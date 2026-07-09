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Jennifer López redefine el glamour clásico en la pasarela de París: su impactante look de alta costura

La cantante y actriz acaparó la atención internacional al presentarse con una creación de tul, bordados artesanales y una capa de plumas

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Jennifer Lopez - HAUTE COUTURE
La cantante impactó con un vestido transparente de tul nude, bordado artesanalmente con cristales y lentejuelas en tonos pastel (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

La Semana de la Moda de Alta Costura de París cerró su calendario con un momento de alto impacto: la aparición de Jennifer López en el desfile Otoño/Invierno de la diseñadora Celia Kritharioti.

En un set ambientado con nieve artificial y estalactitas de hielo, la artista estadounidense acaparó la atención de la prensa internacional con un estilismo que combinó la audacia de las transparencias modernas con el glamour clásico de Hollywood.

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El vestido transparente de Alta Costura: el triunfo del “Naked Dress”

El eje central del aclamado estilismo de JLo fue un deslumbrante diseño largo confeccionado sobre una finísima base de tul transparente en tono nude. Esta elección no es casualidad; la cantante y actriz ha dominado la tendencia del “vestido desnudo” a lo largo de décadas, pero esta colaboración firmada por Celia Kritharioti elevó el concepto a la categoría de obra de arte tridimensional.

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Jennifer Lopez protagonizó el cierre de la Semana de la Moda de Alta Costura de París 2026 (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

La pieza destaca de inmediato por un escote en V sumamente pronunciado que se extiende de forma vertiginosa hacia el torso, estilizando su silueta de manera impecable y aportando esa sensualidad intrínseca que define la marca personal de la artista.

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Lejos de buscar un brillo uniforme o plano, la superficie del tul está recubierta por un intrincado y laborioso bordado artesanal de pedrería fina. Pequeños cristales facetados, lentejuelas translúcidas y abalorios multicolores en una paleta de tonos pastel (donde prestigian sutiles destellos amarillos, rosados, verdes y celestes) se agrupan simulando formas orgánicas y botánicas. Este tapiz de texturas parece flotar directamente sobre la piel de la cantante, capturando y reflejando la luz con cada movimiento.

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El escote en V pronunciado del diseño realzó la silueta de Lopez, fusionando sensualidad y sofisticación (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

La majestuosa capa de plumas: una oda al maximalismo invernal

Para equilibrar la naturaleza reveladora del vestido y abrazar de lleno la temática invernal del evento, la cantante incorporó una monumental capa de plumas de avestruz que aportó el drama y el volumen necesarios para una alfombra roja de este calibre.

Confeccionada en un delicado color verde menta pálido (que por momentos roza el azul gélido), esta pieza añade una dimensión táctil sumamente lujosa al conjunto. En lugar de llevar el abrigo de forma convencional, la estrella optó por un estilismo estratégico: deslizó la capa por debajo de sus hombros.

Este gesto, aparentemente desenfadado pero fríamente calculado, generó un balance estético perfecto: mantuvo al descubierto su esculpida silueta y el impresionante escote del vestido, mientras se envolvía en una cascada envolvente de texturas que se movían con gracia ante las ráfagas de los fotógrafos.

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El set del desfile, decorado con nieve artificial y estalactitas de hielo, reforzó la inspiración de reina de las nieves (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

Maquillaje y peinado: la evolución del icónico “JLo Glow”

El apartado de belleza se desmarcó sutilmente de los clásicos bronceados cálidos y dorados de la artista para mimetizarse con la atmósfera etérea de la Alta Costura parisina, decantándose por una paleta cromática mucho más fría y mística.

El foco principal del maquillaje estuvo en los ojos, donde se aplicó un sombreado ahumado con un toque metalizado en tono azul plateado y lavanda sobre el párpado móvil, logrando una sintonía cromática absoluta con la capa de plumas. Un delineado felino preciso y pestañas de volumen XL abrieron y profundizaron su mirada de forma impactante.

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El peinado consistió en un semi-recogido con ondas suaves y mechones sueltos que enmarcaban el rostro (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

La piel conservó su emblemática jugosidad mediante el uso estratégico de iluminadores de alta gama en los puntos altos del rostro. Los pómulos se marcaron con un rubor rosado fresco y juvenil, mientras que los labios se mantuvieron fieles a la tendencia de los años 90: un perfilado sutil en tonos tierra combinado con un gloss de alto brillo que aportaba volumen.

Rompiendo con la rigidez de los peinados de pasarela, su estilista optó por un semi-recogido desenfadado. Las extensiones kilométricas de la artista, teñidas con sus características mechas color miel y castaño claro, cayeron sobre su espalda en ondas suaves y rotas. Dos mechones frontales se dejaron sueltos deliberadamente para enmarcar el rostro, aportando frescura, movimiento y un aire de romanticismo sin esfuerzo.

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La elección de complementos discretos permitió que el vestido y la capa fueran los protagonistas del estilismo (Photo by Behrouz MEHRI / AFP)

Los accesorios minimalistas que completaron el look de Jennifer López

Cuando se lleva un vestido completamente bordado y una capa de plumas voluminosa, la regla de oro de la moda dicta que los accesorios deben ser discretos. La actriz de películas como “Anaconda” aplicó esta norma a la perfección con una selección minimalista pero sumamente sofisticada.

En los pies, visibles gracias a las sutiles transparencias de la falda, lució unas sandalias de tacón de aguja con tiras finas en acabado plata metalizada, una elección idónea para alargar visualmente las piernas y mantener la línea de colores fríos. En sus manos llevó un clutch rígido de formato rectangular en tono blanco marfil texturizado, que aportaba un punto de luz neutro sin competir visualmente con el resto del atuendo.

Con esta magistral aparición en París, Jennifer López demostró una vez más por qué es considerada un camaleón de la moda y una leyenda del estilo global. Logró transformar un desfile de Alta Costura en su propio escenario, equilibrando con maestría la audacia del diseño contemporáneo con la elegancia atemporal de una auténtica reina de las nieves moderna.

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