, en una vianda de trabajo que en una cena improvisada con lo que quedó del día.

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Receta de tortilla de papas con cebolla

Se trata de una preparación redonda y dorada, elaborada con papas cocidas en aceite, cebolla rehogada y huevos batidos, todo integrado en sartén y cocido de ambos lados hasta lograr una textura firme por fuera y cremosa por dentro. El resultado es un disco grueso que se puede servir caliente, tibio o frío, como plato principal o entrada.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

4 papas medianas (aproximadamente 600 gr)

1 cebolla grande

6 huevos

100 ml de aceite de girasol (para cocinar las papas)

1 cucharada de aceite de oliva (para la cebolla)

Sal a gusto

Pimienta negra a gusto (opcional)

La tortilla de papas con cebolla rinde 4 porciones como plato principal o 6 porciones como entrada o acompañamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortilla de papas con cebolla, paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en rodajas finas de aproximadamente 3 mm de grosor. También se pueden cortar en cubos pequeños para obtener una textura más rústica. Calentar 100 ml de aceite de girasol en una sartén mediana a fuego medio. El aceite debe cubrir las papas casi por completo para lograr una cocción pareja y una textura tierna, sin llegar a freírlas. Incorporar las papas al aceite caliente y cocinar a fuego medio-bajo durante 12 a 15 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que estén tiernas pero sin dorarse demasiado. Retirar con espumadera y dejar escurrir el exceso de aceite sobre papel absorbente. En una sartén aparte, calentar una cucharada de aceite de oliva y rehogar la cebolla cortada en pluma o en cubos a fuego bajo durante 8 a 10 minutos, hasta que quede transparente y suave. Reservar. En un bol grande, batir seis huevos con sal y pimienta. Añadir las papas escurridas y la cebolla rehogada. Mezclar bien y dejar reposar durante cinco minutos para que los huevos se impregnen. Limpiar la sartén y calentar un poco de aceite a fuego medio. Volcar la mezcla y acomodar la superficie con una espátula para nivelarla. Cocinar de 4 a 5 minutos a fuego medio-bajo, hasta que los bordes estén firmes y el centro permanezca algo húmedo. Para dar vuelta la tortilla, cubrir la sartén con un plato plano o tapa grande, invertir de un movimiento firme y seguro y deslizar la tortilla nuevamente en la sartén por el lado crudo. Cocinar de 3 a 4 minutos más. Retirar del fuego y dejar reposar durante dos minutos antes de cortar y servir. Puede servirse directamente desde la sartén o transferirse a una tabla para cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como plato principal o 6 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

(Estimado por porción, en base a 4 porciones)

Calorías: 310 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tortilla de papas se conserva muy bien en la heladera, tapada con film o en un recipiente hermético, por hasta 3 días. Se puede comer fría directamente o calentar en sartén a fuego bajo unos minutos. No se recomienda freezar, ya que los huevos y las papas cambian su textura al descongelarse y el resultado no es el mismo.